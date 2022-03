FAP-Salud: El régimen de Maduro no garantiza el derecho humano al acceso del agua #22Mar

Las graves fallas en los servicios de agua en Venezuela, denuncia el Frente Amplio de Profesionales de la Salud, a través de un comunicado, el cual fue divulgado por el diputado Rafael Veloz, en el cual urgen un cambio político en el país.

Afirman los profesionales sanitarios, que sin el servicio es imposible que un pueblo pueda tener una buena salud. Por ello, el agua ha sido declarada un derecho fundamental para los seres humanos.

Denuncian que el tiempo sigue pasando de manera inexorable y los funcionarios del alto gobierno, nacional y regional, no hacen absolutamente nada para solucionar la grave problemática de la falta de agua potable que sufren los venezolanos.

El texto del comunicado del FAP-Salud expresa:

Los especialistas de la salud agrupados en el Frente Amplio Profesional ;FAP) consideran que el tiempo pasa y el régimen de Nicolás Maduro, así como el grupo de gobernadores y alcaldes del país que sostienen sus banderas, no hacen absolutamente nada para solucionar la grave problemática de la falta de agua potable que sufren los venezolanos. Y recuerdan que sin el preciado líquido es imposible que un pueblo pueda tener una buena salud. De allí que el agua haya sido declarada un derecho fundamental para los seres humanos.

“En todo el territorio nacional se presentan a diario protestas por la falta de agua y Maduro y sus funcionarios lo que hacen es voltear para otro lado, para no resolver el problema. Esto deja de manifiesto que estamos en presencia de un régimen fallido, de un régimen que en favor de una efectiva gobernanza no hace nada. En Venezuela la crisis de los servicios públicos es total, por lo que no se puede esperar un desarrollo armónico en lo económico, social e institucional del país hasta que no haya un cambio del rumbo político”.

“La falta de agua, electricidad, transporte, gasolina, gas doméstico, etc.. no solo atentan contra los ciudadanos en términos de salud, también golpean al aparato productivo del país y al mercado de la economía. Así jamás iremos para ningún lado, por lo que es una mentira que exista una recuperación de la nación como se pretende hacer ver. La recuperación no pasa porque el dólar se mantenga más o menos estable, la recuperación pasa porque los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Y eso, lamentablemente, no ha sucedido ni sucederá mientras quienes ejercen el poder se mantengan enquistados en Miraflores”, aseguran los profesionales de la salud del FAP.

“La falta de agua en los hospitales ha sido una denuncia constante de los trabajadores sanitarios del país. No es solo la del consumo humano sino también para la limpieza, porque la suciedad lo que trae son enfermedades y los lugares mejor aseados deben ser los hospitales y nuestros hogares. Pero si no hay agua para que las personas puedan tomar siquiera una ducha o un baño, cómo puede haberla para la limpieza del hogar”, se pregunta.

“Por otro lado, ya no podemos hablar de racionamiento, porque al menos en muchos sectores de Caracas el servicio es continuo uno o dos días como máximo. Pero hay otros, en especial de las zonas populares con mayor índice poblacional que no reciben agua durante semanas, meses y hasta años, como sucede en áreas de Petare en el Municipio mirandino de Sucre. Y en el interior del país está situación es aún peor”, apuntan.

“Pero no todo queda allí. La calidad de la poca agua que reciben los hogares es un problema de salud pública. Se cuentan por centenares las denuncias por el agua de color verde o marrón que sale de las tuberías, producto de la contaminación y del lamentable estado de las plantas de tratamiento. Hay que recordar que el agua contaminada es el origen de muchas enfermedades gastrointestinales entre otras”.

Causas del desastre

“Son varios los factores que han generado la grave crisis del servicio de agua potable en Venezuela. La raíz del problema son los 22 años de pésima gestión del régimen que hoy encarna Maduro. La corrupción, la falta de mantenimiento, cuyos programas no le cumplen desde hace unos 17 años, lo cual va en menoscabo de las infraestructuras hídricas, y el reemplazo de expertos técnicos y de directivos conocedores de la materia por funcionarios de carnet rojo sin capacidad operacional y gerencia, conformaron un germen que como fruto solo dio destrucción. Hoy en día el monstruo es de grandes proporciones y esto debe terminar”. sentencian.

“Venezuela es un país rico en recursos hídricos, por lo que es triste e insólito lo que tienen que vivir los ciudadanos. Sus cuencas hidrográficas se cuentan en alrededor de 90 y su potencial hídrico subterráneo y superficial colocan a Venezuela como uno de los países con mayores reservas de agua dulce en el planeta” manifiestan los especialistas sanitarios del FAP.

“Frente a todo lo anterior, queda claro que la solución de este problema y de todos los del país es el cambio del modelo político y del actual régimen lo antes posible. Hacerlo posible está en nuestras manos. Por ello, reiteramos nuestro más completo respaldo al movimiento Salvemos a Venezuela, porque es la vía más expedita para lograr las elecciones presidenciales y a la Asamblea Nacional, que son el camino para revertir esta situación, señala el FAP-Salud.

Sector salud no sumó fallecidos por COVID -19

En el reporte semanal N82. que realiza el FAP-Salud por la pandemia de la COVID-19, no se contabilizaron nuevos fallecimientos de profesionales sanitarios por COVID-19, durante el lapso comprendido del 14 al 2 de marzo de este 2022. Este domingo pasado, repetimos, nuestro país cumplió dos años encarando la pandemia del SARS-CoV-2 y sus variantes.

La cifra de fallecidos se mantuvo en 1.020, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo de 2020.

Cabe destacar que en estos reportes semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos, camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber migrado a causa de la crisis venezolana.