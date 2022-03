Científicos del Gorgas aportan nueva perspectiva al evaluar obesidad #23Mar

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

Investigadores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) determinaron en estudio reciente en The Lancet Regional Health – Americas que la denominada Obesidad central de peso normal (NWCO, por sus siglas en inglés) se asoció con factores de riesgo cardiovascular, en particular con una concentración elevada de triglicéridos.

- Publicidad -

Señalan que evaluar la obesidad central (OC) en el nivel de atención primaria de salud “puede ser una técnica útil para identificar personas de peso normal con características metabólicamente obesas”.

El estudio denominado Prevalencia de obesidad central según diferentes definiciones en adultos normopeso de dos estudios transversales en Panamá es autoría de Roger Montenegro Mendoza, Ilais Moreno Velásquez, Flavia Fontes y Hedley Quintana.

Ver enlace original:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667193X22000321#!

Antecedentes

Los autores destacan que “los resultados derivados de tres estudios nacionales basados ​​en la población de Panamá han mostrado un aumento en la prevalencia de la obesidad desde 1982 con factores como el sexo, vivir en áreas urbanas, la etnia afropanameña y la pobreza”.

Sin embargo, señalan, se sabe muy poco sobre Obesidad central de peso normal en Panamá.

En este sentido, la investigación se orienta “a estimar la prevalencia de NWCO en la población adulta, así como comparar la asociación entre los factores de riesgo cardiometabólico y las diferentes definiciones de OC propuestas en la literatura, utilizando datos de dos estudios de base poblacional realizados en Panamá”.

Los estudios base son Prevalencia de Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular (PREFREC; Survey on Risk Factors Associated with Cardiovascular Disease – en inglés), que analizó los factores de riesgo asociados con ECV en Panamá (2010-2011) y la Encuesta Nacional de Salud de Panamá-para la Encuesta Nacional de Salud de Panamá (ENSPA), realizada en 2019.

También es el objetivo evaluar la co-ocurrencia de NWCO con variables sociodemográficas y de estilo de vida.

Valores añadidos de esta investigación es que mostraron “cómo la prevalencia de NWCO en la población cambia según el punto de corte y la técnica utilizada”.

De igual modo evaluaron “la asociación con diferentes factores de riesgo de ECV y diferentes técnicas para evaluar la OC en dos estudios transversales diferentes realizados en la población panameña”.

Conceptos generales

Los investigadores señalan que “el índice de masa corporal (IMC) se utiliza ampliamente para evaluar la adiposidad general. Varios estudios han demostrado que las personas con IMC normal tienen un menor riesgo de mortalidad, en comparación con las personas con obesidad.”.

De igual modo, “la obesidad está asociada con varias comorbilidades, como enfermedad cardiovascular (ECV), hipertensión, enfermedad de la vesícula biliar , apnea del sueño , cáncer y trastornos metabólicos.

En consecuencia, las categorías del IMC a menudo se aplican en diferentes niveles del sistema de atención de la salud como una herramienta de detección para detectar personas con alto riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT)”.

Sin embargo, aclaran, el IMC no refleja adecuadamente distribución de la grasa corporal o discriminar entre masa magra y grasa corporal, especialmente entre personas con un IMC <30.

Esta limitación del IMC lleva a utilizar “otra condición llamada Obesidad central de peso normal (NWCO ) para referirse a la concurrencia de tener un IMC normal y un exceso de grasa visceral .

NWCO se ha asociado significativamente con un mayor riesgo de enfermedades cardiometabólicas y mortalidad por todas las causas, en comparación con personas con otros tipos de distribución de depósitos de grasa corporal o incluso clasificadas como sobrepeso u obesas solo por el IMC”.

Los investigadores señalan que “tener un único punto de corte adecuado para ambos sexos y diferentes grupos étnicos puede facilitar la evaluación de la OC en los servicios de atención primaria de salud, las comparaciones entre estudios basados ​​en la población y puede simplificar las campañas de salud pública”.

Conclusiones

La investigación hizo énfasis en la importancia de usar “diferentes medidas antropométricas para identificar personas clasificadas como normales según el IMC, pero con características metabólicamente obesas en la población NWCO, y por lo tanto con necesidad de consejería y seguimiento clínico en el nivel de atención primaria de salud”.

De igual modo, una evaluación en conjunto, luego de contrastar la data de los estudios disponibles, lleva a los estudiosos a plantearse “si una obesidad central (OC)≥ 102 cm entre hombres de peso normal evalúa adecuadamente el factor de riesgo de ECV en nuestra población”.

“Es posible que NWCO definido como la relación cintura-altura (WHtR por sus siglas en inglés) ≥ 0·5 sea un mensaje para enfatizar más en las campañas de salud pública que definirlo con OC. Se requieren más estudios analíticos observacionales para definir mejor el mejor punto de corte para definir NWCO”.

Este estudio fue posible gracias a fondos del ICGES vía Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Más información: www.lawebdelasalud.com