Luigi Pisella: Se debe crear legislación que impida a los gobiernos repetir expropiaciones y estatizaciones arbitrarias #23Mar

En Venezuela se debe legislar con urgencia para impedir que se repita en un futuro, por el capricho de los gobernantes, las expropiaciones, expoliaciones, ocupaciones y estatizaciones, que tanto daño le han hecho a la economía del país, afirmó el presidente de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria) Luigi Pisella.

Admitió que este proceso de devolución de muchas empresas y predios a sus legítimos propietarios, es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, se han devuelto algunas empresas y fincas a sus propietarios, pero en una forma muy lenta y hoy se concreta con una empresa emblemática como lo es el Sambil.

Explica que hay empresas y predios que el régimen quiere devolver pero sus propietarios expresan que no las quieren porque están muy deterioradas o porque no tienen recursos para recuperarlas y ponerlas operativas, en otros casos hay que sentarse con ellos para determinar cuál es la manera de indemnizarlos.

“Esto se sigue trabajando, queremos que se concluya, va a ser todo un proceso largo, pero nos satisface que por lo menos se haya arrancado , lo que no queremos es que vuelva a ocurrir, creo que habría que legislar en torno a esta materia de una manera muy puntual para que no se repita, porque mucho daño hizo, hay personas que no las expropiaron, pero no las dejaron dormir por mucho tiempo, ese terrorismo lo vivimos muchas veces, todos los días venía alguien que creía, que lo que a uno le costo tantos años construir o levantar, se lo podían quitar, y esto trajo mucha cola, muchísima desconfianza, desinversión y recuperar esto, va a lleva r muchos años, estas heridas se sanan, pero con el tiempo”, dijo

Pisella.

Estima que ha llegado el momento de la inclusión, llegó el momento en el que cuando se elaboren leyes, conversen con nosotros, no porque tangamos la verdad absoluta, pero habrá la posibilidad de conocer las posiciones de cada uno, admitió Pisella que cada vez que se reúnen con los representantes del régimen, hay mucha cordialidad, porque no existen muchas diferencias.

“Por supuesto, creo que internamente el régimen también tiene sus problemas, tienen extremistas, los tiempos de ellos son diferentes a los nuestros, a veces nosotros vemos las cosas más claras y sabemos lo que hay que hacer, a veces a ellos les cuesta poner en practica esto, puede que a veces hayan intereses donde te retrasan todo lo que haya que hace r, es el caso típico de las importaciones, que evidentemente tiene que haber algún trasfondo, pero quiero repetir que no estamos en contra de las importaciones, lo que reclamamos es igualdad de condiciones para competir lealmente», dijo Pisella.