PulsoEmpresarial PepsiCo Venezuela reafirma su compromiso con el desarrollo personal y profesional de sus líderes femeninas

PepsiCo Venezuela trabaja cada día por fortalecer un ambiente laboral donde las mujeres que hacen vida dentro de la organización continúen creciendo y evolucionando tanto personal como profesionalmente, en donde también han promovido políticas de flexibilidad, sin distinción de género, para que sus colaboradores puedan generar resultados positivos dentro de sus áreas de trabajo, permitiéndoles tener un balance vida-trabajo adecuado.

Raquel Taurel, Gerente Sr. de Franquicia para el negocio de PepsiCo Bebidas Venezuela, expresó que para lograr equilibrar todos los roles que cumple en su vida, priorizar es la clave. También menciona que dos aspectos claves que le han dado resultados es dedicarle el 100% de su atención a lo que esté haciendo en el momento, si es trabajo, enfocarse en ello; si es compartir con sus hijas, es el tiempo de tener su atención en ellas; y esta misma fórmula la aplica incluso para dedicarse tiempo a sí misma. El segundo, es crear un sistema sólido de apoyo con sus familiares, amigos y equipo de trabajo.

Taurel comentó que, “dentro de las herramientas que me ha proporcionado PepsiCo para lograr balancear mis roles, es pensar con agilidad en todo lo que hago, esto no significa ir más rápido o incrementar la velocidad del ritmo laboral, es detenerse a pensar si lo que estoy haciendo genera un verdadero valor a otros y a mí misma, a partir de allí genero planes de acción y priorizo. También tener días ganadores con dos o tres tareas relevantes diarias, valorar mi tiempo, enfocarme en actividades de alto valor y tomarme el tiempo para reflexionar, son algunas de las cosas que más me han sumado como mujer y líder”.

En cuanto el contexto actual de pandemia, Raquel expone que las dinámicas tanto en el trabajo como en casa cambiaron totalmente, pero que gracias a la flexibilidad del home office, que PepsiCo venía manejando desde hace ya unos años, le permitió poder adaptar su agenda laboral a sus necesidades familiares, y que esta fusión le ha servido como un sistema de apoyo para navegar en estos escenarios de incertidumbre.

Por último, Taurel se dirige a las mujeres venezolanas que cumplen con múltiples roles y que buscan ser exitosas en el hogar y en sus espacios de trabajo: “lo primero es que sí se puede, siempre ténganlo presente. Segundo, define para ti lo que significa tener éxito en cada área de tu vida y mantente fiel a tus prioridades y valores, esa ha sido la clave para sentirme satisfecha en todos los roles que cumplo como mujer; y muy importante también el tiempo que nos damos a nosotras mismas, preocuparnos y ocuparnos de nuestra salud física, mental y espiritual es primordial para ejecutar de forma exitosa los roles de madre, esposa, profesional, amiga, entre otros”.

Para PepsiCo Venezuela mantenerse comprometidos con la promoción de espacios, proyectos e iniciativas que fortalezcan la equidad y el liderazgo de sus colaboradores en la gestión organizacional es un punto de suma relevancia en la agenda de talento, esto aunado a una oferta de políticas que siempre respalden a mujeres y hombres en su ambiente de trabajo, protegiendo su seguridad, elevando su nivel de talento y desarrollo profesional, mientras impulsa una cultura diversa e inclusiva que fortalezca el avance de las mujeres en todos sus roles.

