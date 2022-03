Uso de guarderías: Un sacrificio bastante costoso #24Mar

Tener un bebé es motivo de felicidad para la mayoría de las personas. Verlo crecer, dar sus primeros pasos y disfrutar de cuando aprenden a hablar emociona a todos en casa.

Sin embargo, no se puede negar que criar a un niño representa una gran responsabilidad, ya que se requiere tanto de tiempo como de poder monetario para cubrir sus necesidades.

Hay que comprar pañales, ropa, alimentos, leche, vacunas y mucho más, lo que en una Venezuela como la actual significa invertir bastante dinero. Esto, sin incluir un gasto que para algunos es un gran sacrificio: el de una guardería.

Y es que no todos los padres y representantes suelen recurrir a este servicio, ya que, principalmente, les cuesta desprenderse por horas de sus bebés.

Aun así, las guarderías son el «salvavidas» de quienes no tienen un familiar o conocido que pueda cuidar a sus niños mientras trabajan o estudian.

«A mí me costó, sobre todo cuando tuve a mi primer hijo. No lo quería dejar con nadie porque me daba miedo que le pasara algo o que no lo cuidaran bien. Sin embargo, cuando cumplió un año tuve que inscribirlo, con todo el dolor de mi alma, en una guardería porque tenía que trabajar y mi mamá ya no podía cuidármelo. Dos años después tuve a mi segundo bebé y a éste si lo metí en la guardería de meses. Es un sacrificio que nos toca hacer a quienes no tenemos familiares que cuiden a los niños y debemos trabajar«, manifestó la secretaria Nohemí Pérez.

Insuficiente

Ni siquiera con el nuevo sueldo que Nicolás Maduro estableció en Bs 130 (unos 30 dólares aproximadamente) se puede pagar una mensualidad en alguna de las guarderías más económicas. Además, si una persona destina todo su salario al pago de ese servicio se quedaría sin la posibilidad de hacer mercado.

¿Cuánto cuesta una guardería en la actualidad?

El servicio de guardería no es sólo un sacrificio emocional para unos, sino que además representa un alto gasto monetario.

Tras consultar con encargados de recintos de este tipo que funcionan en el área metropolitana del estado Anzoátegui, se pudo corroborar que los precios oscilan entre 40 y 50 dólares si es medio día nada más.

En caso de que el servicio sea completo (de 7:00 am a 4:00 pm o 5:00 pm), la tarifa puede ascender a $80 o $100 dependiendo del lugar. Hay guarderías que pueden costar hasta más de 100 dólares porque ofrecen alimentos y meriendas, entre otras cosas.

La mayoría recibe niños a partir de los seis meses de edad, mientras que algunos los aceptan desde que tienen apenas 120 días de nacidos.

Los sitios que acogen a los infantes desde temprana edad son una «bendición» para las madres que deben volver a sus puestos de trabajo antes de que los pequeños cumplan seis meses.

Algunas madres recurren a particulares para que les cuiden a sus niños durante la semana

«Yo pensé que todas las guarderías aceptaban a los bebés desde los seis meses, pero buscando y buscando con mi esposo conseguimos una que los atiende desde los cuatro y eso nos alegró mucho, porque ya yo me tengo que incorporar y mi hijo apenas cumplirá los cinco meses de nacido. Es un gasto fuerte, pero debemos hacer el sacrificio, al menos medio día, para poder trabajar tanto yo como mi esposo», expresó la administradora Marlene Rodríguez.

Otra alternativa

Si la persona no tiene dinero suficiente para pagar una guardería formal puede optar por contratar a alguien que ofrezca esta atención de manera privada.

Según ciudadanos consultados que tienen a sus hijos bajo el cuidado de algún particular, el costo de esta modalidad oscila entre 15 y 20 dólares.

«Yo sólo daba tareas dirigidas, pero después me conseguí con padres que necesitaban un servicio de guardería como tal, porque trabajaban todo el día. Ellos me pagan 15 dólares mensuales, pero también me traen alimentos para que les haga almuerzo», relató la señora Juana Ramírez.

Otra alternativa son los colegios con servicio de guardería. Estos cobran un monto adicional a la mensualidad por las clases para poder cuidar al niño todo el día.

Pérdidas

La pandemia de COVID-19 también perjudicó, sobremanera, a los dueños de guarderías, por la cuarentena.

Esto causó la pérdida de ingresos monetarios en esas instituciones. Al menos así lo confirmó Yariber Coa, dueña de la Unidad Educativa La Asunción, ubicada en Puerto La Cruz.

Indicó que a raíz del confinamiento por el coronavirus tuvieron que suspender la guardería y sólo pudieron dar clases a los estudiantes de básico vía online.

«Esta significó una gran pérdida, ya que nosotros teníamos 20 niños en el servicio de maternal. Estamos evaluando a ver si ahora con el retorno a las clases presenciales volvemos a abrir la guardería. Hay que evaluar el nuevo precio, pues nosotros en 2020 cobrábamos 10 dólares por niño», dijo la dueña de la institución que funciona desde hace 19 años.

