OPINIÓN Entorno en viñetas: Gobierno electrónico #25Mar

MUNDO ECONÓMICO

Gobierno electrónico

-Maduro recibió las propuestas del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y del IV Congreso de la Juventud, el pasado viernes 18, expresando: «este año 2022 vamos a avanzar aún más en el modelo de producir en Venezuela lo que necesita el país y del crecimiento de la riqueza y la economía real».

-Además, acotó que los objetivos principales del gobierno son mejorar la vida del pueblo venezolano y alcanzar un mayo crecimiento económico, siguiendo unas pensadas líneas estratégicas de cara a 2022 y años futuros. La agenda concreta incluye acciones para las bases —que no especificó —, así como el Gobierno Electrónico, que incluye al Sistema Patria para realizar consultas a la población.

-El jefe de Estado también anunció la creación de nueva Red Social, desarrollada por emprendedores nacionales, con todos los servicios para la interacción de la población y así mejorar la acción del Gobierno Electrónico.

-El presidente Maduro aseguró que esta red social revolucionará a las demás, y permitirá “llegar a cada familia con una interacción del siglo 21”. La novedosa herramienta permitirá articular el trabajo con las más de 14 mil Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) —en su origen creadas con fines electorales y para “defender la Revolución —, y contará con puestos de comando regional y municipal para soluciones tempranas.

– “El mecanismo se apoyará en la plataforma tecnológica Patria, y contará además con una Red Social propia de Venezuela, todo diseñado para que el pueblo venezolano interactúe, denuncie, haga propuestas y participe… el código QR lo implementan para todo, hasta para los conciertos del Sambil y del Poliedro…el diputado Jorge Rodríguez será el encargado”, explicó Maduro.

-Si bien estamos casados con toda posibilidad de innovación, incluso en la manera de gobernar, más aún si esta conduce a la inclusión y participación social, para realmente activar la economía venezolana haca falta mucho más que nuevas RRSS. Realmente hay dejar mezquindades electorales de lado, llegar a acuerdos políticos entre oficialismo y oposición, avocarse a generar confianza y seguridad jurídica, reactivar el crédito y otras fuentes de financiamiento, negociar activamente con los gringos el levantamiento de las sanciones y mostrar voluntad de pago de la deuda externa. Con estas condiciones, grandes capitales extranjeros y locales pueden comenzar a aterrizar de nuevo en nuestra amada y vapuleada patria. Sabemos que ya hay varias empresas petroleras gringas haciendo cola en Miraflores para beneficiarse de la nueva apertura económica del gobierno, pero todavía hay mucha tela que cortar. Ojalá el nuevo Facebook venezolano nos ayude en todo eso

ECONOMÍA EN CIFRAS

*Variación respecto a la semana pasada

**Índice Quinta Crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 4,39 (0%)

Tasa de cambio BCV: 4,27 (0,46%)

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 12,75 (2,06%*)

IPC alimentario acumulado a cierre marzo: -1,52%

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 82%

Commodities

Petróleo Brent: 115,62 por barril (-6,69%*)

Oro: $62.244,34 por kg (7,45%*)

Criptoactivos

BTC: $41.265,00 (-5,21*)

ETH: $2.905,12 (9,25*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 34.552,99 (5,28%*)

S&P500: 4.461,18 (6,19%*)

NASDAQ: 14.376,09 (6,82%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC 5.213,77/5.254,43 (0,78%*)

–El precio del bolívar respecto al dólar no solo se mantiene estable, sino que durante todo el mes de marzo ha mostrado una tendencia a recuperar valor. Esto encuentra correlato en otras variables macroeconómicas como la inflación que ya en enero y febrero fuera reportada por diferentes fuentes en 6% y 4% respectivamente; encontramos que tiende a la retrocesión durante este mes mostrando una sorprendente tendencia a la retrocesión. Por otra parte, la dolarización de facto del país ha sufrido cierto descenso, notando esta semana que de promedios que se han mantenido entre 86% y 88%, encontramos hoy que un 82% de las transacciones está siendo manejada en dólares: ¿declaración de ISLR? ¿IGTF?.

-Como hemos mencionado en publicaciones las políticas restrictivas de liquidez, disciplina fiscal e inyecciones de entre 50 y 60 millones de dólares semanales al sistema financiero, han logrado su cometido de contener la hiperinflación, que ya podríamos dar por extinta.

-Los precios del petróleo, al igual que la semana pasada, tienden a la baja, después del impresionante repunte tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pareciera, que el mundo de los commodities y futuros tienden a la corrección y reacomodo, mientras el doloroso conflicto bélico de los Balcanes se prolonga y los países fuera de Europa no ven interrumpidas ni sus cadenas logísticas, ni las fuentes de energía. El oro sigue aumentando su precio, ya que actúa como refugio seguro para los inversionistas más conservadores.

-En la medida que los commodities bajan, y la confianza de la gente se recupera tras unas semanas de gran incertidumbre, los índices bursátiles americanos siguen al alza, mientras los criptoactivos y particularmente el BTC recorre lamentablemente, lo que parece una irremediable caída, no obstante, el significativo volumen de uso en términos de transacciones.

SOCIAL

Pandemia

–El portal Covid19.patria.org.ve, reporta esta semana 519.558 nuevos casos, lo que representa un incremento de contagios de 0,21% respecto al reporte anterior de 0,28%. Desde mediados de febrero se evidenció un contundente significativo descenso del repunte por Ómicron, observando a cierre de mes una curva totalmente plana.

-Las masivas inmunizaciones y medidas preventivas dan claros frutos en lo que ha sido la verdadera pesadilla del siglo XXI.

-De manera similar, el mimo portal muestra un incremento gradual de casos recuperados, siendo reportado 510.974 esta semana. Asimismo, la cantidad de muertes, cuantificada esta semana en 5.667, tan sólo ha aumentado un 0,14% respecto a la semana pasada.

Fuente: www.covid19.patria.org.v

-No podemos pintar un panorama tan halagüeño en China, donde tras el gobierno laxar la política cero Covid por razones económicas, están viviendo una situación similar a la que experimentaran durante el inicio de la pandemia en Wuhan

-Sólo en China continental, se están reportando miles de casos cada día, y 37 millones de personas en la provincia nororiental de Jilin han sido puestas en confinamiento.

-Hong Kong, que antes casi no se había visto afectado por el virus, ahora registra 30.000 casos y más de 200 muertes por día y el sistema de salud de la ciudad se ha desbordado, con imágenes impactantes de personas que necesitan atención hospitalaria y reciben un tratamiento rudimentario fuera de las instalaciones médicas.

-Lejos de tratarse de una nueva variante, el llamado “deltacrón” que afecta el país asiático, es una «recombinación» de las variantes delta y ómicron.

POLÍTICA

Dialogando

-El gobierno convocará a una «ronda intensiva de consultas y reuniones con todos los actores de la oposición venezolana» para conocer «las expectativas verdaderas de la población» en torno al diálogo, anunció la semana pasada, Jorge Rodríguez, sin aclarar si retomaran o no a la mesa de México.

-Rodríguez aseguró que las circunstancias de un diálogo en la actualidad «son distintas…afortunadamente, las condiciones de vida de Venezuela en este momento son unas condiciones de absoluta paz en todo el territorio, que nos permitiría ver hacía el futuro para la sociedad que queremos construir».

-Para el nuevo diálogo se convocarán tanto a sectores de la oposición, como a «actores económicos y sociales», y mencionó que llamarán a Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en el diálogo en México, a la directiva de la patronal empresarial Fedecámaras, a los trabajadores y a la sociedad en general.

-Esta nueva ronda de conversaciones se iniciará esta misma semana en Caracas y toma en cuenta la solicitud de Maduro de «reformatear» el proceso a partir de tres factores: «el diálogo inclusivo», «atender a la foto política actual» y la «cualidad del diálogo» con un «país que está en paz»: «Hemos decidido en esta reunión reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, sociales económicos, religiosos y culturales del país».

-Si bien muchos actores de la opinión pública han cuestionado este nuevo intento de encuentro entre oficialismo y oposición ya que aparentemente no intermedia ningún negociador o facilitador imparcial, como en su momento lo hiciera Noruega, así como porque está siguiendo un “guion” pautado por el gobierno; en el fondo no podemos sino celebrar la iniciativa de Maduro y de Jorge Rodríguez. Si bien, la visita de los misteriosos gringos sirvió como un factor precipitante del encuentro, consideramos que toda salida a la crisis social, económica y política de Venezuela pasa por una fase de diálogo y negociación y no inútiles confrontaciones. En lo personal, puedo decir que no me importa quien de y como se de el paso, encontrarse, conocerse, hablar y encontrar como punto de encuentro el bienestar de patria es el camino, el único que veo.

DE ACRIP Y DE ALLAP

-China fue la primera que provocó un éxodo masivo de mineros. Más recientemente, Kazajistán tomo medidas contra los centros mineros en su territorio. A pesar de esto, el BTC repuntó en cuanto a su tasa hashrate la semana pasada (fortaleza y seguridad de un blockchain). Las opiniones están divididas sobre si esto vaticina un aumento en los precios del BTC o se trata un espejismo.

– Zoltan Pozsar, analista del Credit Suisse, publicó el 7 de marzo, antes del inicio del conflicto Rusia-Ucrania; que es inevitable el advenimiento de un nuevo orden mundial que favorece el uso del BTC y del Internet del valor. Afirmó, el cripomundo hará caer el sistema monetario tal y como lo conocemos. Además, recalcó que el BTC, la criptomoneda con mayor capitalización de mercado podría jugar un papel importante en esta nueva era del dinero.

-Los multimillonarios del BTC han adoptado una estrategia de retirada de ganancias a través de la venta de posiciones, después del repunte del precio tras el inicio de la guerra en Europa del Este; lo que ha contribuido con la caída de los precios. Indudablemente los grandes “holders” de BTC, como cualquier inversionista, son muy sensibles a la incertidumbre de los mercados por factores de entorno.

-El FMI se resiste al mundo criptoactivos al lograr que Argentina se comprometa a «desalentar» el uso de criptomonedas en su acuerdo de reestructuración de la deuda con el organismo multilateral. Al parecer, se estaban manejando propuestas en el ejecutivo austral, para pagar las acreencias internacionales con criptoactivos; lo que ha sido rechazado por el congreso opositor, empujado por el FMI.

-Venezuela continúa a la vanguardia del mundo cripto, siendo el país de Latinoamérica cono mayor usabilidad de criptoactivos, superando incluso a los gigantes Argentina y Brasil; así como al Salvador que reconoce al BTC como moneda de curso oficial.

-Durante la semana, se transaron 2503,13 Petros y 39,41 BTC, para un total de $1.9 millones de dólares en las plataformas TexVex y Localbitcoin.

Oscar Doval

@oscardovalve