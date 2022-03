ClickDominical Conozca los 7 retratos y esculturas que ha revivido el artista Hidreley Diao #27Mar

El artista brasileño Hidreley Diao se ha encargado de utilizar diversos algoritmos de Inteligencia Artificial con la finalidad de dar vida a los retratos y esculturas de grandes personajes y distintas figuras históricas. El proceso dura más o menos dos horas y se basa en superponer la imagen real de la estatua o pintura con la imagen seleccionada.

Hoy en Elimpulso.com te presentaremos 7 personajes históricos que ha revivido el artista brasileño a través de la Inteligencia Artificial:

1) George Washington (1732-1799):

Es la máxima figura de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Lideró al ejército patriota contra los ingleses y llegó a ser el primer presidente del país norteamericano entre 1789 y 1797.

2) Napoleón Bonaparte:

Fue un militar, Primer Cónsul y Emperador de los franceses. Su figura emergió con la Revolución Francesa. Napoleón nació en Ajaccio, Córcega, el 15 de agosto de 1769. Murió en Santa Elena, el 5 de mayo de 1821 a los 51 años.

3) Leonardo Da Vinci:

Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo,​ artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista.

4) Beethoven:

Fue un compositor, director de orquesta y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca, cronológicamente, desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo.

5) María Antonieta:

Fue una princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia. Decimoquinta hija de Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Se casó en 1770, a los 14 años, con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia.

6) Alejandro Magno:

Fue rey de Macedonia (desde 336 a. C.), hegemón de Grecia, faraón de Egipto (332 a. C) y Gran rey de Media y Persia (331 a. C), hasta la fecha de su muerte. Hijo y sucesor de Olimpia de Epiro y Filipo II de Macedonia, su padre lo preparó para reinar, proporcionándole experiencia militar y encomendando a Aristóteles su formación intelectual.

7) Isaac Newton:

Fue un físico y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII (nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años) conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica, desarrollar el cálculo integral y descubrir que la luz blanca está compuesta por el conjunto de todos los colores.