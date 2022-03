«¡No se cumple!» Larenses critican el Plan de Administración de Cargas para le región #27Mar

Durante las últimas semanas se han intensificado los cortes eléctricos en todo el estado Lara. Tras esta irregularidad, desde las cuentas oficiales de Corpoelec se ha publicado diariamente una lista de los sectores que estarán dentro del Plan de Administración de Cargas, el cual tendría como objetivo, organizar el racionamiento eléctrico.

Sin embargo, los usuarios larenses han denunciado a través de las redes sociales que este listado no se está cumpliendo, ya que los cortes eléctricos no se registran de la forma que están planteados en el esquema. «Según el plan, el sector donde vivo no tendrá luz a partir de las 11:00 AM, son las 12:15 PM y hay luz. Creo que no es de fiar el plan», comentó la usuaria Gabriela Mejías en una publicación de Elimpulso.com.

Aunque el comentario de la usuaria Gabriela Mejías pareciera alentador, ya que relata que continuaba con el servicio eléctrico, la mayoría de los comentarios larenses coinciden en denunciar que están padeciendo constantes y prolongados cortes energéticos. «Mi sector nunca aparece pero igual se va a diario», escribió Dayi Peraza.

«Para que colocan ese aviso, si no los cumplen. Barquisimeto centro todos los días 4 horas sin luz», escribió Elizabeth. Y así, son decenas de comentarios de molestia y cansancio por parte de los larenses, quienes exigen que se mejore esta situación.

El mensaje de la usuaria Lisbett Cordero es muestra de ello: «No entiendo cuál es la idea de estas listas, que alguien me explique, porque la quitan todos los días, entre 3 a 4 horas, si no es que nos clavan las 5 horas, y después sacan estas listas de racionamiento de un día».