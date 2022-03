RETACITOS #27Mar

Como un balde de agua cayó en el seno del régimen venezolano la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, mediante laudo arbitral, mediante el condena a la República a pagar al Grupo Agroinsumos Ibero Americanos la suma de $1.629.000.000,00 como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela, como compensación por la expropiación de la empresa Agroisleña, otra decisión caprichosa del Comandante Galáctico, adoptada el 3 de noviembre de de 2010, hace doce años, en forma arbitraria e injustificada. El Tribunal CIADI determinó que la expropiación sin compensación por parte de Venezuela en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A., constituyó una violación del Acuerdo España-Venezuela. En consecuencia, el Tribunal ordena a Venezuela pagar al Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos la suma de $1.629.000.000,00 como compensación por su incumplimiento del Acuerdo España-Venezuela, más intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente. Esta noticia ha sido muy bien recibida en el sector agrícola y pecuario venezolano, que siempre tuvo en Agroisleña un apoyo seguro y confiable para el desarrollo de sus actividades. Veremos cómo responderá el gobierno a esta decisión.

*****

- Publicidad -

La tragedia en la que se ha convertido el caso de las fallas del servicio eléctrico todo el territorio nacional, se ha convertido en un problema estructural de gigantescas proporciones, que se la ha escapado de las manos, tanto al ministerio para la Energía Eléctrica, como a la Corporación de Servicio (Corpoelec) que hoy se ven impotentes, por la carencia de recursos, de poder dar respuesta en forma eficiente a los múltiples reclamos de fallas, cada día más recurrentes, por cuanto las pocas cuadrillas con las que cuentan, resultan insuficientes. Un reporte sobre esta problemática dado a conocer por el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, el pasado martes revela fallas en Trujillo, Lara, Yaracuy, Mérida, Carabobo, Aragua, Táchira, Zulia, mientras que solamente en Bolívar y Nueva Esparta las fallas son menores, señalando el dirigente empresarial que la industria nacional, ha tenido que venirse preparando progresivamente para enfrentar la gravedad de esta situación que se veía venir, señalando que lo ideal para los sectores de la producción es que estos cortes sean programados, no cuando le venga en gana al operador que está de guardia. Asimismo, la diputada Karim Vera, el mismo martes denunciaba la dramática situación de los apagones en el estado Táchira, entidad que tiene una demanda probada de 300 MW y solamente se le están suministrando 80 MW a toda la entidad, es decir que tienen un déficit de 220 MW y esta es la razón principal de la repetición de los apagones y la quema de los electrodomésticos como neveras, televisores, planchas, licuadoras, Lavadoras, daños por los cuales nadie responde. Lo que mayor preocupación genera, es que no se está haciendo absolutamente nada para revertir esta situación.

*****

La decisión del gobierno venezolano de devolver las instalaciones del Centro Comercial Sambil La Candelaria, confiscado hacer 14 años por un capricho del Comandante Galáctico, a quien le vendieron que no eran estas manifestaciones, lo que el espíritu socialista debería mostrar al país, recomendándole el uso de esta edificación para alojar a los damnificados que estaban dejando las lluvias excesivas en los barrios, y esto fue más que suficiente para que el personaje sin que le temblara la mano dejara en la calle a más de 250 pequeños y medianos inversionistas que habían destinado sus ahorros para adquirir mercancías e instalarse en este centro comercial que prometía convertirse en lo máximo, en la sensación del centro de la Capital de la República, dándole una nueva vitalidad a la zona y un mayor dinamismo económico debido a la generación estimada de unos 3.000 puestos de trabajo directos, cifra que aún se mantiene aun cuando las condiciones de Venezuela en este momentos, son totalmente distintas a las que existían hace 14 años atrás, en todos los sentidos. Freddy Cohen se muestra muy optimista y considera que el CC Sambil La Candelaria puede pre inaugurarse en poco tiempo, tal vez para el mes de diciembre, tomando en consideración que en los estudios preliminares que se ha hecho a la infraestructura, no tiene daños considerables en los pisos superiores, tomando en consideración que inicialmente a los damnificados los ubicaron en los estacionamientos. En todo caso, el Grupo Sambil es una de las corporaciones más sólidas y solventes que existen el país y en América Latina, por lo tanto no tendrán que salir a pedir prestado para financiar las reparaciones y la refacción del edificio, así que mucha suerte, hay muchas expectativas.

*****

Esta semana pudimos ver a través de numerosos videos que circularon por las redes sociales, el triste y bochornoso espectáculo del CAEL, donde el “presidente” autoelecto intenta entrar a la sede y luego de que esta adentro intenta cerrar la puerta en una nueva demostración que evidencia que no es verdad que están dispuestos dialogar para llegar a un entendimiento. Ya habíamos visto al personaje acompañado de una serie de damiselas, en la sede de la institución, anunciando que supuestamente tenía la intención de alquilar las instalaciones para montar una discoteca, según comentario de pasillos, pero lo que sí es muy cierto que ninguna de las candidatas hubieran superado el filtro de Osmel Souza, aun cuando llegamos a la conclusión que el personaje le mete al loco, pero no es que lo sea, sino por el contrario, es perdió de avispado. Por allí dicen que introdujo una demanda penal contra la directiva y esto no debe causar sorpresa, porque es el terreno donde está acostumbrado a moverse. Además suponemos que los agremiados sabrán como actuar y como defenderse, conocer las herramientas que deben utilizar para salirle al paso y darle un parao, pero para eso se requiere actuar con las mismas herramientas que él lo está haciendo, allí no valen las “manitos blancas” ni los términos jurídicos rebuscados, si quiere que lo respeten, debe comenzar por respetar a los demás, porque vuelvo y repito, que es verdaderamente lamentable que una institución, con más de 18.000 agremiados, la hayan dejado perder por desidia e indiferencia, después de ser uno de los gremios más representativos del estado Lara, posición que ocupó por décadas, resultando doloroso que hoy en su seno se estén dando estos bochornosos espectáculos, que desdicen mucho de la significación que tienen estos profesionales del derecho en el país. La presidenta debe ponerse los pantalones y demostrar que la pusieron allí para salvar a ente gremial, así que no se achicopale cuenta con el respaldo de la mayoría de los abogados honestos y defensores de la verdadera justicia en la región. La actitud de los contendores es incalificable.

*****

Los ánimos siguen caldeados en el seno de UNT en el estado Lara, debido a las apetencias de algunos dirigentes que pretenden alcanzar posiciones, llevándose por delante a quien sea y sin respetar las líneas partidistas. A nuestra mesa de redacción llegaron un lote de fotografías, donde aparecen varios ex dirigentes de UNT en Palavecino, quienes dejaron la peluca para seguir los pasos del perifoneador de Yaritagua, lo cual ni siquiera disimulan porque aparecen portando franelas con las siglas de OFM, no sabemos si es por el nombre del paisano de Yaritagua, o si éste tiene registrado en el CNE algún partido con sus siglas, a quienes hicieron renunciar para decir luego que era por los abusos de Lencho dentro de la organización política en la región. Lo cierto es que nuestros comentarios habrían llegado hasta Caracas, y desde la capital habrían enviado copia de los Retacitos para verificar si lo que allí estaba expresado era cierto o no, pero lo único cierto es que la procesión va por dentro y cada día toma más fuerza la tesis que la estrategia de don Guille de asumir la presidencia del partido en Lara, es para tenderle la alfombra a OFM para que aspire nuevamente a la gobernación en la entidad, así como por el otro lado se hacen diversos contactos nacionales y regionales, para ir creándole una imagen de candidato presidencial para el 2024, a Manuel Rosales, basado en el inobjetable triunfo obtenido en las elecciones en el estado Zulia. El pasado viernes con motivo de los actos conmemorativos de los 225 años del natalicio de Juan Guillermo Iribarren, el presidente interino, Juan Guaidó ocupo asientos con la gente de UNT Lara y no lo hizo en el sitio que le tenían reservado donde estaban el exburgomaestre Sidicalista, Don Maca y líder de la R Alreves, lo cual por supuesto dio motivo para muchos comentarios.

Por cierto durante esta visita de Guaidó este fin de semana Barquisimeto, se notó la ausencia de algunos dirigentes de los partidos que conforman el G-4. Muchos se están cuidando de unas primarias que se preparan para escoger un candidato unitario para la Presidencia de la República en el 2024. Estas malas prácticas de verdad que le hacen mucho daño a la unidad que se pregona y se necesita para salir de este régimen que nos ha hecho la vida cuadritos a la mayoría de los venezolanos, a quienes nos tiene en un 97 % en pobreza y en 76 % en pobreza extrema, lo que muchos aún no quieren entender. Son muchos los dirigentes políticos que ni siquiera lo disimulan y siguen en contubernios y aprovechándose de la crisis humanitaria para beneficiarse personalmente, lo cual ya es vox populi y se habla de los activistas que son becarios, que periódicamente reciben sus mesadas. Por lo tanto, hace falta una buena dosis de sindéresis, humildad, reconocimiento, tolerancia, aceptación, democracia interna y sentido de oportunidad. Se siguen constituyendo grupos por todos lados entre la sociedad civil, algunos con personalidades de alto renombre, pero que al final del día son más de lo mismo, de manera que hay que reinventarse, hay que hacer una nueva reingeniería entre la dirigencia política, si seguimos cometiendo los mismos errores, obtendremos los mismos resultados, así que llego la hora de no continuar tapando con la misma piedra. Luego de 22 años llevando palos, siguen sin escarmentar.

*****

Por cierto, debido a la visita de notables ministros a la región, el miércoles pasado, pusieron a dirigir el tránsito en las esquinas de la Av. Libertador, a policías recién graduados, a quienes estuvieron castigados entre las 7.00 am hasta las 6:00pm sin poderse mover del lugar asignado y sin ningún tipo de logística, ni siquiera agua para beber embotellada. Por otra parte, Cecosesola, cooperativa que en días recientes arribó a un nuevo aniversario de gran labor social, sigue esperando el visto bueno de la alcaldía de Iribarren para poder instalar un incinerador y así atender la alta demanda en materia de cremación, sobre todo en casos de COVID-19, ya que sus servicios de cremación son mucho más bajos y solidarios. Aseguran que hay una mano “peluda y achocolatada” que pareciera interesada en que haya en la ciudad otras opciones en esta materia. ¿Será que tiene algunos intereses particulares”.

*****

Insólito, mientras en muchos sectores del país la gente se está muriendo de hambre, se anuncia que en el estado Trujillo tiene previsto levantar dos monumentos, uno de 4 metros de altura del extinto comandante galáctico y otro para conmemorar los 30 años del 4F. La verdad que no hay derecho.

*****

Si bien es cierto que hay expectativas por el anuncio del alcalde de Torres de rescatar la feria ganadera de Carora en el mes de junio, sorprendió a propios y extraños que la misma lleve en esta oportunidad el nombre de un ilustre clérigo de la zona, no porque no se lo merezca, pero se ve así como mezclar chicha con limonada. Muy bien pudo ser en homenaje a grandes del mundo rural, de la producción del campo y mujeres que aún quedan cultivando la tierra para que se produzcan alimentos. Por más que uno de las sepa todas, a veces hay que pedir asesoría y aceptar consejos.

*****

Aseguran que se adelantan conversiones, donde los mediadores son Alberto Galíndez, Sergio Garrido y Manuel Rosales, quienes tratan de unir a la oposición y hacer un movimiento grandes para hacer elecciones en el primer semestre del próximo año, ya esto se conversó con EE.UU, se dice que Falcón va a participar en este grupo, ya que el de AP lo “alacranizaron” completamente, ya que ha sido muy evidente que allí tiene la mano metida el Gobierno, viene este movimiento con el objetivo de lograr la unidad, hay reuniones. Comentan por los lados de La Pochocha, alrededores del Parque Ayacucho, que la Bella Soo llegó a la ciudad, sin mucha bulla y sin ninguna parafernalia y de inmediato se puso en actividad, con la mejor disposición de poner orden en la casa. Las versiones de pasillo dan cuenta que varias carpetas de informes reposan en su escritorio dizque dejados por su suplente, el sereno Sub Secretario General. Incluso, aseguran que en esos reportes existen dos puntos que han producido muchos dolores de cabeza a “algunas” directivas de la organización blanca. El primero relacionado con unas refacciones estructurales de la casa de la segunda de a bordo, cuestión que no merece ninguna crítica, salvo que sea verdad los que por allí dicen a vox populi, que los recursos al parecer son provenientes de las “becas de los activistas”, cuestión que es desde todo punto de vista irregular, tomando en cuenta que se hace un injusto y poco equitativo uso de dichos recursos, dejando como la guayabera a otros muchos compañeritos de partido, que necesitaban de ese apoyo para medio para paliar la terrible situación económica que muchos están viviendo. Suponemos que la jefa tendrá que tomar el toro por los cachos y tratar de definir esta enojosa situación, antes que a cualquier otra persona se le ocurra pretender el ventilador y comience a “chispotear” a mucha gente. Muchos dirigentes tienen en las galerías de sus celulares bastante material fotográfico referido a las mencionadas obras, por si acaso pudieran haber por allí algunas personas que tuvieran dudas.

*****

El otro aspecto, no es un tema que toquemos mucho en esta sección, pero que tiene que ver con la postura asumida por la “Cleopatra” del partido blanco. En efecto, la muy fotogénica activista de sensuales poses, mantiene su posición de no estar dispuesta a aguantar todos los comentarios y recomendaciones internos que le hacen al respecto. Dizque habría dicho en tono firme y desafiante que quien pretende “meterse” con ella la obligaría a sacar toda la artillería pesada a la calle, de muchos dizque dirigentes, para protegerse. Bajo la manga al parecer tiene, entre otras cosillas, grabaciones de actividades de playa, discotecas y otras más que comprometerían a más de uno y una, muy conocida ella, de quien dicen que hasta le conocen modo de comer. Este tipo de conflictos se presentan, fundamentalmente cuando la gente no tiene mucha cultura etílica, se pasa de copas y suelta la sopa sin control, así que habrá que estar muy atentos en torno a la forma como se va a manejar este problemita que puede poner a mucha gente a pegar carreritas, sobre todo aquellos santurrones que viven dándose golpes de pecho, se persignan cuando pasan por las iglesias y juran que son incapaces de quebrar un plato, pero cuando uno se da cuenta, han roto toda la vajilla.

*****

Todos los trabajadores del CLEL se preguntan a diario que será lo que la está quitando el sueño a la jefecita de esa corporación, ya que en los últimos días se le observa malhumorada, como si tuvieses muchas preocupaciones que no le permiten conciliar el sueño plácidamente, como duermen todas aquellas personas que tienen sus conciencias tranquilas, no le han hecho mal a nadie y no tienen “culebras” pendientes. Aseguran que en los últimos días le pidió el cargo a la Jefe de Planificación y Presupuesto; posteriormente le puso el ojo a la Directora, quien al parecer quería poner freno a los gastos desmedidos que se han venido haciendo, al parecer sin ningún tipo de soportes, lo cual es muy peligroso y delicado, porque en el momento en que a alguien con influencias se le ocurra solicitar una “auditoría interna” muchos son los que se van a tener que poner a pegar carreritas, sobre todo si no existen estos soportes para explicar los gastos, de tal manera que nadie sabe cuáles son sus preocupaciones, pero deben ser de alto calibre, porque les pidió el cargo a las dos funcionarias.

Otro detalle que está dando que hablar en el CLEL y sus alrededores, es la forma acelerada como se ha venido abultando la nómina en las últimas semanas. Llama la atención que el presidente del Sindicato que peleaba por los derechos de los trabajadores, resulta que ahora se ha convertido en uno de los amiguitos de mayor confianza de la jefecita, las luchas en defensa de los más débiles desaparecieron, ahora es asiduo compañero de condumio en el comedor, incluso dizque celebran reuniones de trabajo juntos, hasta bien entradas las horas de la tarde, ahora es de los que aplaude cada vez que meten más gente a la nómina, y las luchas por las bolsa de comida para los trabajadores del CLEL también se olvidaron, al extremo que hace más de dos meses que no las entregan y nadie da una explicación, y el personaje que debería luchar por estos derechos inalienables de los trabajadores, según dicen sus propios compañeros, le compraron la conciencia a cambio de un bozal de arepas, lo cual simplemente demuestra falta de criterios, carecer de vocación de servicio y ser reconocido no por sus luchas gremiales a favor de sus compañeros, sino por ser de aquellos que está más que convencido, que es más fácil ser jaleti que jalar escardillas. Lamentablemente estas “lunas de miel” entre jefes y trabajadores muy efímeras, solo durante hasta que llegue un sustituto que le caiga mejor.

*****

En las investigaciones de la Dirección de Abastecimiento y Mercados Municipales de la Alcaldía de Iribarren, salió a relucir que se extraviaron unos $32.000 en la comercialización de chatarra, metales plásticos provenientes de una empresa, durante la gestión de un exdiputado del CLEL (AC), copeyano hasta los tuétanos, pero montado en el autobús revolucionario y apoyado por el clan de los Reyes. El Revocopeyano dizque fue capturado en una madrugada del año pasado por un organismo de seguridad, pero llamaron a la máxima autoridad del municipio Iribarren y lo dejaron libre y como castigo fue sacado del cargo con el equipo que le acompañaba. Tantas fueron las ganancias personales que con los recursos el personaje compro carro nuevo y adquirió una casa para su heredero. Total silencio en este caso, nadie abrió la boca. Otro que está pendiente con la Contraloría del estado Lara es un alto funcionario del Instituto Municipal del Deporte en Iribarren (Imderi), quien cargaba una camioneta del CLEL, dizque asignada por el burgomaestre cuando este fue diputado del parlamento regional, el personaje ahora se niega a devolverla, argumentando que es guapo y apoyado, incluso se conoció que supuestamente vendería el vehículo con papeles chimbos, para comprar un carro más nuevo, esto es lo que se comenta por los lados de la entrada de la Carucieña.

*****

La legalización en la venta de insumos en el HCUAMP y el Pediátrico, al parecer por parte del Secretario de Salud y Corposalud con la empresa J-50103509-1 C.A. dentro del centro hospitalario, como lo denunciamos la semana pasada, intentaron borrar con unos brochazos en la pared donde se señalaba la venta de insumos y traumatología; los familiares de los pacientes están investigando quienes son los propietarios, al parecer hay un chivo muy pesado y apoyado, pero entre cielo y tierra no hay nada oculto. Aseguran que se inició la guerra sin cuartel contra el Gober de Lara por parte del buró en pleno, prueba de ello son los recientes ataques recibidos desde la cúpula del PSUV Lara, donde esta semana pasada arremetieron digitalmente con cuentas falsas en varias redes sociales, esto al parecer porque el vicealmirante no cedió a los caprichos de algunos miembros para entregarles cargos y ser manejados por integrantes del grupo llamado revolucionario, donde hay diputados que no presentaron sus títulos universitarios, mientras que otros mantienen sus negocios ocultos por los lados de Bobare, según las malas lenguas, quienes no encuentran como justificar las camionetotas nuevas que conducen con sus sueldos de funcionarios públicos.

*****

El Fiscal General Tarek William Saab anunció que durante el pasado fin de semana fueron detenidos 7 sujetos por sustracción de Material Estratégico a la empresa ENMOHCA Lara, los mismos fueron aprendidos sustrayendo tubos de acero al car bono: El @ MinPublico imputara Coautoría en los delitos de Tráfico de Material Estratégico y Asociación. Estos delincuentes fueron detenidos por traficar 15 toneladas de tubos de acero al car bono helicoidales a la Empresa ENMOHCA (Empresas Noroccidental de Mantenimiento y Obras Hidráulicas) Igualmente les fueron incautados tres gandolas y una grúa. Aseguran que uno de los aprehendidos es la pareja sentimental de una recién electa diputada del CLEL y designada en un cargo de la gobernación de Lara para atender al público; los mismos quedaron privados de libertad, la palanca no pudo hacer nada, afirman que también un empresario con su hijo amigo de la susodicha también se encuentran tras las rejas ya que dizque serían los que se encargaría del traslado del material. La fémina anda de bajo perfil y ninguna autoridad, civil, militar o del Poder Popular hablan sobre este caso.

JBS