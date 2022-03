Delsa Solórzano: La dictadura de Maduro no tiene legitimidad constitucional para designar a magistrados del TSJ #30Mar

La diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015, Delsa Solórzano, se pronunció este miércoles, 30 de marzo, sobre los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia anunciados por la administración de Maduro, donde buscan “aparentar que en el país hay justicia”.

En una rueda de prensa virtual donde Elimpulso.com tuvo acceso, Solórzano dijo que estamos en presencia de una simulación donde el régimen busca aparentar que habrá elecciones libres sólo para evadir la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

La líder de la plataforma Salvemos Venezuela, destacó que “no es cierto que con esa supuesta renovación del poder judicial se vaya a hacer justicia en el país ni se vaya a resolver la crisis en esta materia. Sufre incluso el venezolano de a pie que sabe que no hay justicia cuando es víctima de cualquier delito”.

“Sabemos que paralelamente se está llevando en la CPI una investigación por crímenes de lesa humanidad en contra de los personeros de la dictadura. Estas cosas siempre hay que reiterarlas, la CPI únicamente puede actuar cuando no hay garantía de justicia en el país del que se trate”.

Por estas acciones, de acuerdo a la diputada a la AN, evidencia que “estamos en presencia de una simulación de la dictadura que pretende decir que si hay justicia en Venezuela”.

Nombramientos inconstitucionales

Durante su declaración, la diputada apuntó que la “ilegítima Asamblea Nacional” de Maduro no puede nombrar magistrados, añadiendo además que “el bodrio de Jorge Rodríguez no tiene competencia constitucional para designar a nadie. Es inconstitucional, el único poder legítimo es la AN electa en 2015, presidida por Juan Guaidó, lamentablemente en Venezuela no existe posibilidad real de designar nuevos magistrados”.

“La AN ya tiene un magistrado, pero están en el exilio”, apuntó la diputada, quien afirmó que “los jueces deben ser independientes”, no estando vinculados con el régimen o la oposición.

Lucha de Salvemos Venezuela en las calles

De acuerdo a Delsa Solórzano “la oportunidad que tenemos es la de liberar a Venezuela y en eso estamos conscientes de la responsabilidad”, a lo que instó a alzarse ante todas las problemáticas.

Para la diputada de la oposición venezolana, “salvar Venezuela pasa por levantar nuestras voces y no pretender que el país va a resolver sus problemas normalizando la terrible crisis, así como no es verdad que la economía se arregló”.

“No es cierto que Venezuela se arregló”, afirmó Solórzano.

Salvemos Venezuela se encuentra en la lucha en las calles del país, de acuerdo a la vocera de la oposición, quien resaltó que deben exigir “una elección presidencial libre, justa y transparente, no para adelantar las elecciones como han dicho algunos”.