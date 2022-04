José Guerra: Cómo se explica que las reservas en dólares del BCV no aumentan si los precios petroleros han crecido #31Mar

Sorprendido se muestra el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, por cuanto en los últimos meses los precios del petróleo han aumentado en forma significativa en los mercados internacionales; sin embargo las reservas internacionales de Venezuela no registran ningún aumento lo que le lleva a preguntarse: ¿Dónde están los reales?

En efecto, a través de su cuenta oficial en Twitter, el economista llama la atención, cuanto afirma: “Cómo es que las reservas en $ del BCV no aumentan si los precios del petróleo han aumentado más de $30 desde la invasión a #Ucrania”.

- Publicidad -

Para presentar un soporte a sus afirmaciones, Guerra señala que las Reservas al 31 diciembre 2021 eran de US$ 10.914 millones; para el 24 de febrero 2022 bajaron a US$ 10.872 millones y para el 28 Marzo el saldo de las Reservas se mantuvo invariable en US$ 10.872 millones.

Por otra parte, el economista recordó que se cumplen 3 largos años que el BCV NO publica las cifras del Producto Interno Bruto. Tres años de oscurantismo de unas autoridades oscuras. Preguntándose: ¿Por qué no lo publican? Algo no debe andar bien. Que daño le han hecho al país, señala en las redes sociales.

A propósito, como consecuencia de esta posición del BCV de negarse a cumplir con sus propias normas internas, que le obligan a emitir las cifras sobre las variables económicas, Índice de Precios, Producto Interno Bruto, Índice de escasez, en los primeros diez días de cada mes, la Comisión de Economía y Desarrollo de la Asamblea Nacional comenzó a emitir las cifras mensuales de la inflación que permitieron conocer esta variable y de allí surgió de la mano de Ángel Alvarado, José Guerra y Alfonso Marquina, el Observatorio Venezolano de Finanzas que hoy se ha convertido en una institución de obligatoria consulta, cuando se busca información sobre el desenvolvimiento de la economía venezolana.