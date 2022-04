Ataque ucraniano en territorio ruso informado mientras se reanudan las conversaciones #1Abr

Las conversaciones para detener los combates en Ucrania se reanudaron el viernes, luego de que otro intento de rescatar a civiles de la ciudad destrozada y sitiada de Mariupol peligrara y Rusia acusó a los ucranianos de un ataque transfronterizo con helicópteros contra un pozo petrolero.

El gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que un ataque aéreo en suelo ruso por parte de un par de helicópteros artillados provocó incendios e hirió a dos personas. Varios negocios cercanos también fueron reportados afectados.

“Ciertamente, esto no es algo que pueda percibirse como una creación de condiciones cómodas para la continuación de las conversaciones”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, cinco semanas después del inicio de la guerra que ha dejado miles de muertos y expulsado a más de 4 millones de refugiados de Ucrania.

El reclamo ruso no pudo ser verificado de inmediato. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que no podía “ni confirmar ni rechazar la afirmación de que Ucrania estuvo involucrada en esto, simplemente porque no poseo toda la información militar”.

Rusia ha informado antes de bombardeos transfronterizos desde Ucrania, incluido un incidente la semana pasada en el que murió un capellán militar, pero no una incursión en su espacio aéreo. El depósito, administrado por el gigante energético ruso Rosneft, está a unos 35 kilómetros (21 millas) de la frontera con Ucrania.

Mientras tanto, las tropas rusas se retiraban de las áreas alrededor de Kiev, tres días después de que Moscú dijera que reduciría la actividad militar cerca de la capital ucraniana y la ciudad norteña de Chernihiv para promover la confianza entre las dos partes y ayudar en las negociaciones.

Pero Ucrania y sus aliados advirtieron que el Kremlin no se está calmando sino reagrupando, reabasteciendo a sus tropas y volviéndolas a desplegar en el este del país para un asalto intensificado en la región predominantemente de habla rusa de Donbas, que incluye a Mariupol.

Las últimas negociaciones, que se llevan a cabo por video, siguen a una reunión el martes en Turquía, donde Ucrania reiteró su voluntad de abandonar un intento de unirse a la OTAN y declararse neutral. A cambio, propuso que su seguridad fuera garantizada por varios otros países.