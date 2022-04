Leonardo Palacios: El incipiente crecimiento de la economía se frenará con la aplicación del IGTF #4Abr

Si se quiere el crecimiento económico en Venezuela, no se pueden tener Impuestos como el de las Grandes Transacciones Financieras, si se quiere tener el fortalecimiento y el retorno de la confianza de nuestro signo monetario, llámese fuerte, tradicional o digital, es necesario implementar medidas claras y el sector empresarial está dispuesto a conversar y a buscar las maneras de echar el país adelante.

El pronunciamiento corresponde al abogado tributarista y presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, quien señala que hay sectores como el petrolero, el industrial que ha sido uno de los más golpeados con las importaciones libres de impuestos y también al sector comercial, que por otra parte tienen una imposición municipal desbordada, llevada a límites extremos, cuando muchos municipios pretenden que el impuesto que se paga sobre otros impuestos, como es el IGTF o el impuesto al dólar, pretenda ser base de imposición indebida por parte de los municipios.

“Cuando tu vez este contexto general desde el punto de vista impositivo, la omisión política oportuna desde el punto de vista fiscal y monetario o aquellas actuaciones de manera errática, sin necesidad de consulta, obviamente el país puede retroceder y esto significa que lo poquito que le gente ve como cierta apariencia de mejora, pueda frenarse o retroceder, y este no es el objetivo de ningún sector”, afirma el experto.

Consultado en torno a las posibilidades de que en las reuniones que se adelantan, entre el sector privado y el sector público, pudiera decidirse diferir la aplicación del IGTF o su eliminación, Palacios advierte que todo va a depender de la sinceridad de la convocatoria a cargo, todo va a depender de que realmente se dé, afirmando que el sector privado está acostumbrado y ya han pulido la telas de los pantalones de tanto estar sentados en las mesas de negociación, que a veces no conducen a nada, o que en la mayoría de los casos, no conducen a nada.

“Pero si hay la sinceridad, si hay la posibilidad de discutir y analizar, tomando en cuenta que en esas áreas, de la recaudación, hay algunos estados que día a día dependen más de la tributación no petrolera; si tomamos en consideración que es necesario buscar la rentabilidad y esta solamente se logra con condiciones que impliquen: seguridad jurídica, un sistema tributario racional, evitando solapamientos a través de una verdadera armonización y coordinación del sistema tributario y no como una forma oculta de incentivo al incremento de la imposición municipal, por ejemplo, como se dio a partir de la sentencia del 7 de julio de 2020: si se busca un sistema realmente de anticipos que se vuelvan IVA mensual, se busca un mecanismo de mejorar la relación de la administración tributaria con el contribuyente y se busca un diálogo claro con las administraciones tributarias regionales, que entiendo que hay algunos estados que han sobrepasado su dimensión en la autonomía que les corresponde; si se busca un encuentro de los sectores regionales con los municipios; si se busca la manera de hacer mucho más viable la definición de políticas económicas, no de una contradicción entre el Estado y empresario que se ve, o lo pretenden ver como enemigo, simplemente es el cambio de paradigma, de entender que el Estado pasa a ser un socio como en los países desarrollados donde la tributación es un mecanismo de participación del Estado en una sociedad con una empresa, para participar en su rentabilidad, las cosas cambian. Es necesario tener eso siempre presente para definir

las políticas públicas”, dijo el especialista.

Recordó que en la última reunión entre el régimen y empresario, lo primero que se planteó es que Venezuela tiene una baja presión fiscal, señalando que esto es muy relativo, en el país siempre ha estado entre el 8% y el 11% en relación con otros países que tienen el doble de presión fiscal, pero no se toma que en Venezuela la inflación es un impuesto, que cuando se le quitan los mecanismos correctivos de la inflación, se le da pie para que exista un solapamiento, un a sobre imposición en materia, por ejemplo de Impuesto Sobre la Renta, donde no se toman en cuenta la cantidad de contribuciones parafiscales y en aquellos países que tienen una presión fiscal mayor, la administración tributaria no actúa de manera separada, creando obstáculos, vallas entre la administración, sino que busca tirar puentes para que la comunicación sea fluida.

“O sea que la presión fiscal no solamente en proporción frente al Producto Interno Bruto, sino un conjunto de elementos adicionales como es la realidad institucional, la claridad normativa, la participación del ciudadano, mecanismos expeditos que incluso conlleva también la participación de la jurisdicción contencioso tributaria y es entonces que estos países puedan tener y se justifica que puedan tener una mayor presión fiscal en relación al Producto Interno Bruto, porque además esos países tienen de manera efectiva y consistente, todos los servicios públicos mínimos y necesarios indispensables para que exista bienestar. Entonces, no nos pueden decir a nosotros que tenemos que aumentar el PIB porque tenemos una baja presión fiscal, esta es necesaria subirla, esta se justifica siempre en la medida en que todos los requisitos mencionados desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista material en cuanto a prestación de servicios, se hayan observado”, dijo Leonardo Palacios en el Circuito Éxitos 99,9 FM.