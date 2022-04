Película que iba a protagonizar Will Smith fue suspendida #4Abr

De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, la película de Netflix, Fast and Loose, que la iba a protagonizar el actor estadounidense Will Smith, quedó suspendida luego de los hechos suscitados en la entrega de los Premios Oscar 2022, donde Smith le dio una bofetada en pleno escenario a Chris Rock.

Este largometraje que iba a protagonizar Smith perdió a su director semanas antes, pero luego de los ocurrido en la entrega de los Premios Oscar, la productora audiovisual Netflix, decidió suspender la producción aunque ya se encontraban en busca del director de reemplazo.

“Netflix como es comprensible, no estaba seguro de avanzar, pero no está claro si el proyecto se hará con otro actor y director”, resaltó The Hollywood Reporter.

La bofetada de Smith a Rock en los Oscar le ha traído complicaciones como era de esperarse, primero por el inicio de “procedimiento disciplinario” por parte de la Academia y luego con su renuncia a la organización, quienes luego comunicaron que se reunirán el 18 de abril para determinar la sanción al actor.

La renuncia de Smith a la Academia le impedirá votar en la entrega de los premios y podría verse afectado con el retiro del premio recibido como Mejor Actor de los Oscar que recibió minutos después de haber ocurrido el incidente con Chris Rock.