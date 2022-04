“Aún 80% de las empresas no se adecuan al nuevo impuesto” #4Abr

Hernández, director del CIAP y asesor de Fedecámaras Táchira, se refiere al Impuesto a Grandes Transacciones Financieras, que entró en vigencia esta semana en todo el país.

“Hemos dicho que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, IGTF, es un impuesto indirecto, regresivo, con efecto en cascada, es decir, acumulativo a lo largo de la cadena fiscal, con graves fallas técnicas y legales para su aplicación. No distingue entre personas naturales y jurídicas, y se carga indiscriminadamente cuando cualquier persona paga en divisas cualquier bien o servicio, ante un sujeto pasivo calificado por el Seniat como contribuyente especial”, expresa el economista Dilio Hernández, asesor de Fedecámaras Táchira y director del Centro Internacional de Actualización Profesional, CIAP.

— Un sujeto pasivo es un supermercado, ferretería, farmacia, etc, que deberá cargar en su factura un 3 % al valor de la compra si lo cancela en divisas o cripto activos, diferentes al Petro, con lo cual se afecta su poder adquisitivo sin discriminar si tiene o no recursos, es rico o pobre.

¿Cómo afecta a las empresas?

Para las empresas, además de la carga fiscal, constituye un gasto adicional pues debe adquirir o reprogramar las que tiene para adaptarlas a un sistema multimoneda de divisas que no existen en el país, con lo cual técnicamente su aplicación inmediata es un exabrupto, por no decir irresponsable pues genera una larga cadena de vicios, corrupción, evasión fiscal ,etc.

Hernández explica que es obligatorio la adecuación de las máquinas fiscales y afirma que entre 80 % y 90 % de las empresas no tienen las máquinas fiscales acondicionadas para ejecutar el impuesto.

— ¿Se debe eliminar este impuesto?

— Desde el punto de vista jurídico debe ser revisado y reformado por su carácter regresivo, discriminatorio y de inequidad fiscal, cuyo único beneficio es proporcionarle al régimen entre el 15 al 17 % de los ingresos fiscales de Maduro, superior incluso al ISLR que terminará afectando su poder adquisitivo, elevando el costo de la vida e incrementando la pobreza de un país donde el 90 % de su población vive en condiciones de pobreza de ingreso.

—¿Es elevado el porcentaje de transacciones comerciales en divisas en el país?

—Entre 60 % y 70 % de las transacciones comerciales se hacen en divisas y las remesas de los más de 6,5 millones de venezolanos que emigraron y envían al país unos 3.000 millones de dólares para aliviar la situación de las familias que viven en el país, con una canasta básica de alimentos superior a los $400 mensuales.

El economista considera que es “fundamental que la sociedad venezolana, trabajadores, empresarios y sociedad civil organizada, aúnen esfuerzos para solicitar la reforma del impuesto, la posposición de su aplicación hasta que las condiciones técnicas y jurídicas estén dadas para su aplicación como alternativa fiscal para cubrir las necesidades del Estado”.

