PulsoEmpresarial Caracterizaciones de los agentes de cambio

La mayoría de los equipos de trabajo no mejoran naturalmente por sí mismos. Si se le deja solos no crecen, no progresan, ni alcanzan el calibre de campeones. Al contrario, tienden a decaer. La vía hacia siguiente nivel siempre es cuesta arriba. Si un equipo no lucha con ansias por subir, entonces inevitablemente se desliza hacia abajo, pierde el norte, se desentona, decae su energía, se rompe su unidad y pierde el ímpetu. En algún momento también puede perder empleados claves. Además es solo cuestión de tiempo que se estanque y caiga definitivamente en la mediocridad. ¡Por eso es que un equipo que alcanza su potencial siempre tiene un catalizador!

Los catalizadores o agentes de cambio son personas que logran lo que se proponen, y aún más, es fácil señalar un catalizador de equipo después de que ha influido en el equipo y lo ha llevado a las victorias, especialmente en el mundo de los deportes, pero ¿Cómo reconocer de antemano un catalizador? y ¿Cómo buscar personas catalizadores para su equipo actual?, veamos algunas de las características de los catalizadores:

- Publicidad -

Intuitivos: los catalizadores siente cosas que otros no sientes. Pueden reconocer una debilidad en un adversario. Pueden percibir una oportunidad que otros no ven. Pueden hacer una jugada intuitiva que convierte una desventaja en una ventaja. Cualquier cosa que sea, lo que sientan; son capaces para alcanzar la victoria.

Comunicativos: para mantener al equipo en movimiento, los catalizadores, dicen cosas que otros miembros el equipo no dicen. A veces lo hacen para compartir con sus compañeros lo que han sentido y por consiguiente, ellos pueden estar mejor preparados para enfrentar el desafío. Otras veces su propósito es inspirar o incitar a otros miembros del equipo. Generalmente saben cuándo un compañero necesita un estímulo.

Apasionados: los catalizadores sienten cosas sienten cosas que otros no sienten. Son apasionados en lo que hacen, y quieren transmitir esa pasión a sus compañeros de equipo. A veces la pasión explota como una furia controlada para lograr sus objetivos en el área. Otras veces se manifiesta como un entusiasmo contagioso. Sin embargo, como sea que se presente, esta puede inspirar a un equipo a la victoria.

Creatividad: otra cualidad de los catalizadores es la creatividad. Ellos piensan cosas que otros no piensan. Constantemente están buscando cosas innovadoras de hacer las cosas.

Responsables: los catalizadores tienen dones que otros no tienen. Los catalizadores no son asesores. No recomiendan un curso de acción: se responsabilizan de hacer que e cumpla.

Influyentes: los catalizadores son capaces de conducir a sus compañeros de equipo en una manera que otros no pueden. Los miembros del equipo seguirán a un catalizador aun cuando no reaccionen ante nadie más.

¿Cómo ser un mejor líder del equipo?

Si usted dirige un equipo, entonces necesita catalizadores para empujarlo hacia alcanzar su potencial. Conozca a los potenciales catalizadores o agentes de cambio dentro de su organización y reconozca las cualidades dadas anteriormente y al observar este potencial entre los miembros de su equipo; anímelos, a tomar la iniciativa y a convertirse en influencias positivas para el equipo, en virtud de que los equipos triunfantes tienen miembros que hacen que las cosas sucedan.

Msc. Julio Cesar Vargas

Redes sociales:

Twitter:@jvargaslaraFacebook

Correo electrónico: [email protected]

Instagram: @jvargascalles30