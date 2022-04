ONG Movimiento Vinotinto: Cortes eléctricos están afectando al sistema judicial de Lara #6Abr

“Los cortes eléctricos están afectando gravemente al sistema judicial del estado Lara”, denunció el abogado Henderson Maldonado, coordinador del área penal de la ONG Movimiento Vinotinto.

Tal denuncia fue hecha por el jurista ante los constantes cortes eléctricos que se producen en el casco central de Barquisimeto y que, por su ubicación, afectan directamente al Palacio de Justicia.

Maldonado, quien fue entrevistado por Elimpulso.com, precisó que el edificio sufre cortes diarios, desde tempranas horas de la mañana hasta la tarde, que a su vez impide el buen funcionamiento de los tribunales.

Ante esta situación, señala el abogado que continúan reclamando a la Gobernación del estado Lara y Corpoelec a que respondan y busquen soluciones inmediatas a las fallas eléctricas en la entidad.

Aunado a esto, agrega que la misma situación se presenta en el Ministerio Público, al este de la ciudad. “El sistema de justicia se ve afectado, no solamente en los tribunales sino en el Ministerio Público (…) muchas veces nos hemos trasladado a la fiscalía en horas de la mañana y no hay luz, por lo tanto no nos dan información”, agregó.

Sin respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo

Semanas atrás, el equipo de Movimiento Vinotinto consignó un documento ante la Defensoría del Pueblo para solicitar la activación de un plan de carga que, desde hace un tiempo, no se está cumpliendo en Lara.

“Sobre el documento, todavía no hemos recibido respuesta por parte de la Defensoría del Pueblo. Invito a la doctora Arelis Rodríguez que por favor nos dé una respuesta efectiva hacia esa solicitud”, manifestó Henderson Maldonado.