José Guerra: Inflación de 1,4% de marzo del BCV «es un absurdo», el instituto emisor no tiene credibilidad #7Abr

El BCV no tiene credibilidad, la cifra de inflación de marzo 2022 de 1,4% “es un absurdo” afirma el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra a través de su cuenta oficial en Twitter.

Guerra salió al paso de una información publicada por el instituto emisor, en la cual expresa que la inflación en marzo fue de 1,4%, cuando dos días antes el OVF había presentado sus indicadores y llamaba la atención sobre una fuerte aceleración de esta variable en marzo, que se ubicó en 10,5% luego que registrar 1,7% en el mes de febrero.

Recuerda Guerra, que el sistema estadístico que por años construyó el BCV está destrozado por la política de sus autoridades y del régimen de Maduro, aunque la destrucción la comenzó Chávez con aquello del millardito que dinamitó la estabilidad monetaria de Venezuela.

Advierte así mismo, que el BCV ha ocultado datos fundamentales. El PIB y la balanza de pagos no se publican desde marzo de 2019. La producción industrial no se publica desde diciembre de 2019. Las ventas comerciales no se publican desde enero de 2019, el Índice de remuneraciones no se publica desde 2013, aseguró en Twitter.

Ratifica igualmente, que los lineamientos de política monetaria, que según la Ley del BCV es de obligatoria publicación, no se anuncia desde 2013 y el Acuerdo Anual de Política que se debe firmar con el Ministerio de Finanzas al aprobarse el presupuesto, no se firma desde 2008, advirtiendo que “El BCV no tiene credibilidad”.

Ya el economista había alertado que es «importante recordar que el BCV tiene un historial de ocultar información y además está literalmente cerrado y muy descapitalizado técnicamente. ¿Por ejemplo, por qué no publica el PIB y la balanza de pagos?», se pregunta.