VIDEO Ciudadanos y comerciantes siguen a la expectativa ante Ley de Impuestos a Grandes Transacciones #7Abr

La reforma a la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), mantiene en incertidumbre a comerciantes y propietarios de establecimientos en Barquisimeto.

En una consulta realizada por el equipo periodístico de Elimpulso.com, comerciantes del este de la ciudad, aseguraron que hasta la fecha no cuentan con información detallada sobre la implementación de esta medida y cómo les podría afectar.

Yeniree Serruo, comerciante, aseguró que no tienen el conocimiento de cómo se facturará el pago de ese impuesto y añadió que no considera positiva la medida, porque no se sabe a dónde irán los fondos recaudados de la misma.

Otros propietarios de negocios, aseguraron que tanto ellos como sus clientes se mantienen en desinformación acerca de la medida y aspiran que de aplicarse puedan poder enfrentarla sin afectaciones.

Carlos Terán, dueño de un negocio dedicado a la venta de ropa, precisó que hasta ahora hay solo especulaciones acerca del decreto, pero que los comerciantes están listos para enfrentar cualquier dificultad que se les presente.

En relación a este tema Juan Pablo Pérez Castañeda, contador público y director tesorero de la Cámara de Comercio del estado Lara, advirtió en una reciente entrevista para Elimpulso.com, que tanto el comerciante como el usuario se verán afectados al implementarse el cobro del impuesto.

Finalmente, Castañeda hizo el llamado a los ciudadanos a estar atentos al cumplimiento de las medidas informativas por parte de los establecimientos, para que así puedan tomar sus previsiones al momento de comprar.