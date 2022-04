Fiscal de la CPI: Cumpliremos nuestro mandato de forma independiente en Venezuela #8Abr

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, afirmó que el organismo que dirige realiza una «investigación de forma independiente e imparcial» por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Vamos adelante con la investigación y cumpliremos nuestro mandato de forma independiente e imparcial», dijo en entrevista con el diario El País de España.

Khan consideró como una «buena noticia» que la administración de Nicolás Maduro diga que está abierto a cooperar con la CPI.

«Acordamos trabajar dándole asistencia y consejos técnicos a Venezuela para que ellos puedan llegar a la altura (judicial)», expresó Khan.

«Nosotros seguiremos recogiendo evidencia para cumplir con nuestro mandato y, por otro lado, trabajamos con Venezuela, cosa que es importante y es algo que yo he promovido», añadió.

De cara a la inauguración de una oficina de la CPI en Caracas, Khan afirmó: «Ellos acordaron que podríamos abrir una oficina en Caracas, que podemos contar con visas con múltiples entradas, que podemos seguir teniendo más diálogos, y que podremos trabajar con organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos», indicó.

«Trabajaremos respetando la soberanía y al mismo tiempo yo voy a continuar con las investigaciones, imparciales e independientes», precisó.

El fiscal de La Haya explicó que con la oficina en Caracas esperan «entender la cultura, el contexto, las historias» y poder «separar la propaganda de la verdad, separar la verdad de la ficción».

Khan además manifestó que hay que darles a los países una «oportunidad de buena fe» para que avancen hacia un cambio de «la arquitectura legal».

«Yo he dicho que si un país intenta ponerse en el nivel que debe para cumplir con sus obligaciones del Estatuto de Roma, yo me retiro. Pero eso no es un favor, no es un regalo, es una obligación que tengo. No me voy a quedar aferrado a un caso o a una situación si veo que el país está haciendo un esfuerzo genuino», reseñó El País de España.