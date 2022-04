RETCITOS #10Abr

Ya es un hecho inocultable que las luchas internas dentro del PSUV e incluso en las que al parecer estarían participando algunos de los partidos del estatus, para la escogencia de los 40 magistrados principales y suplentes del TSJ, se han constituido en las razones de mayor peso para que se siga violentando la normativa legal vigente en cuanto a los plazos para cumplir con esta designación. En efecto, no hay que olvidar que el lapso legal para la designación de los nuevos magistrados se venció el pasado 25 de marzo y recordamos que la AN anunció que todo estaba listo, que en pocas horas se haría el anuncio correspondiente; sin embargo, el mismo día, apenas horas después se anunciaba que la reunión de la Asamblea sería diferida y que continuaban las discusiones, por cuanto la intención era la escogencia de los “mejores”, al extremo que ya estamos cerca de las 10 veces en las que ha realizado la convocatoria a la sesión ordinaria, esto ha dado pie para que por las redes circulen comentarios en donde se indica que la guerra en el seno del PSUV entre las corrientes de Maduro y de Diosdado, es a muerte ya que cada quien espera tener una cuota lo suficientemente representativa entre el grupo de Magistrados que tendrán, de ahora en adelanta, sobre sus hombros la aplicación del ordenamiento legal, lo cual representa un enorme compromiso, toda vez que la gente de la oposición habría puesto establecido ya sus condiciones y habría quedado al margen de las discusiones, comentándose extraoficialmente que la cuota a los grupos políticos de oposición, oscilaría entre 5 y 6 Magistrados repartidos entre los sectores representativos, así que amanecerá y veremos.

Una gran preocupación e inquietud está generando entre los usuarios de la autopista Centro Occidental Cimarrón Andresote, antes denominada Rafael Caldera en honor al reconocido líder político yaracuyano, mientras que aún se está tratando de averiguar quién es el personaje cuyo nombre impuso la revolución para la vía, toda vez que la empresa Cobremex, nueva administradora del peaje de Caseteja en el estado Yaracuy, mantiene cerrados dos de los tres canales de paso hacia el estado Lara, dejando a los conductores de vehículos livianos en el canal del tránsito pesado, es decir el de las gandolas, lo que por supuesto ha generado grandes retrasos, además de las molestias correspondientes a los usuarios. Recuerdan que esta situación se generó a finales de marzo, lo que ha traído consigo, quejas sobre todo para los habitantes del municipio Peña, quienes a diario se movilizan a la capital larense a sus puestos de trabajo, entidades bancarias, consultas médicas o simplemente a realizar compras cotidianas, pues para nadie es un secreto que los yaritagüeños realizan una vida muy cativa en Barquisimeto. Precisan que la mayor angustia se produce al pensar que se presente alguna emergencia médica y los pacientes que se trasladan en vehículos particulares tengan que someterse al trancón generado ante tal medida, que a todas vistas se estableció para tener un mayor número de taquillas de cobranza, ya que en el sentido a Yaracuy es donde se efectúa el pago y no se ha pensado en la tranquilidad y el bienestar de los usuarios de la autopista. Hacen un llamado al gobernador Julio Léon a fin de que corrija de inmediato esta situación, y si es el caso, que se construyan nuevas taquillas en la pista Sur, sin que esto cause problemas de movilidad de la pista Norte.

El pasado 25 de abril, se conmemoró un año más del natalicio de Juan Guillermo Iribarren, y como ya es costumbre del gobierno municipal revolucionario, como orador de orden, se designó a un militar importado de la Capital de la República, contra quien no tenemos absolutamente nada cuestionable, ni como militar ni como funcionario público, solo su fidelidad y lealtad a la revolución; sin embargo, la pregunta que supongo deben estarse haciendo los dirigentes del PSUV en la región, no hay líderes dentro de la organización política con las credenciales, la trayectoria y el trabajo social necesario con las comunidades, como para designarlo orador en un acto de este calibre, estamos convencidos que deben haber muchos meritorios dirigentes, que se habrían sentido honrados con participar en este evento, pero como siempre la alta dirigencia no los toma en consideración y prefiere traerse a altos funcionarios capitalinos, tal vez con la intención de “ganar puntos”, en lugar de darle oportunidad a la gente revolucionaria de Lara. Y por supuesto, entendemos que no le den oportunidad a personalidades de la sociedad larense independiente, porque allí tendrían que ponerlos a hacer cola, porque si de algo siempre se ha caracterizado esta región, es por haber parido a muchos hombres y mujeres que le han dado brillo al gentilicio larense. Para colmo de males, el tránsito en los alrededores del Palacio Municipal se convirtió en un verdadero caos, porque al burgomaestre Cocosette, tuvo la brillante idea de ordenar el cierre de las calles vecinas al paso vehicular, como si se estuviese celebrando algún evento de carácter nacional, con la presencia del Jefe del Estado y autoridades del alto gobierno, de allí que la molestia ese día era generalizada y son irrepetibles los insultos, palabras escatológicas y menciones de progenitoras que circularon por las redes este día, simplemente como consecuencia de un capricho de un personaje que quería demostrar, quien es el que manda en la ciudad.

Se encienden las alarmas, ya que al parecer los supuestos mineros de la firma IN—-S.R.L., ya habrían arrasado con el hermoso pulmón de Cerro El Plan, la comunidad, movimientos ambientalistas, ecologistas y los parceleros retoman la lucha, pues la explotación del Sílice dejaría sin agua a importantes sectores de la Lara/Zulia, parte de la parroquia Montes de Oca, Altagracia y Carora, donde existen un sin fin perforaciones que les suministran el preciado líquido debido al escurrimiento que se genera en este sector. Denuncian los productores que ya se nota una disminución en el caudal de las quebradas, por lo tanto hacen un llamado a la población de Carora para luchar unidos y ponerse las pilas, la gente de la empresa dizque ha ofrecido muchos verdes, y las ofertas van desde hospitales, avenidas, apartamentos, carros y pare de contar, de allí que hay más de uno babeado dispuesto a vender hasta su madre de ser posible, pero agarrando manque sea fallo. Lo que no le han dicho a la gente es que la razón social de esta empresa era hacer reparaciones de computadoras, encuadernar, y vender de útiles escolares, cuya sede está registrada en Cabudare, cambiaron su razón de uso en marzo del 2020, de allí que detrás de esta “compañía” pudiese estar una mano peluda, o una de aquellas “chaca-chaca» que dejan la ropa blanquita, ya que están dispuestos a arrasar con todo, con el fin de alcanzar sus objetivos y para ello han prometido de todo. Lo más inquietante es que supuestamente los parceleros habrían sido amenazados por cuerpos militares de seguridad, colectivos, policías, por instrucciones de una supuesta líder de la zona, y hasta un ex prefecto borrachín de quien dicen que se robó unos portones, e hizo varios tiros al aire estando presentes niños dizque también anda en el guiso. Señalan que los parceleros de Cerro El Plan solicitaron a la Cámara Municipal, la cual es roja rojita, un derecho de palabra para exponer el caso para que los ediles se pronuncien; sin embargo hay un silencio sepulcral, lo que pone en evidencia que estos rojitos les interesa más el partido, el diputado o el general que está detrás de la mina que el pueblo de Carora, inclusive sus familiares, La verdad que no hay derecho.

Una información de una gravedad superlativa se publicó en una nota de prensa de la Encuesta Nacional de Hospitales, hace un par de semanas, pero no estaba destacada como la noticia principal, sino que se dejó allí entre líneas para ver si alguna persona acuciosa le llamaba la atención en algún medio de comunicación y le diera la importancia que realmente tiene, sobre todo porque el problema que generó la cifra no se ha resuelto y todo pareciera indicar, de acuerdo con los vientos que soplan, que lejos de solucionarse, en el momento menos pensado podríamos tener en el país un nuevo mega apagón que dejara a oscuras a todo el territorio nacional, advertencia que no hacemos nosotros que no somos especialistas, sino dirigentes de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos (AVIEM), el Colegio de Ingenieros de Venezuela, entre otras voces autorizadas. Lo cierto es que partir de la crisis eléctrica de 2019, la ENH comenzó a monitorear la cantidad de fallecidos que pudieran ser atribuibles a los cortes de luz, para el año 2019 el total fue de 17 personas, para 2020 fue de 75 y para el cierre de 2021 fue de 141, señores y esto nos está diciendo que 233 personas entre el 2019 y el 2021 pudieron haber perdido la vida como consecuencia de las fallas eléctricas, y que esto haya pasado ante la vista de todos y nadie se haya ocupado de encender las alarmas y recomendar la inmediata implementación en los centros asistenciales y hospitalarios de operativos de contingencia para evitar que este tipo de situaciones se repita en Venezuela. Lo grave es que hoy se denuncia como en los últimos 23 años, hoy en el 2022, vemos que para el sector eléctrico se han destinados más de 100 mil millones de dólares, y el país está padeciendo apagones constantes, interrupciones del servicio eléctrico prolongados, racionamiento, este es el resultado de la irresponsabilidad y corrupción del régimen en la administración de los recursos de los venezolanos y todos saben y conocen los nombres y apellidos de quienes se robaron esos reales.

Definitivamente el régimen continúa haciéndole cuadritos la vida a los radiodifusores independientes, a quienes les mantienen una persecución y acoso permanente, y siguen manteniendo la política de no dar nuevas concesiones ni aprobar las que están vencidas ya que esta es la forma más expedita de tenerlos bajo control, porque nadie se atreve a oponerse a las disposiciones de Conatel, o protestar antes los abusos que comete en forma recurrente, porque la reacción inmediata es el cierre, la ocupación de los equipos y, por supuesto como en este país no existe Estado de Derecho, tampoco la autonomía de los Poderes Públicos, no hay ninguna instancia en la que se pueda reclamar y la mayoría de los radiodifusores prefieren seguir “tragando grueso”. En la últimas semanas donde casi a diario el inquilino temporal de Miraflores realiza una cadena de radio y televisión, bajo cualquier pretexto, muchas emisoras cansadas de tanto abuso, se hacen de la vista gorda y continúan con sus programaciones regulares, pero supuesto siempre hay testigo cooperante de la revolución, que denuncia que tal o cual emisora está en contra del régimen y esto basta y sobra para que Conatel le monte una lupa encima y se ponga a buscar vías para sancionarlas. El último mensaje de Conatel, suscrito por EV expresa: “Buenas tardes!! Se les exhorta a los medios acatar la Cadena Nacional, muchas emisoras con programas en vivo y sin acatar. Desde ahora en adelante se tomara en cuenta quienes cumplen y quien no” ¿Qué talco? “Cógeme ese trompo en la una”, como decía el Presidente Luis Herrera Cámpins, quien de paso, también era periodista.

Desde la ciudad del Morere le hacen el llamado al fiscal Tarek William Saab, ya que al parecer muchas personas estarían siendo bloqueadas en el Saime por la jefecita, quien después se hace de la vista gorda, obligando a los usuarios a viajar a Barquisimeto, Quibor y El Tocuyo a ver si pueden sacar o renovar la cédula, y la excusa en la que todos coinciden es que «ella les bloquea, por tanto ella debe desbloquearlos»; muchos jóvenes que se graduaron no han podido recibir el título de bachiller o universitario, supuestamente debido a los caprichos de la funcionaria, de quien afirman que se vuelve loca por un verde. Los usuarios están lanzando un SOS a Gustavo Vizcaino para que ordene una investigación a los funcionarios ya que al parecer allí dizque opera una mafia, y para poder resolver cualquier problema y te aventuras a acudir a las oficinas del Saime debes tener tu provisión de verdes, sino pierdes el tiempo. Afirman que por las colas siempre ronda un sujeto que el que te pasa a las oficinas con el visto bueno de la jefecita y al salir debes cancelar entre 5 y 20 dólares, lo que te garantiza que saldrás de allí con tu documento de identificación.

El prefecto de Torres Elvis Méndez, en quien la ciudadanía tenía muchas esperanzas que al asumir el cargo, lo primero que haría sería ordenar revisar la actuación de algunos rojitos, pero el tiempo sigue pasando de manera inexorable y el personal al parecer solo es puro buche y pluma; los problemas de Hidrobarro siguen empeorando, las comunidades continúan denunciando, los abusos y el cobro de agua, sin que haya respuestas efectivas del ente hidrológico; mientras que se multiplican los comentarios que indican que al parecer los abusos por parte del prefecto se repiten en forma recurrente, al parecer se le ha subido el cargo a la cabeza, dizque le gusta gritar, insultar y amenazar, por todo se enoja, y las investigaciones que tenía que hacer u ordenar se las guardo en la gaveta; la PNB todos los días monta alcabalas en la zona de la Otra Banda y despojan a los campesinos de leche, suero y quesos, y hasta les quitan las motos y deben pagar rescate, y se afirma que el funcionario está al tanto de estos desmanes, de allí que los vecinos comienzan a preguntarse ¿hasta cuándo tanto malandraje? Prefecto, con todo el respeto que nos merece por su investidura, amárrese los pantalones y actúe de una vez, para eso tiene la autoridad, pero eso si respetando los derechos de los ciudadanos y sin atropellar a nadie.

En Venezuela existen instituciones que por su historia en el tiempo van dejando huella a lo largo de los caminos andados. Por ejecutorias unas, por quienes escriben sus páginas otras. Hablamos de Acción Democrática, partido con 80 años de existencia que nunca ha dejado ni dejará de ser noticia. En efecto, continuando con el análisis político que a ésta Mesa de Redacción nos enviara un grupo de politólogos, estudiando la situación de los partidos políticos actualmente en Venezuela, y en particular en el estado Lara, extraemos algunos entre otros aspectos del referido informe. Es importante resaltar que en éstos aportes de los profesionales, se abordan aspectos referidos igualmente a otras organizaciones políticas, las cuales ofreceremos en próximas entregas. «A finales del período presidencial de Rómulo Betancourt, se produjo la segunda división de A D. Movimiento liderado en aquel entonces por Raúl Ramos Giménez y otros dirigentes organizados en el grupo ARS, que más tarde se conocería como «AD-Oposición.» «Naturalmente, la otra cara de la moneda era la ortodoxia. Allí se encontraban los líderes tradicionales como Raúl Leoni entre otros, quien luego se presentaría como su candidato presidencial. Se denominaban la «AD-Gobierno». Era natural, Betancourt era el Presidente de la República y ellos sus representantes a lo interno del partido». Continúa el análisis, «En la actualidad se presenta una especie de similitud. Obviamente guardando ciertas reservas históricas, por qué al fin, esto que vemos actualmente no es una división como tal. Eso será un tema para analizarlo en profundidad.

Sin embargo para la opinión de muchos militantes blancos, la situación es que «la mayoría de las bases del partido creen que la crisis que en la actualidad se está viviendo, se puede resumir así: «hoy día, la «AD-Gobierno», la «AD judicializada» ó «alacranizada» por aquello de los «favores recibidos» por parte del gobierno de Miraflores, liderizada por el diputado Bernabé Gutiérrez es la que se presenta con la simbología tradicional de la tarjeta blanca». Y por el otro lado, la «AD-Oposición» que es aquella liderizada por el diputado Henry Ramos Allup, tambien llamada «AD en Resistencia» ó «AD en Resiliencia» con los símbolos del partido a color y fondo negro.» «Es evidente, y concluye uno de los adecos dialogantes sobre el tema» «al final del día, la inmensa mayoría de los militantes nos quedaremos donde realmente podamos sentir entre pecho y espalda la marca y herencia de Rómulo, Leonardo, Alberto, Carlos Andrés, Jaime, Dori, Luna, Miguel Romero y tantos más». «Así pués, creemos que se cumplirá la célebre frase de que «AD es como la Iglesia. Donde está la feligresía está la iglesia. Donde esté la militancia adeca, ahí estará el partido». «Y por lo que hemos observado objetivamente, las mayorías de las bases están con la «AD-En Resistencia» fundamentalmente. «Ya que como lo indica y establece la lógica política doctrinaria, las bases partidistas no terminan de entender y explicarse, que como es cohabitar y compartir con quienes han sido tus verdugos desde aquella sentencia de «freir las cabezas en aceite hirviendo a los adecos» y aún más por la «crisis país» vivida y generada por el actual régimen y de la cual nadie se escapa. La dinámica política establece la confrontación necesaria y en ocasiones el entendimiento; más no, el entreguismo de rodillas». Creemos que el planteamiento se ajusta a la realidad.

Por otro lado, quienes se siguen moviendo y cogiendo fuerza en la región es el nuevo movimiento Salvemos Venezuela, que surge como una alternativa, ante el estruendoso fracaso de los partidos políticos del estatus, en estos momento atendiendo sus problemas y diferencias internas. De acuerdo con la información que llega a nuestra mesa de redacción, el pasado jueves estuvieron movilizándose por Juan de Villegas, Concepción, Catedral, Unión, Santa Rosa resultando alentador ver cómo la gente sale de manera espontánea a la calle a reclamar para que le mejoren los servicios de agua potable, electricidad, gas doméstico, gasolina, transporte público, educación, salud y sueldos miserables, y entre las organizaciones participantes destacan Encuentro Ciudadano, OFM, Copei, Causa R , Alianza Bravo Pueblo y Voluntad Popular, afirmando quienes forman parte de estas organizaciones, que permanecerán en la calle exigiendo respuestas a los requerimientos de la población, que lejos de ser solucionados por las autoridades regionales y municipales, se siguen profundizan y no se avizora que en corto o mediano plazo puedan tener una respuesta satisfactoria, que es lo que reclama la población y que se ha convertido en un clamor generalizado. En el pancartazo realizado se podía leer: “No + Apagones” De manera que no debe sorprender que de hora en adelante las calles de Lara sean tomadas por “Salvemos Venezuela” y la sociedad civil rechazando los apagones y exigiendo mejoras en los servicios públicos.

Mientras tanto, en la semana también los trabajadores se volcaron a las calles de reclamar sus derechos y reivinbdicaciones. En efecto, el jueves en las instalaciones del Gimnasio Napoleón Rodríguez, se realizó un Encuentro Nacional de Delegados de Prevención en Accidentes Laborales, clamando los participantes que estos conocimientos que se impartieron en este evento se materializaran en la vida real y que el INPSASEL de respuestas positivas a los reclamos que los trabajadores y sus representantes hacen ante esa institución. Alberto D Domínguez señala que tal vez por la instalación de la Oficina en Caracas, Venezuela de la Fiscalía del CPI están montando actos para crear un falso positivo, recordando que la verdad de sus denuncias están reflejadas en escritos, fotografías y videos que han sido entregados y aún siguen esperando, mientras ellos montan su show. Mientras tanto, los trabajadores de Sepeel realizaron una asamblea frente a la gobernación, siendo abordados por funcionarios policiales, quienes los trataron amablemente y además fueron intermediarios para que una comisión del organismo sindical fuera atendida por funcionarios de Atención al Público, lo cierto es que la protesta fue provechosa, porque al final le informaron a Julio Marín que la Jefa de Talento Humano, María Eugenia Rangel, los recibirá mañan a lunes a las 9 de la mañana. Estaremos muy atentos y para el próximo domino les informaremos de los resultados alcanzados en esta reunión con la jefecita de personal.Solo ocurre en Disney y en la USB. Tal como había sido anunciado por los medios, este viernes se estaba realizando un acto de grado para más de 300 estudiantes de esta casa de estudios, una estudiante graduada con los máximos honores, fue seleccionada para decir el discurso de orden en nombre de los graduandos. Durante su intervención se refirió a la precaria situación que vive la universidad, reclamo la urgencia de recuperar los valores perdidos, ratificando muchos de los problema que ha estado padeciendo la casa de estudios en los últimos años. Pues bien, las autoridades designadas a dedo por el régimen, ante las tamañas verdades que estaba diciendo la estudiante y que viven a diario quienes allí estudian, se levantaron y salieron del recinto, en una manifestación de autoritarismo muy lejos del carácter académico que han debido adoptar. No lo hemos podido certificar, pero las autoridades habrían amenazado que hasta que la estudiante no pida excusas públicas, no reanudarán el acto de grado. Como fundador de esa casa de esatudios, miembro de la primera Junta Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Simón Bolívar (ATAUSIBO), ahora siento un profundo respeto por el Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, quien no se hubiese atrevido a realizar este desplante, pero la mediocridad no se puede ocultar detrás de togas y grados académicos. Ciertamente dan pena ajena.

Sorpresa, tristeza y mucho dolor y pesar causó la noticia del jueves pasado a primeras horas de la mañana, cuando se conoció la inesperada partida de Víctor Torrealba Leal, uno de los grandes de la radio y la televisión venezolana, hecho a pulso con un amplio bagaje y experiencia a lo largo y ancho del territorio nacional, ya en Barquisimeto, con su modo tan particular y llano de expresarse, convirtió a “El Madrugonazo” en Promar en un programa de obligatoria sintonía, con todos los números de los rating siendo el predilecto de los anunciantes. Con su carisma y empatía se ganó el cariño de los larenses, quienes no salían de su sorpresa al conocer la infausta noticia. Un gran compromiso para Promar continuar El Madrugonazo sin Víctor Torrealba Leal, ya que él era el programa. Vaya nuestra sincera palabra de condolencia para su esposa, sus hijos y demás familiares y amigos que hoy lloran su ausencia. Vuela alto querido amigo, ya no veras mi último mensaje en tu teléfono. Descansa en paz.

