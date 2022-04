Son titulares lunes #11Abr

Detenidos varios oficiales y civiles por sustraer «material estratégico» en Charallave

Sigue la crisis eléctrica!: Apagón afectó a la Gran Valencia, en el estado Carabobo, este sábado.

Maduro acelera devolución de bienes expropiados sin indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados

Se destapa otra olla de corrupción chavista: casi 1000 vehículos de la Gobernación de Bolívar se vendieron ilegalmente en la gestión del exgobernador Justo Noguera

Escasez de gasolina golpea al estado Guárico: En San Juan llevan varios días sin poder echar combustible

Conseturismo ve positiva la reactivación del sector en comparación con años anteriores

Trabajadores de Farmatodo se fueron a paro en varias sedes para protestar por bajos sueldos.

Cabello reprendió al alcalde de Cúa por videos «de promoción» en TikTok

Guanipa insiste que hay que mantener la unidad ante la crisis

Censura, dificultades de conectividad y el acceso a internet continúan cobrando auge en Venezuela.

La CIDH insta a investigar y juzgar a responsables de la muerte de cuatro indígenas yanomami

Hogares venezolanos reciben en promedio 66 dólares por remesas.

Afirman que 47% de los venezolanos en varias ciudades del país almacenan agua ante fallas en el servicio

Colisión de vehículos en el estado Anzoátegui dejó un militar muerto y 25 personas heridas.

En dos años de pandemia el régimen de Mauro no ha logrado la recuperación del sistema de salud venezolano.

Presidente de Cáritas: Con la pobreza esta aumentando la desnutrición, la prostitución y la deserción escolar

Diputado Dávila denunció altos índices de desnutrición en cárceles de Venezuela

El Ávila volvió a ser víctima de las llamas

Más de 250 vehículos ardieron durante incendio en estacionamiento de El Rodeo

Policías «ansiosos» cobrarán porcentaje por cada multa

Cidh condenó muerte de Yanomamis e instó a iniciar una investigación en Venezuela

Ciciven consideró que la instalación de una oficina de la CPI en Caracas es un paso adelante

Fiscal de la CPI: Seguiremos adelante con las investigaciones, imparciales e independientes en Venezuela

Venezolanos en Madrid podrán apostillar sus documentos del 20 al 29 de abril

Las cifras de la dura realidad de Venezuela: 70% del país no come carne

TSJ creó 21 Casas de Justicia y Paz en 20 estados del país

Eduardo Battistini denunció que Maduro pretende vender una falsa normalidad en Venezuela

Metro de Caracas: Normalizado el servicio en línea 1 tras labores de mantenimiento

Hidrocapital promete restablecer el sistema Tuy II el martes 12 de abril

Este domingo, un grupo de personas se congregó a los alrededores de la plaza Bolivar de Chacao para exigir la liberación de los presos políticos

Casos COVID-19 en Venezuela‌‌ 94 nuevos casos y 2 Fallecidos

Dólar: 4,42 Bs/$ -Promedio Paralelo: 4,58 Bs/$ -Bitcoin $ 42,511.40

Aumento en el precio del crudo generará ingresos de al menos nueve millardos de dólares, según economista

Internacionales

Bukele contabiliza más de 9.000 pandilleros detenidos en El Salvador en 15 días

Chile reabrirá fronteras terrestres con Argentina, Perú y Bolivia cerradas por pandemia

Rusia expulsa a 45 diplomáticos polacos

Colombia detuvo a un Dgcim que se hacía pasar por entrenador de fúbol para espiar instalaciones militares

Fuerzas militares de Colombia capturan a cabecilla del cartel de Sinaloa y mano derecha del Chapo Guzmán en Cali

Comenzaron las exhumaciones en la fosa común de Bucha

Rusia retira los permisos de 15 ONG extranjeras, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch

«Las exclusiones a nada contribuyen»: Díaz-Canel rechazó suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Perú abstenerse de liberar a Fujimori

Ataque con explosivos en Colombia deja tres soldados muertos y varios heridos

Más de dos cadenas perpetuas y cerca de 300 víctimas: el enfermero asesino de Alemania que reanimaba a sus víctimas para ganar elogios

Rusia se acerca al default: su deuda fue degradada a “impago selectivo” por la agencia S&P

Italia anuncia que reabrirá su Embajada en Kiev después de Semana Santa.

Ursula Von der Leyen sobre la matanza en Bucha: “Si esto no es un crimen de guerra, ¿qué es un crimen de guerra?”

Austria insiste en el daño económico que le causaría no comprar más gas ruso

Sube la contaminación radiactiva en Chernóbil pero aún dentro de los límites, según OIEA

La campaña internacional ‘De pie por Ucrania’ ya recaudó USD 9.900 millones

Elon Musk, el mayor accionista de Twitter, se pregunta si la red social «se está muriendo»

Puerto Rico tiene servicio eléctrico intermitente mientras repara avería de apagón

Perú declara en emergencia su sector turismo tras crisis por la pandemia

Corea del Norte llama «viejo senil» a Biden y critica sus sanciones sobre Moscú.

Famosos apoyan a Ucrania en redes sociales y piden más ayuda

El oligarca ruso Abramovich, entre los posibles compradores de un equipo de España

Es detenido en Rusia Alexey Bychkov, soldado Ruso que violó a un niño recién nacido en Ucrania y subió el video a telegram.

Ucrania se prepara para ofensiva rusa en el este del país

La Cruz Roja no ha podido entrar en Mariúpol por los intensos bombardeos

Reportan baja participación en las elecciones francesas durante las primeras horas

Justicia de Ucrania ha identificado a 500 sospechosos de crímenes de guerra

Descubren nueva fosa común con civiles muertos en Kiev tras repliegue ruso

Diez acciones del régimen de Ortega que convirtieron a Nicaragua en la Corea del Norte de América Latina

El Parlamento iraní pide garantías de que EEUU no abandonará el pacto nuclear

Iván Duque viaja a EEUU para hablar ante Consejo de Seguridad de ONU

Macron y Le Pen, empatados en primera jornada de presidenciales francesas, según primer sondeo

Ucrania contabilizó más de mil 200 civiles asesinados por las tropas de Putin en Kiev

«Una muerte lenta»: rusos que robaron sustancias radiactivas de Chernóbil podrían vivir solo un año

Perú extiende a 90 días plazo para tramitar Permiso Temporal de Permanencia

Restablecen parcialmente servicio eléctrico en Puerto Rico

Director de la CIA: EEUU ya no es policía del mundo, no puede esperar dar forma a un mundo que no comprende

El Parlamento de Pakistán vota a favor de la moción de censura contra el primer ministro del país, Imran Khan

Boris Johnson se reúne con Zelenski en Kiev en una visita no anunciada

Zelenski pide una respuesta global firme al ataque a estación de Kramatorsk

UE pide que rindan cuentas los autores del «crimen de guerra» en Kramatorsk

Banco Central de Rusia vuelve a autorizar comercio de divisas extranjeras desde el 18 de abril

Nueva masacre rusa: hallaron 132 cadáveres con signos de tortura en una ciudad al oeste de Kiev

Con una gran abstención AMLO se impone en un revocatorio para permanecer en el cargo.

Macron ganó la primera vuelta y enfrentará a Le Pen en la segunda vuelta del 24 de abril.

El primer default de Rusia en un siglo parece inevitable

Incautado avión vinculado de Yevgeny Prigozhin, «el chef de Putin» y quien dirige el grupo Wagner

Ucrania da por iniciada la “ofensiva final” rusa contra el Donbás

Riesgo de daño ambiental entorpecerá la reapertura de la refinería de Curazao

Régimen chino mantiene confinadas a 25 millones de personas

Millonarios negocios de Piedad Córdoba y uno de sus hijos con Alex Saab

Rusia reorganizó su cúpula militar en Ucrania: designó a un general que comandó las tropas en Siria

Elecciones en Colombia: Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, en empate técnico en la segunda vuelta, según nueva encuesta

La ONU alertó que los precios internacionales de los alimentos alcanzaron un nuevo récord histórico

Si esto no es un crimen de guerra, ¿qué es un crimen de guerra?: Von der Leyen.

Zelenski pide un encuentro cara a cara con Putin: “Solo él puede decidir cuándo acabará esta guerra”.

Autoridades en España investigan a un empresario de la región de Valencia que poseía una colección privada de taxidermia con más de 1000 animales disecados, incluidos más de 400 de especies protegidas y al menos un espécimen de antílope órice del norte de África, ya extinto

Jennifer Lopez anuncia su compromiso con Ben Affleck

Muere el escritor británico de novelas de espionaje y suspenso Jack Higgins a los 92 años

Concierto de Camila y Sin Bandera logra segundo «sold out» en Caracas

Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prohíbe a Will Smith asistir a cualquier evento o programa, incluidos los Oscar, durante 10 años

Científicos logran rejuvenecer 30 años las células de la piel de una mujer con la tecnología de la oveja Dolly

Nace el gigante del streaming ‘Warner Bros Discovery’ tras finalizar fusión

Decenas de personas se unen en Nueva York a protesta en favor del aborto

Miami Beach vuelve a ser escenario del Orgullo Gay con su mítico desfile

los Simpson le dan la bienvenida a Monk, persona sorda que se comunicará con lengua de señas

Camilo y Evaluna confirman que nación Índigo y es niña

Deportes

Josef Martínez fue intervenido con éxito de la rodilla derecha.

Leclerc reina en el Gran Premio de Australia delante de Pérez, Verstappen abandona

El ciclista holandés Milan Vader está «estable» tras caída en Vuelta al País Vasco

Manchester United abre una investigación contra Cristiano Ronaldo

Tiger Woods concluye su regreso al Masters con el peor resultado de su carrera en Augusta

Cristiano Ronaldo pide disculpas tras incidente con fanático

Es autista e iba a su primer partido de fútbol: habla la madre del niño protagonista del incidente con Cristiano Ronaldo

Manchester City mantiene liderato de Premier League al empatar 2-2 contra Liverpool

La Fifa descartó celebrar el Mundial cada dos años, «por ahora»

Leclerc y Ferrari dan un golpe de autoridad y ganan en Australia

Ducati domina y Martín logra la pole position del GP de Las Américas