Carlos Julio Rojas: En forma inconsulta y arbitraria cambian símbolos históricos de la ciudad de Caracas #13Abr

Levantar su voz de protesta ante el cambio de la simbología histórica de la ciudad por parte del Concejo Municipal de Libertador, calificando esta decisión como inaudita al tener como objetivo fundamental el borrar la memoria histórica caraqueña, acordaron vecinos de distintas parroquias de la capital agrupados en el Comité en Defensa de los Símbolos municipales de Caracas.

Hicieron un llamado a que como acto de rebeldía contra el régimen levantar las banderas del león y convertir a los vecinos en guardianes de la historia de la capital.

- Publicidad -

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, calificó de traidores a la alcaldesa Carmen Meléndez y los concejales del Psuv, al buscar con esta ordenanza borrar la historia caraqueña imponiendo una simbología la cual no tiene nada que ver con la ciudad y su idiosincrasia cultural.

“Aunque les duela el León será siempre el símbolo principal de Caracas y no una estrella roja comunista, como acto de rebeldía contra la dictadura llamamos a levantar la bandera y escudo originales de nuestra capital”, aseguró.

Ratificó que aunque a través de la imposición la dictadura madurista cambie los símbolos municipales el caraqueño seguirá manteniendo vivos sus emblemas histórico-culturales, destacando cómo el león no sólo está presente en el equipo de béisbol de la capital, sino en el corazón del caraqueño.

“La mejor muestra de rebeldía es que seguimos llamando al Ávila por su nombre original y no Waraira Repano, o la Autopista sigue siendo Francisco Fajardo y no Cacique Guaicaipuro. La memoria histórica no se impone sino que se internaliza en la mente y sentimientos del pueblo”.

Afirmó que el Concejo Municipal con esta decisión, pisoteó el sentir de los caraqueños al no realizar una verdadera consulta amplia, limitándose a imponer una simbología la cual no tiene nada que ver con la idiosincrasia cultural d la ciudad.

“De espaldas al pueblo la comisión que cambió los símbolos estaba integrada por puros militantes del Psuv y para colmo realizaron buscando legitimarla una mal llamada consulta pública en un cine del centro, donde menos de 100 personas, todas fanáticas del chavismo aprobaron este bodrio de ordenanza”, dijo.

Llamó al pueblo de Caracas a que como forma de rebeldía contra la dictadura, seguir honrando los reales símbolos de la capital, dejando de lado este intento burdo de intentar eliminar siglos de historia.

“Ya verán como seguiremos enarbolando las banderas con nuestro amado León como escudo o cantando el himno del amado Chelique, su castigo será ver cómo los caraqueños ignoramos esta simbología impuesta pasando sin pena ni gloria porque la dictadura pasan pero el espíritu libertario del caraqueño seguirá allí”.

Los vecinos no fueron consultados

Neira Arias, integrante del Comité en defensa de los símbolos municipales, aseguró que esta ordenanza donde se cambian los símbolos de Caracas viola la ley de poder público municipal, al no haber realizado una amplia consulta pública lo cual es causal de nulidad absoluta de dicho instrumento legal. “Sin consultarle a nadie cambiaron los símbolos de la ciudad, los que el pueblo conoce y lleva en sus corazones, tantos problemas tiene la capital pero ellos se ocupan es de intentar borrar la historia. Pero no se lo permitiremos porque nos convertiremos en guardianes de la memoria cultural caraqueña”.

Wilter Ochoa, dirigente vecinal de San Pedro, relató cómo luego de varios años, el chavismo-madurismo legalizó la eliminación de los símbolos municipales de Caracas: nuestro escudo, el León de Santiago de Caracas y nuestro himno del gran Chelique Sarabria: «Vale destacar que desde la época del alcalde Jorge Rodríguez, fueron eliminando los leones de la entrada de la ciudad de Caracas y sustituidos por la estrella comunista la cual no representa al caraqueño, también recuerdo cuando el concejal Otaiza ordenó bajar el escudo del salón de sesiones del Palacio Municipal vía acuerdo y al respecto vale la pregunta sobre el destino que tuvo esa valiosa escultura”, expresó.

Ochoa rechaza el cambio que aprobaron hoy los concejales del PSUV y los 2 concejales de oposición, quienes no solo debían salvar el voto, sino llenar la tribuna del salón de sesiones de ciudadanos que estamos en desacuerdo y rechazamos esta barbarie. “Como dice nuestro himno Caracas colonial la cuna del Libertador será por siempre orgullo del país por su heroísmo y su valor. Vamos a recuperar nuestra ciudad y nuestros símbolos municipales”.

Lea más: Concejal Occhino denuncia “zarpazo” a símbolos de Caracas