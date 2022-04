COLUMNA El rincón de los miércoles #13Abr

La semana pasada el presidente de la República anunció la celebración de un Festival Mundial dedicado únicamente a la salsa, ese ritmo frenético cuya paternidad se atribuyen varios países latinoamericanos, incluyendo Venezuela donde nació esa expresión que se atribuye Fidias Danilo Escalona, un excelente locutor capitalino, hombre cultor de la música latina. lo dijo Nicolás Maduro, comfesando su amor por esa salsa que no tiene nada que ver con el compuesto que suele añadirle los cocineros a la pasta. que tampoco es venezolana sino más bien italiana y de muy buen comer, sino un invento musical que los subanos asumen como suya y rebautizaron como salsa. El Jefe de Estado confesó su preferencia por este ritmo que procede de la guaracha caribeña, extendido por toda nuestra América desde tiempos inmemoriables. Confieso mi agrado por ese Festival salsero y me atrevo a recomendarle al Presi llevarlo por todo el país para alegrar a nuestra gente, la mayoría excelentes interpretes y mejor bailadores. Me han dicho que ya hay muchos candidatos a formar parte de ese festival, cuya fecha está programada para los primeros días del mes de junio y tengo la certeza de su respaldo de todos los que nos confesamos adoradores de nuestra amada salsa, aunque no es fácil encontrar el equilibrio en una fiesta que se mueve al impulso de las pasiones. Tenemos la esperanza que este festival sea una buena manera de encontrar un espacio de concordia, alegría y paz para sus organizadores y participantes en la fiesta salsera para ofrecerle al mundo político un aliento entre tanto odio. Nunca faltan los incapaces de levarse unos centímetros y se olviden de querer crecer sobre las ruinas de otros.

II

El mes de abril nos conecta, de una manera u otra con la Feria de Sevilla, una de las más alegres y taurinas de España. En nuestra ciudad, donde asisten miles de personas a divertirse y a ser espectadores de las mejores tardes de toros. Sevilla es una maravilla en estas fechas y son fáciles de grabarse en la memoria, como nos sucede simpre que hemos tenido la suerte de desandar por sus calles y callejones que rodean la Maestranza. En nuestra Barquisimeto tuvimos por varios años una bonita feria organizada por buenas corridas Luis Gallardo, el presidente municipal, sin duda, fue uno de los más entusiastas organizadores y a quien se le ocurrió el festejo. El coso taurino era un apéndice del parque ferial y escenario de buenas tardes de toros que ayudaban a multiplicar el número de visitantes a la capital larense. A pesar del éxito obtenido, el ferial cayó en manos de unos improvisados y el gozo se fue al pozo,donde han debido caer los sepultureros de una feria que comenzaba a ser el gran orgullo de la ciudad.

III

Sin duda alguna, la capital larense está en deuda con Luis gallardo, un hombre al que se le debe los grandes cambios que tuvo Barquisimeto durante su gestión como presidente del ayuntamiento, y otras obras que constituyeron grandes aportes al progresivo crecimiento de la capital larense. Hombres de su talla,constructores del modernismo urbano no son, ni parecidos a los que entregaron todo su esfuerzo a insertar la región en el mundo moderno con una visión futurista y humana. Muchas de las obras emblemáticas de la ciudad se les debe al esfuerzo de Don Luis.

IV

Ya los calificativos de la insensata guerra promovida por rusia se nos agotan para definirla, Pero sí estamos suficientemente convencidos de la responsabilidad que pesa sobre Vlaimir Putin, un antiguo fucionario de la temida policía política, y de una fuerza armada que respeta muy poco,o nada los Derechos Humanos. Las escenas de masacres no son, evidentemente, un invento de los valientes periodistas, sino realidades que podemos ver a diario en todos los medios de comunicación, suficientemente verificados, como la como ocurrió en Bucha, una indefensa ciudad ucraniana.

V

Se cumplieron nuestros pronósticos en el partido Madrid Chelsea con una contundente victoria de la Casa blanca con tres goles de Kim Benzemá,el mejor goleador de la Liga. Hoy se enfrentan de nuevo, con la ventaja para el Real no solamente por el resultado, sino por jugar en su propia casa. HALA MADRID.

LRM