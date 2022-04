OPINIÓN Semana Santa: Con Dios no se juega #15Abr

“Dios castiga sin palo y sin rebenque”: Este refrán significa que a todos les llega la justicia divina pero de un modo casi silencioso o quizá no percibido por el hombre. Tal vez cuando quita puede ser un castigo y cuando da, una recompensa.

La sentencia alude a que el castigo divino no necesariamente es una venganza o una demostración física de la fuerza o poder de Dios, sino la consecuencia de un comportamiento inadecuado de la persona. Advierte que a veces se pagan las culpas por la vía más inesperada.

Para los cristianos, la Semana Santa es un tiempo de amor, perdón y reflexión, para agradecer lo vivido y lo que tenemos por delante. Para pedir por la salud y bienestar de los que queremos.

Pero esencialmente son 7 días para pensar en el dolor, la pasión y el enorme amor de Jesús, sentirnos orgullosos de ser cristianos y para comprender que nunca amamos demasiado.

La Semana Santa no es momento de pedir, ni lamentarse, es simplemente para meditar y comprender que no somos gran cosa, una partícula más de la vida. Que somos afortunados solo con existir y que debemos agradecer y disfrutar de lo que tenemos y nos ha dado el Señor, antes de que llegue el momento de perderlo.

Dios todavía está escribiendo tu historia. Por eso te tiene vigilado. Por eso no puedes engañarlo. Tú bien puedes girar el timón, pero solo Él puede mover los vientos.

Cuando Dios cierra una puerta nadie la abre y cuando la abre nadie la cierra. No juegues con él. No trates de engañarlo. No lo ofendas porque entonces vendrá su ira.

La ira es definida como “la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia,” con frecuencia traducido como “enojo,” “indignación,” “cólera,” o “irritación.” Tanto los humanos como Dios expresan la ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la del hombre. La ira de Dios es Santa y siempre justificada, la del hombre no.

En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. Es consistentemente dirigida hacia aquellos quienes no siguen su voluntad. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es Santo y perfecto. Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino –el arrepentimiento – el cual aleja su ira sobre el pecador.

Sansón

La vida de Sansón fue llena de tragedias por sus malas decisiones: El rompimiento de su nazareato al comer la miel dentro de un cadáver de león (algo inmundo); la decisión de tres mujeres que no fueron adecuadas; su inestabilidad de carácter; su arrogancia jugando con el don que Dios le dio (su fuerza) de “ahora sí y ahora no”, pensando que nada le pasaría y que controlaba la situación; el confiar en quien no debía.

Quizás en su inmadurez pensó que nada le pasaría, pero todo aquel que juega con fuego se quema. Cuando revela la verdad de su fuerza y le cortan el cabello, dice el texto que “Jehová se apartó de él”. Esto le costó su libertad, sus ojos, su dignidad, la mofa de otros y la angustia de sentirse solo.

Solamente cuando oró a Dios con corazón sincero vino nuevamente su fuerza. El Señor le escuchó y se la concedió. La inmadurez de Sansón le costó mucho sufrimiento y posteriormente su vida. Se suicidó para vengarse de los filisteos porque le sacaron los ojos, aunque en éxodo 20:13 las escrituras dicen que no fue así y no murió sin ser salvo. Sólo que derrumbó el edificio donde murieron los filisteos y él también, después de pedirle fuerzas al Señor para hacerlo.

¡Cuidado con lo que haces!

Es impresionante lo que ha sucedido a quienes se han burlado o creído más que Dios.

Entre otros casos conocemos el del ingeniero Thomas Andrews, diseñador del Titanic quien le respondió con tono irónico a un reportero cuando le preguntó qué seguro sería: «Ni Dios podrá hundirlo». El resultado todos lo saben.

En Campinas, Brasil, un grupo de amigos borrachos fueron a recoger a una joven en su casa. La madre les dijo, angustiada por la embriaguez de los jóvenes: “Vayan con Dios y permita que los proteja”. Ellos respondieron: «Sólo si Dios viaja en el maletero porque aquí dentro está lleno». En horas de la madrugada el grupo murió en un fatal accidente. El automóvil quedó irreconocible pero el maletero estaba intacto. Para sorpresa, dentro quedaron botellas de licor, una canasta de huevos y nada se rompió.

El cantante John Lennon durante entrevista en 1966 dijo: «La Cristiandad acabará, desaparecerá. Estoy seguro de que Jesús era OK, pero sus asuntos demasiado simples. Hoy nosotros, los Beatles, somos más famosos que Él». A Lennon lo mataron después de 6 tiros.

La actriz Marilyn Monroe fue visitada por el evangelista estadounidense Billy Graham durante la presentación de un show. Él dijo que el Espíritu de Dios lo había enviado a entrevistarla y ella le respondió: «Yo no necesito a su Jesús». Una semana después fue hallada muerta en el apartamento.

Durante la campaña presidencial de Brasil en 1985, Tancredo Nieves dijo que si conseguía 500 mil votos ni Dios lo quitaría de la presidencia. Los consiguió, pero se enfermó un día antes de ser juramentado y murió el 14 de marzo de ese año.

La periodista y animadora jamaiquina Christine Hewitt dijo: “La Biblia fue el peor libro escrito en la vida”. En junio de 2006 la encontraron quemada en su carro imposible de reconocer.

Agenor de Miranda Araújo Neto, más conocido como Cazuza, compositor brasileño bisexual, cantante y poeta, fumaba su cigarro durante un ensayo. Dijo luego de resoplar algún humo en el aire: «Dios, esto es para ti.» Murió a la edad de 32 años de SIDA de manera horrible.

El intérprete Bon Scott en una de sus canciones de 1979 expresó: “No me detenga, estoy bajando todo el camino por la carretera al infierno». El 19 de febrero de 1980 fue hallado ahogado en su propio vómito.

El Presidente Hugo Chávez Frías, en su más impactante declaración hecha en los últimos tiempos en Latinoamérica, maldijo la tierra Santa de Israel en su programa televisivo “Aló Presidente”, donde fue altamente aplaudido por la concurrencia: «Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, maldito seas Estado de Israel”. Las vísceras son la parte mucosa entre el pene y el ano, donde curiosamente se encapsuló el cáncer del Presidente. Murió a las 4 y 25 de la tarde del martes 5 de marzo de 2013 en el Hospital Militar de Caracas.

Dios crea a cada ser humano con un buen propósito. Qué triste cuando en nuestros deseos egoístas no lo valoramos. En la vida cristiana Dios nos capacita con dones (habilidades) para el servicio, valorémoslos, usándolos con madurez y gratitud para el bien. Cuidemos de no jugar con Dios y lo que Él nos da, pues todo tiene sus consecuencias.

Como lo aprecian, todo el que ha retado a Dios nunca ha salido bien parado y en la historia de la humanidad, ahí están esos ejemplos que lo prueban.

“No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra” Galatas 6:7

No pienses que leíste esto por casualidad. Dios hizo que llegara a ti. Dios te quiere. Dios está contigo.

En nuestro peor momento, Jesús es nuestra mejor compañía. Aunque no lo veas, el siempre estará ahí a tu lado.

Es una semana de luto, de dolor y de alegría; de tristezas y de también de regocijo, porque lloramos por el sufrimiento y muerte de Jesús, pero después por su levantamiento de entre los muertos y su vida eterna.

Orlando Peñaloza