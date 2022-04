COLUMNA El rincón de los miércoles #20Abr

Los venezolanos que aún se arriesgan a emigrar hacia países vecinos viven hoy un terrible drama con riesgo para su vidas, según Fundaredes, una institución hombres y mujeres jóvenes son las víctimas más notorias en la actividad que desarrolla los traficantes de personas en la frontera con Colombia donde los delincuentes reclutan a quienes se arriesgan a transitar por zonas donde operan las bandas criminales dedicadas a captar inmigrantes que luego son entregados a las organizaciones armadas que actúan en ejércitos irregulares, como el Ejército de Liberación Nacional y el llamado Frente Bolivariano, También los llamados Coyotes se han convertido en una amenaza real para los que intentan circular por la frontera entre los estados Táchira Y Apure,preferencialmente. Los coyotes también raptan mujeres jóvenes para venderlas a los traficantes y explotarlas laboral y sexualmente.

II

Tengo que decirlo, o me muerdo la lengua, pero un tipo como yo, acostumbrado de otra manera a vivir la Semana Santa, siento que nuestra gente ha perdido la costumbre de acompañar las procesiones desde las puertas de las iglesias como una manera de formar parte del cortejo fúnebre de esos terribles momentos en los cuales Jesús entregó su alma al Creador En los viejos tiempos acompañaba a mi madre a los templos compartiendo con mucha gente el camino con las imágenes, y musitando la voz muy baja, para no molestar ,las oraciones correspondientes Todo parece haber cambiado. Poca gente se fue a las playas, por las razones que ustedes se imaginan, mientras en las iglesias hubo poca concurrencia. Los días santos transcurrieron sin ninguna novedad, la luz, como ya es costumbre, no llegó y el comercio informal aprovechó la semana para vocear su mercancía en las aceras olvidando por momentos su compromiso con Jesús. SÍ, la Semana Santa ya no es la misma de antes.

III

Barquisimeto ya se cuenta entre las capitales que pueden contar con un servicio de transporte similar al de Uber con una flota, para la región larense de 1.500 vehículos a cargo de expertos conductores Ridery es una empresa venezolana bajo la dirección de Ramón Eduardo Rodríguez y Gerson Gomez quien nos dijo ayer que Ridery cubre el servicio en ocho regiones y en el próximo trimestre se extenderá a cinco estados de la República con más de 10 mil y 3 mil unidades. Hemos tenido una gran aceptación, sumando en poco tiempo alrededor de 300.000 viajes mensuales y se estima llegar al millón a final del año , y al conocimiento de las zonas donde más de un centenar de profesionales labora en las mejores condiciones socio económicas, en función de la seguridad y confort de quienes prefieren este tipo de servicio personal.

IV

Decepcionante: No hay otro calificativo para el duelo entre el Manchester City y el Atlético de Madrid, que terminó en un empate a cero ante el asombro de los seguidores de ambos. A pesar de la jerarquía futbolística el choque dejó una mala imagen, especialmente de los entrenadores Diego Simeone y Pepe Guardiola quienes se trenzaron en un particular duelo, tanto en la cancha como en su comparecencia ante los medios de comunicación. Por otra parte, siguen las especulaciones sobre el próximo juego que enfrentará al Real Madrid y la escuadra del Manchester. Curiosamente las apuestas están muy parejas, con una ligera ventaja para los hombres de Ancelotti… DIVAS: Las grandes divas del cine han perdido definitivamente su lucha contra el Padre Tiempo. Esta vez le ha tocado sucumbir a Claudia Cardinale, quien recién arriba los 84 abriles llena de recuerdos. La Cardinale es italiana, como es de suponer… DUELO: Recién falleció una encantadora abuela muchos estamos hoy recordándola y elevando una oración por su eterno descanso. Seguramente ustedes la conocieron en el Hotel Miranda donde pasó los mejores años de su vida junto a Don Gino, su esposo e hijos a quienes extendemos nuestro sentido pesar. Marbella fue siempre una dama plena de virtudes, que supo transmitir la bondad y el amor de quienes tuvieron la suerte de conocerla.

V

España ha sido, sin duda, uno de los países má solidarios con la causa ucraniana desde el comienzo de la invasión de los rusos, abriendo sus fronteras a más de dos millones de personas que huyen de los bombardeos, Incluso les ha permitido ocupar un pueblo llamado Arizona donde reciben toda clase de ayuda, espeecialmente menores que han llegado con sus progenitores. Igualmente países fronterizos como Polonia han dispuesto de refugios para las víctimas de la insensata guerra, mientras organizaciones como la Cruz Roja realizan movilizaciones que cumplen misiones en todo el mundo para conseguir suficientes fondos que permitan crear fuentes de abastecimiento suficientes para alimentar a los ucranianos más vulnerables.Por otra parte, resulta inadmisible el apoyo a los rusos invasores por parte de países identificados ideológicamente con la antigua Unión Soviética… ALGUNAS líneas aéreas están advirtiendo que habrá muchos problemas con los vuelos como consecuencia de las vacaciones del próximo verano. Al día de ayer muchas empresas aéreas ya han dicho que ya se iniciaron las cancelaciones a pasajeros que demandan pasajes para Florida, donde los hoteles parece que NO tendrán cupos para la fecha veraniega.

LRM