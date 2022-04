EntrevistaDominical Enrique Colmenárez Finol: Antes de terminar el año puede hacerse la Constituyente #24Abr

El ingeniero Enrique Colmenárez Finol, quien fue coordinador de la Consulta Popular celebrada desde el 7 al 12 de diciembre del 2020 en rechazo al régimen de Nicolás Maduro y las elecciones para la Asamblea Nacional de ese año, estima que hay tiempo para que antes de concluir este año se pueda realizar una Asamblea Constituyente, cuyo objetivo sea restablecer la democracia y reconstruir el país.

Estamos en el cuarto mes del 2022 y cumpliéndose todas las etapas del proceso, éste puede hacerse en diciembre, dijo en declaraciones suministradas a Elimpulso.com.

¿En qué se basa esa posibilidad?

- Publicidad -

En los resultados de la Consulta Popular. En esa oportunidad más de seis millones de personas, dentro y fuera del territorio nacional, votaron en lo que significó el 31, 2 por ciento del padrón nacional electoral. Hubo una clara demostración de la voluntad democrática de los venezolanos, quienes según los sondeos de opinión mayoritariamente desean un cambio de gobierno. Una muestra nada más del espíritu entusiasta que nos caracteriza cuando se trata de dar respuesta a algo que nos atañe.

¿Por qué una Constituyente?

Para refundar la nación. Hay que reconstituir los poderes públicos, sometidos hoy a la voluntad y decisiones de la administración de Nicolás Maduro. El desastre que existe es descomunal. El Estado se encuentra sumido en un caos y no hay forma de que pueda resolverse la crisis, que no sólo es política, sino gravemente económica y social. Es lamentable que en estos momentos haya siete millones de conciudadanos esparcidos por el mundo y quienes salieron, en gran parte, profesionales muy calificados, lo hicieron porque no había condiciones para vivir dignamente. La situación de pobreza es mayor cada día, comprobable a simple vista.

¿Esa posibilidad también la ha observado en los sectores políticos?

Es que ya los sectores políticos han venido haciendo esfuerzos por buscarle una solución a la crisis. Los diálogos han permitido que quienes adversan a este régimen se hayan sentado a conversar, pero el oficialismo rompe abruptamente las conversaciones y, como suele ocurrir, responsabiliza a la oposición de no llegar a acuerdos, porque el planteamiento fundamental que se ha hecho es la recuperación de la democracia, pero este régimen no es democrático.

Las actuaciones que ha venido haciendo este régimen y sobre todo la forma de represión contra los manifestantes pacíficos, desarmados y de todos los sectores de la sociedad ha sido criminal. Las denuncias sobre el particular no sólo han partido de las víctimas y sus familiares, sino que las conoce todo el mundo y han sido expuestas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y están siendo investigadas por la propia Corte Penal Internacional.

El sufrimiento de la población es notorio. Desde el año 2017 están muriendo niños por falta de trasplantes o de médula. Y al igual que ellos los que padecen de cáncer. La crisis de la salud en Venezuela es la peor que existe en el mundo.

La educación igualmente es una situación crítica, porque abarca desde la escolar a la universitaria. Y los demás servicios es harto el estado de preocupación de la gente, porque nos afecta a todos.

¿Cómo se puede reconstruir la nación?

Venezuela venía adquiriendo una conciencia plenamente democrática con los gobiernos escogidos mediante el voto, pero con la llegada de Chávez al poder no sólo se paralizó ese proceso, sino que se ha producido el regreso al caudillo autoritario, que acumula todos los poderes. Lo peor, es que militarizó el país.

Chávez dijo al comienzo de su mandato que los militares estarían en todos los ámbitos del gobierno y así lo ha sido.

Pero, lo más grave de todo es que se ha acabado con la ciudadanía. Con los derechos de los ciudadanos. Con la posibilidad de que la gente tenga la posibilidad de decidir el destino de su comunidad. Si esto ocurre en todo el país, mucho más crítico sucede en Lara.

¿Por qué Lara?

Comparemos este estado con su vecino Trujillo. Lara tiene una superficie de 19.800 kilómetros cuadrados, más de dos millones de habitantes, 9 municipios y 38 parroquias, mientras que en los 7. 400 kilómetros cuadrados del territorio trujillano habitan un poco más de 800 mil habitantes y en sus 20 municipios hay 89 parroquias. Esto quiere decir que los trujillanos tienen mayor representatividad que los larenses. Desigualdades como éstas se ven en toda Venezuela. Las parroquias de Lara deben transformarse en municipios e Iribarren debe ser la alcaldía mayor de Lara, para que la ciudadanía tenga un acercamiento con sus autoridades y poder reclamarle a éstas sus derechos.

Del mismo modo la refundación de la nación debe conllevar a que los estados tengan sus propios ingresos y no depender de la presidencia de la República.

Porque en este momento toda la recaudación del IVA va a Caracas y eso no puede ser, ya que esa recaudación debe quedarse en el estado porque le corresponde.

Pero, ¿eso no se debe a que los gobernadores son agentes del Ejecutivo Nacional?

En la refundación de la nación, el presidente de la República tiene que tener funciones muy específicas y no todas. Resulta absurdo que hoy el presidente de la República tenga 528 funciones. O sea que tiene todo el poder a su disposición. Eso no es democrático.

¿Y los gobernadores?

Apenas 26. Y mucho menos los alcaldes. Es por eso que toda esa estructura fue montada por Chávez para tener todo el dominio del país cuando el país es de todos los venezolanos. Somos los ciudadanos los que colocamos en la presidencia a quien consideremos apto para el cargo. Este es un funcionario del pueblo, pero aquí ese funcionario aplasta al pueblo. En la refundación del país tiene que tener los derechos propios de una democracia, la ciudadanía. Y eso es lo que estamos planteando.

¿Y qué hacer con los militares que ahora son copartícipes del gobierno?

Es que los militares saben perfectamente cuáles son sus funciones: proteger a la ciudadanía y al territorio nacional. Ellos tienen que estar conscientes que son una institución para el servicio. Fue un disparate el que hayan sido utilizados para funciones de gobierno. Es por eso que esos ministros que tienen a su cargo los servicios públicos, como la energía eléctrica, no han podido resolver los problemas. Porque ellos fueron preparados para las armas y entonces hemos visto que los ingenieros que están a su cargo son tratados como soldados. No opinan, ni pueden formular explicaciones sobre los servicios porque los militares piensan que ellos han sido puestos para mandar. Los militares, como en todos los países desarrollados, tienen que estar al servicio de su institución. No será como ocurre aquí: el brazo armado del partido del gobierno. La fuerza armada debe cumplir su rol, para volver a ser como antes, la institución junto a la Iglesia más respetada por la población.

De llevarse a cabo la Constituyente, ¿Quién o quiénes estarían garantizando su validez?

Las Naciones Unidas. Es el organismo fundamental que debe observar un proceso de esa naturaleza. Y, por supuesto, hay algunos otros organismos internacionales que también deben participar. Porque está Constituyente tiene, como lo he indicado, el fin de reconstruir la nación, cuya sociedad está destrozada.