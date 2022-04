Doctor Ruy Medina: La situación de salud a nivel regional es crítica #25Abr

El doctor Ruy Medina, exdirector del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (Hcuamp), participó en una rueda de prensa organizada por el nuevo movimiento político de Henri Falcón, Futuro, donde habló acerca del estado crítico en el que se encuentra el sistema de salud a nivel regional y nacional.

El también exdirector regional de salud, apuntó que la asistencia “completamente gratuita desapareció de los centros”, añadiendo que a las personas se les pide una gran cantidad de artículos para poder solucionarle sus problemas, en ocasiones solicitandoles incluso tapabocas, analgesicos, suturas, entre otros.

“Todos sabemos que hay un déficit marcado a nivel personal de enfermería, haciendo constar que las enfermeras son las manos derechos de los pacientes”, resaltó.

El doctor Medina quien lleva más de 50 años trabajando en el sector salud, señaló que la situación de sanidad a nivel regional es “realmente crítica”, a lo que hizo un llamado a la dirección de salud de la región para que busquen “solucionar los problemas de la gente”.

“En Carora hay 10 pabellones de los cuales funcionan 1 o 2 solamente, eso mismo se repite en El Tocuyo donde hay 3 pabellones, en Quíbor hay 2 pabellones, en Sarare también hay 2, los cuales no funcionan correctamente y esas personas terminan siendo enviados al Hospital Central”, apuntó el exdirector del Hcuamp.

En este orden de ideas, hizo un llamado a las autoridades de la región a atender “el estado inconcebible en que nosotros tengamos un sistema de salud así y que estemos terminando paralelamente un casino en uno de los hoteles de aquí de Barquisimeto”.

No hay insumos en los hospitales

El doctor Ruy Medina denunció que no hay insumos en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, destacando que no es que hay una mala administración de estos, sino que simplemente no existen.

“Tu no puedes administrar cuando no tienes recursos que administrar, si no hay gasa, suturas… no existen en el hospital”, señaló.

Medina finalizó enfatizando que “los hospitales deben ser dotados con los insumos mínimos para su funcionamiento”, además, que «no se le debe entregar, como se hace ahora, una lista a los pacientes de los insumos para poderlos operar«.