VIDEO Presidente del Colegio de Ingenieros en Lara sobre socavamiento en la Av. Florencio Jiménez: Estamos viendo un paso de factura por la falta de inversión #25Abr

Durante la mañana de este domingo 24 de abril se registró un enorme cráter en la avenida Florencio Jiménez a la altura de la calle 13 y 14 de Pueblo Nuevo, la cual alertó a la comunidad barquisimetana por el peligro que representa. Ante esto, Julio Gutiérrez, presidente del Colegio de Ingenieros del estado Lara, contó a Elimpulso.com cuáles fueron los motivos que ocasionaron este incidente.

«La red de recolección de aguas servidas de Barquisimeto llegó al fin de su vida útil (…) en el año 2002 se realizó un estudio que arrojó este resultado», comentó Gutiérrez, quien aseguró que desde hace más de 20 años se debió atender esta situación.

El ingeniero indicó que es necesario que se realicen trabajos de prevención para evitar este tipo de incidentes, los cuales podrían ocasionar daños irreparables. «Actualmente estamos viendo un paso de factura por la falta de inversión de las autoridades«, sentenció.

Con respecto a los trabajos de reparación que están realizando las autoridades del estado, Julio Gutiérrez mencionó que son actividades de correctivo, las cuales no atenderán el problema de fondo: «Lo que vemos ahorita es un trabajo de correctivo y no de prevención, así no se solucionará el problema«.

Por otra parte, agregó que tanto las tuberías de aguas blancas como de aguas negras están en un punto de colapso, y en las zonas donde se construyó sin hacer los debidos análisis, es más probable que el pavimento socave.

«Las capas del asfalto terminan cediendo por la presión y por el desgaste que existe actualmente«, sumó Gutiérrez.

En otro orden de ideas, envió un mensaje de alerta a las autoridades del estado para que resuelvan el problema que se evidencia en la región, y a su vez, resaltó que la propia ciudadanía podría tomar las medidas de prevención y advertencia cuando observen algún tipo de irregularidad en su comunidad.