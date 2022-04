CTV en foro OIT propuso celebración de elecciones y rescatar caso del «holocausto» de 20.000 despedidos de Pdvsa #26Abr

La celebración de elecciones es uno de los puntos prioritarios, planteados por la Confederación de Trabajadores de Venezuela, única central que tiene este tema a nivel de tribunales; también el planteamiento de los presos políticos que están bajo el régimen de presentación; lo de la metodología para fijar salario mínimo y lo del 144 que es la consulta tripartita.

Así lo dio a conocer el Secretario General de la CTV, la organización más longeva de la reunión, José Elías Torres, quien afirma que además de estos temas «nosotros como organización estamos planteando que hay que desempolvar y revisar, no solamente los casos de la problemática petrolera que hay en este momento, sino lo que está pendiente desde el año 2022 cuando se hizo el ‘holocausto’ más terrible y más temible que se ha hecho en el país con el despido de más 20.000 trabajadores de la industria petrolea». Aseguró que este tema será revisado en la reunión, dijo que si no entra porque no está en la agenda de la OIT, por lo que menos que se tome para hacer un seguimiento, ante la situación en la que se encuentran estos trabajadores, quienes no están pidiendo que los reenganchen, sino que les reconozcan sus prestaciones, sus recursos en las cajas de ahorro y que se le dé la jubilación a quienes ya la tenían lista y nunca se las reconocieron.

Torres señala que además de los 4 o 5 temas en los que todos coinciden, cada organización tiene algunos casos particulares que trataran de impulsar.

Explicó que cada organización sindical tiene a tres miembros principales inscritos, para atender los problemas en la plenaria o en la tripartita, donde estarán los empresarios, el gobierno y los trabajadores en conjunto, jornada a realizarse este martes en la mañana y en la tarde, a los tres miembros principales se agregan dos miembros adicionales, para las reuniones “bilaterales” ya directamente con el régimen y con la OIT como testigo de este reunión, donde se trataran los temas que cada central considere prioritarios.

Explicó que en la reunión de este martes, la CTV tratará del Convenio 26 que es sobre el Salario Mínimo y el 144 referido a Comisión Tripartita, indicando que allí tienen tres especialistas, con sus respectivos asesores para esta discusión; el día miércoles se tratará de la Libertad Sindical, allí hay otros tres compañeros, también con sus respectivos asesores para concluir esa discusión y el jueves se termina con las conclusiones de lo que se ha discutido y las propuestas finales, para definir una agenda ya de detalle que se comenzará a desarrollar a la mayor brevedad posible, dijo el líder de la CTV.