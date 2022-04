VIDEO Fedenaga: Lluvias en Zulia han dejado pérdidas económicas en el gremio agropecuario #26Abr

De acuerdo al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga), Armando Chacín, las inundaciones que ha sufrido en las últimas horas al menos tres municipios del estado Zulia, han dejado pérdidas materiales y económicas en el gremio agropecuario.

“Lo que pasó en el Sur del Lago se predijo y no se previó. Esto fue expuesto privada y públicamente de lo delicado de la situación en la infraestructura de los diques de los ríos en el Sur del lago, el sector productor hizo lo que estuvo en sus manos. Sin duda que se pudo haber evitado está pérdida innecesaria«, indicó Chacín en su cuenta de Instagram.

- Publicidad -

Lee también: Fedenaga llama a unir esfuerzos ante inundaciones en el sur del lago

Las malas condiciones de las vías agrícolas impiden la movilización de la producción en las fincas de la región zuliana, cuestión que se acentúa porque desde hace más de un año en el Zulia donde está prohibido el traslado de maquinaria agrícola sin una autorización especial de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI).

“Hace 14 meses compré un tractor y hasta la fecha no he podido trasladarlo a mi finca porque no cuento con la permisología. Me pidieron una carta explicativa con los documentos del tractor y de la finca, hice todo lo que me pidieron y hasta los momentos no hay respuesta”, contó a Radio Fe y Alegría Noticias.

Lee también: Lluvias en Zulia afectaron a más de 840 familias

Esta situación la ha denunciado Chacín quien resaltó que el gremio de productores agropecuarios había solicitado sin éxito los permisos para la movilización de maquinarias que “hubieran ayudado a evitar los daños” que ahora se están generando por las fuertes lluvias en la región.