Diputado Dávila: «Para Maduro los trabajadores venezolanos no son más que esclavos» #26Abr

El 100% de los derechos laborales humanos de los venezolanos están siendo violentados por la dictadura de Nicolás Maduro, entre otros el derecho al trabajo, a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a un sueldo justo, denunció este martes el diputado por el estado Mérida y miembro de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, Williams Dávila Barrios.

En el debate sobre la violación a los derechos laborales, en el marco del Día Internacional del Trabajador, desarrollado por la AN, Dávila destacó que la precaria situación salarial ha traído contigo el reclamo y la protesta de la masa trabajador.

Cuestionó que, frente a esto, la respuesta de la dictadura ha sido la criminalización de la libertad sindical.

«Alrededor de 5.940 despidos injustificados por razones políticas, casi 100 dirigentes sindicales detenidos, la negociación colectiva prácticamente ha desaparecido, y desde el año 2016 el régimen no publica datos», destacó el legislador.

Citando al Fondo Monetario Internacional (FMI), Dávila subrayó que Venezuela tiene la tasa de desempleo más alta del mundo, ubicándose cerca de 60%, por encima de Sudáfrica, de Sudán y de Armenia.

Afirmó que Maduro lo que ha hecho es violar los derechos sindicales, dijo que la libertad sindical no existe en Venezuela, porque el régimen lo que ha hecho es establecer una política de unificación sindical, desconociendo federaciones como la CTV.

«Para Maduro no existe más patrono sino el Estado, los trabajadores no son más que esclavos. No entiende la importancia social de la clase trabajadora, solo lo entiende desde la hegemonía política. Desconoce lo que significa para el equilibrio la equidad y la justicia social el tener un movimiento sindical organizado».

El dirigente político reiteró su reconocimiento a la clase trabajadora. Además manifestó que desea todo el éxito del mundo a la delegación que se hace presente en el foro del diálogo social para que, de una vez por todas, se rescate esa ruta histórica para los derechos de los trabajadores.

