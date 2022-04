COLUMNA El rincón de los miércoles #27Abr

En algunos países de nuestro continente, pero también en Europa, la vida no vale nada. En América Latina México parece encabezar la estadística con una Colombia siguiéndole los pasos. Basta mirar los noticieros de la televisión para conocer la estadística de violencia descontrolada en el país azteca donde operan peligrosas bandas organizadas en carteles dedicados al tráfico y consumo de drogas, responsables en su mayoría de las masacres. Colombia multiplica la violencia, tal vez por la presencia de una guerra no declarada contra el Estado e igualmente por traficantes, muchos de ellos pertenecientes a las FARC o el ELN. Por otra parte, la criminalidad en las grandes capitales nutre un problema sin resolver y aumenta el número de víctimas de una irrefrenables actividad que crece diariamente y desborda la acción de las autoridades que dicen combatirla. En España hay cada día más casos de feminicidios, registrándose en lo que va de año más 12 sucesos donde son asesinadas por sus parejas. Este fenómeno social, aunque los culpables deben responder a la justicia, tiene cada mayor incidencia. Venezuela también muestra un crecimiento de delitos de este tipo, pero muy por debajo de México y Colombia. Para reducir al mínimo ese gran problema, los colombianos tienen la esperanza puesta en el próximo presidente que será electo entre ocho candidatos en un par de meses. Según las encuestas solo dos de ellos son los favoritos para ganar la consulta, el izquierdista radical Gustavo Petro y el alcalde actual de Medellín Federerico Gutiérrez a quien muchos ya señalan como el sucesor del actual mandatario.

II

TV: Saber y Ganar, debe ser el programa de televisión más visto en el exterior, al igual que en España. Suma ya 25 años en el aire bajo la conducción del simpático Jordi Hurtado. Un lector me pregunta la razón por la cual los espacios de ese tipo fueron erradicados en los canales venezolanos y me quedo sin respuestas. El último creo que lo animaba Eladio Lares, que tenía una enorme sintonía. Saber y Ganar tiene jugosos premios para los participantes y también para los espectadores. Se transmite diariamente por Televisión Española… A propósito de España, sus ciudadanos han despedido a la mascarilla anti-covid… El mundo del fútbol se ha solidarizado con Cristiano Ronaldo por el fallecimiento de uno de sus hijos gemelos recién nacidos. Todos los jugadores del Real Madrid le han enviado sus condolencias al jugador y a su esposa… El Real Madrid está a punto de escribir un nuevo capítulo de su gloriosa historia. Será muy difícil una no tan diferente que prive al equipo y a sus enfebrecidos seguidores. Barcelona, su pasado rival, tendrá que esperar otra liga si puede convertirse de nuevo en el archienemigo de la Casa Blanca. La verdad es que resulta muy fácil para el Madrid hacernos tan felices cada final de temporada… Su Majestad, la Reina de Inglaterra, Isabel II, cumplió la semana pasada 96 años, pero la celebración oficial será en dos semanas. Su fortaleza física y moral ha sido causa de su buen vivir y estima, no solamente en su reino sino en todo el mundo, donde ha sabido ganarse el aprecio y la admiración de millones de personas. En sus 96 años, Dios salve a la Reina Isabel. Las chicas de la Sub 20 ganaron un partido, pero perdieron dos veces, uno frente a la selección colombiana, un grupo de mucha fuerza futbolística ante el cual sucumbieron. Las venezolanas no consiguieron un camino que les permitiera una mejor resistencia frente a una Colombia con buenas y mejores ideas. No pretendemos que todas sean una Deyna Castellanos, porque no hay posibilidad de que eso ocurra. Las academias que enseñan el fútbol son imprescindibles, o en su lugar un buen entrenador, pero que nadie pretenda dar clases de inspiración. Es algo muy personal. Siento decirlo, pero a las muchachas les faltó un técnico que corrigiera defectos muy visibles.

LRM