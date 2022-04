VIDEO Orlando Fernández: Hay que tomar la calle para defender unas elecciones libres #28Abr￼

El exgobernador del estado Lara, Orlando Fernández Medina, se pronunció ante la actual crisis de servicios públicos que se vive en la entidad y rechazó el reciente nombramiento del TSJ por parte del chavismo.

Fernández aseguró que el régimen le mintió al país, tras el anunció del ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE), Nestor Reverol, quien aseguró en Lara que para la fecha actual no habrían racionamientos.

“El Ministro de Electricidad vino a Barquisimeto y garantizó que a mediados de abril, se acababan los cortes eléctricos porque ya tenían resuelto el problema. Como siempre mintieron y engañaron al pueblo”, dijo el exgobernador.

El exmandatario cuestionó la actual gestión, misma en donde a su juicio reina la corrupción y la negligencia.

“Aquí se conjuga todo, incapacidad, corrupción, negligencia. Eso es el comunismo, un fracaso total”, aseveró.

Finalmente, Fernández exhortó a la ciudadanía a mantenerse en las calles para defender la posibilidad de unas elecciones libres, que se ven amenazadas con el nombramiento del nuevo TSJ.

“Si no estamos en la calle no hay vida, tenemos que tomar la calle inclusive para un proceso electoral”, enfatizó el dirigente a propósito de recientes declaraciones de Diosdado Cabello, donde advirtió que la oposición no volvería al poder.

Ante ello, Fernández dijo que ahora con el nuevo TSJ peligran las elecciones presidenciales.