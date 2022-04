Cortes eléctricos se agudizan en Lara, según La Gente Propone #29Abr

El Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales La Gente Propone, denunció los constantes apagones que sufre el municipio Iribarren que no corresponden al Plan de Administración de Carga (PAC).

Este PAC difundido por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), no se ha emitido más los últimos días, aunque la ONG La Gente Propone detalla que su difusión no especificaba los horarios, frecuencia de los cortes o duración de los mismos y si lo hacía no correspondía al sufrido por la ciudadanía, lo cual genera malestar en la población.

- Publicidad -

Aunado a estos riesgos, se suma la afectación de la rutina del descanso nocturno. María Jiménez, de la comunidad de Patarata, manifestó que los cortes eléctricos le han generado dificultades para realizar actividades laborales y descansar en horas de la noche: “Ahora que han aumentado los apagones, no duermo de noche, y en el día se me sube la tensión”, señala.

Lee también: 68,2% de los venezolanos sufre deterioro de calidad de vida, según estudio de OVSP

Cabe resaltar que durante el mes de marzo el Observatorio La Gente Propone registró la opinión de 100 habitantes del municipio Iribarren, quienes indicaron en un 74.5% que los apagones tienen una duración de 4 horas diarias y los sectores más afectados son: El Garabatal, Villa Productiva, Padre Diego y Patarata; mientras, en Bobare, Yucatán y El Cují, donde los cortes sobrepasan las 6 horas.

Aunado a esto, en esa investigación realizada por el organismo se detalló que el 45% de los consultados sufre cortes eléctricos de 2 a 4 días por semana. Mientras que el 41% asegura que tiene racionamientos que se llevan a cabo todos los días.

Este problema de electricidad deriva en la afectación de otros servicios públicos como el acceso al agua potable por tubería, debido a que su distribución se ve limitada cuando las estaciones de bombeo sufren cortes eléctricos, y el llenado de contenedores de agua en los hogares también se dificulta al no poder encender las bombas de agua o hidroneumáticos.

Es por esta razón que el 68,2% de los venezolanos afirma sufrir un deterioro en su calidad de vida, según estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos OVSP.