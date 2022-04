VIDEO Cusanno: Hay una reactivación económica que todavía no abraza a toda la población #29Abr

Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, afirmó que aunque en la actualidad el país ha experimentando una leve recuperación económica, esta no se percibe en todos los sectores de la población. Señalando que hay temas como la crisis estructural de los servicios públicos, alimentación y educación que deben atenderse.

«Los números no mienten, efectivamente hay una recuperación de la economía, es una realidad que hoy hay más gente teniendo mejores ingresos, que hoy hay más empresarios teniendo la posibilidad de producir o comercializar productos. Es una reactivación que todavía no abraza a toda la población y que sobre todo no cuenta con las fortalezas de un andamiaje legal que permita hacerlo sustentable en el tiempo y un pleno respeto de derechos constitucionales como por ejemplo puede ser la propiedad privada», expresó Cusanno a Elimpulso.com

- Publicidad -

«Esa realidad no tapa ni oculta verdades como la crisis estructural de servicios, temas alimentarios y educación. Somos un país sin créditos para la producción ni para el consumo, eso también está presente en la cotidianidad de los venezolanos», añadió.

Por otra parte, Cusano se pronunció sobre la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, manifestando que se ha podido implementar otro mecanismo para obtener un mayor incremento fiscal, sin que se afecte a los consumidores.

«Este es un impuesto que pecha la modalidad de pago y en un proceso productivo

cuando hay una materia prima del sector primario agrícola y después esta pasa a un distribuidor, luego a un comercio y por último al consumidor, en cada uno de esos procesos, si el pago se realiza en moneda extranjera entonces viene pechado, con lo cual en cada eslabón de la cadena se va incrementando el precio», explicó el especialista.

«Entiendo la razón de ser del impuesto desde el punto de vista fiscal como de protección y posicionamiento del Bolívar, pero no es menos cierto que pudiesen precisarse mejores formas para tener un mayor incremento fiscal y darle mayor fortaleza a la moneda nacional sin que esto impacte en definitiva de manera negativa en el consumidor», puntualizó.

Estas declaraciones las emitió durante una reunión con representantes del Foro Cívico realizada en Barquisimeto, donde fueron abordadas diferentes propuestas orientadas a lograr soluciones ante los problemas que atraviesan los venezolanos.

Lea también: #VIDEO Larenses desaprueban ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras