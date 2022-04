El trabajador más longevo del mundo: Tiene 84 años en la misma empresa #30Abr

Walter Orthmann es el nombre del brasileño de 100 años de edad, quien fue reconocido recientemente por los Récords Guinness tras convertirse en el trabajador más longevo del mundo.

A pesar de que pudo haberse jubilado hace más de 3 décadas, Walter quiere seguir trabajando. Lleva 84 años al servicio de la misma empresa, RenauxView, que se dedica a los tejidos, y casi un siglo después, tiene la misma disposición de seguir trabajando.

Durante estos años, Walter ha trabajado con cientos de empleados, ha tenido decenas de jefes diferentes, pero él se mantiene con las mismas ganas de sentirse útil laboralmente.

«Te tiene que gustar trabajar. Empecé a trabajar con esa disposición y espíritu de lucha. No puedes hacer cualquier trabajo para decir que estás trabajando. Eso no funciona. No vas a poder soportarlo», contó Walter como parte de su éxito en el trabajo.

Con respecto a su manera de cuidarse, contó: «Evito la sal, el azúcar y las cosas que dañan tus intestinos. Evito la Coca-Cola y otros refrescos. Solo consumo cosas que son buenas para ti. Eso realmente ayuda a tu cuerpo a estar fuerte para siempre».