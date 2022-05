FOTOS Así fue la protesta por el Día del Trabajador en Barquisimeto #1May

«Primeramente Dios», esto comentó uno de los manifestantes de este 1ero de mayo, Día del Trabajador, haciendo referencia a que la convocatoria de marcha en Barquisimeto para exigir mejores condiciones laborales para los trabajadores del país, inició con una Santa Eucaristía en la Plaza Altagracia. Luego de cumplir con los actividades eclesiásticas, la colectividad barquisimetana, acompañada de gremios, sindicatos y representantes políticos, comenzaron el recorrido de las calles del centro de la ciudad.

Desde la Plaza Altagracia inició esta manifestación y tenía como objetivo visitar algunos de los organismos del Estado, y desde allí, expresar el descontento que existe en la clase trabajadora del país. Finalmente, los marchantes se concentrarían en las inmediaciones de la Plaza de la Justicia, sin embargo, al realizarse el recorrido, decidieron culminar la actividad frente a la Zona Educativa, lugar donde entonaron el Himno Nacional de Venezuela.

Durante todo el recorrido por las calles de Barquisimeto, las diferentes organizaciones y partidos políticos cargaron sus pancartas y expresaron al unísono sus consignas de protesta y denuncia.

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, comentó a Elimpulso.com que el Día del Trabajador no es una fecha de celebración, pues, los trabajadores del sector público no tienen condiciones mínimas para festejar, recrearse, y mucho menos, vivir cómodamente. «Aquí no tenemos nada que celebrar, el trabajador de Venezuela se ha desvirtuado», comentó.

Por su parte, Alberto Domínguez, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS), precisó que las autoridades del país no atienden las necesidades de la población. «Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo nunca nos atiende», indicó.

A pesar de que los dirigentes tuvieron la oportunidad de dar declaraciones públicamente a todos los presentes, la base principal de la concentración fue el marchar en unidad y evitar los discursos prolongados frente a los organismos visitados.