Guanipa: No habrá inversiones en el país mientras Maduro esté en Miraflores #2May

Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Pablo Guanipa, se pronunció contra la crisis generalizada de servicios públicos que afecta al país, durante un recorrido por el estado Falcón durante el pasado fin de semana.

“¿Cómo alimenta una madre a sus hijos si no tiene agua? ¿Cómo vive una familia si pasa la mayoría del día sin luz? ¿Cómo hacen los hipertensos? ¿O los que están en tratamiento de diálisis? ¿Cómo sale nuestro pueblo a trabajar -los que tienen trabajo- sin gasolina?”. dijo Guanipa en una actividad en Coro.

El parlamentario aseguró que el único responsable de la realidad que le toca enfrentar a esta región y a Venezuela, es Nicolás Maduro.

“Necesitamos inversión para recuperar el sistema eléctrico nacional y que no haya más bajones y apagones; necesitamos inversión y recursos para que la Refinería de Amuay sea una de las refinerías más grandes del mundo y no lo que es hoy, un cementerio de chatarra. Y no vamos a tener esta inversión mientras sigan en Miraflores los tipos que se robaron toda la bonanza petrolera y destruyeron al país en el proceso”, enfatizó el diputado.

“Maduro es garantía de miseria y de pobreza, nosotros somos garantía de un país que pondrá a los trabajadores en el centro de nuestra agenda, respetará la propiedad privada, no expropiará e invertirá para que el aparato productivo crezca y para que vivamos mejor. Nuestra lucha es para que los trabajadores de Coro vuelvan a vivir de su sueldo con dignidad”, manifestó, a la vez que concluyó asegurando que “para arreglar a Venezuela, hay que sacar a Maduro”, concluyó Guanipa.