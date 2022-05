OPINIÓN Algo sobre el 1º de mayo #3May

Este domingo se celebró el día del trabajador y es propicio el momento para hacer una reflexión al respecto y ponerla en paralelo con las Sagradas Escrituras. Tal vez pueda ayudar a todo trabajador y patrono a acercarse más a Dios. La verdad, no haríamos nada sino estableciéramos un paralelismo en la relación obrero patronal con lo que Dios dice en su palabra, por cuanto hay cristianos, que descartan la posibilidad de que una persona, por sus posesiones materiales pueda ser salva. Concluyen, que todo aquel que tiene empresa pujante y generadora de dinero no tiene derecho a la salvación. Equivocadamente sostienen, que son los trabajadores cristianos, “siempre explotados” por sus patronos, los únicos quienes tienen ese derecho. !Error!

En Las Sagradas Escrituras encontramos hombres pudientes, ricos y empresarios con dinero y muchos trabajadores a su cago, que fueron salvos. Abraham, Jacob, José, Booz, Job, Nicodemo, José de Arimatea y otros. Por lo cual, estamos convencidos, que tener dinero y bienes materiales no es malo. No es pecado. Lo malo, lo pecaminoso, es la forma como lo obtenemos y como lo empleamos. Si lo obtenemos producto de la trampa, el engaño, la usura y la ambición desmedida en detrimento de otros, estamos en el camino equivocado. Si nos consideramos muy cristianos y empleamos el dinero solo para beneficio personal y no pagamos lo que por ley le corresponde al trabajador, que es nuestro prójimo, somos hipócritas y rendiremos cuentas a Dios. Igual sucede con el cristiano trabajador. Si no cumple con el horario convenido. Llega tarde, echa el carro, se enferma de mentira, trae reposos falseados y es indolente. Igualito suma juicio para sí.

Dios nos conoce muy bien. Sabe nuestro pasado, presente y futuro. Nuestras buenas y malas intenciones. Lo que hacemos con amor o por simple obligación. Pero siempre nos da la oportunidad para arrepentirnos. El patrono y el trabajador cristiano no tienen escusa. Son primero seguidores obedientes del Evangelio del Señor, antes que patrón o empleado de una empresa. Eso quiere decir, que sus actos, procederes y pensamientos, por muy administrativos o gerenciales que sean, si no se ajustan a la justicia de Cristo, andan caminando en la cuerda floja.

Cuando “Jesús entró en Jericó, e iba pasando por la ciudad, un hombre rico, llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuró ver quién era Jesús.” Luc.19:1-3. Si, era rico. Pero también deshonesto. Y Jesús lo conocía como te conoce a ti y a mí. “… miró hacia arriba, y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque conviene que hoy me hospede en tu casa». Le llamó personalmente. Como lo hace con cada uno de nosotros. Imperfectos. Pecadores. Para mostrarle la justicia de Dios. Su misma Justicia. Y así darle la oportunidad de arrepentimiento como te la está dando a todos. Es el mismo llamado. La misma amonestación.

¿Qué hizo Zaqueo? “Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces más.” Luc.19:8. ! Este si es un acto de verdadero arrepentimiento! Si andaba por un camino equivocado toma el correcto. Pero hoy puede suceder que profesos cristianos, sienten que no están haciendo nada malo, que no tienen necesidad de rectificar y eso es muy triste. Por cuanto no van a recibir de su Salvador las palabras que recibió este hombre rico que era deshonesto en sus negocios y rectificó. “Entonces Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa…”

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]