OPINIÓN Día Mundial de la Libertad de Prensa #3May

La Unesco convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa a nivel mundial.

Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión, y los diversos tópicos que atañen a los temas del periodismo, la información y la comunicación.

- Publicidad -

La actividad más significativa a la que convocan Naciones Unidas y la Unesco con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa es a la ceremonia de entrega del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO – “Guillermo Cano”, uno de los más prestigiosos en el campo del periodismo, y al acto académico en el que participan destacados periodistas y especialistas internacionales conocedores del tema de reflexión.

La UNESCO y la República de Uruguay acogen desde hoy su conferencia mundial anual en un formato híbrido en Punta del Este (Uruguay), bajo el lema «Periodismo bajo asedio digital», debatiendo el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad.

Entre los asuntos que han sido debatidos en años anteriores se encuentran: “Los medios de comunicación y los conflictos armados”, “Cobertura de guerra contra el terrorismo mundial”, “Los medios de difusión como impulsores del cambio”, “Medios de comunicación y buen gobierno”, “¿Quién decide cuánto se informa?” y “Combatiendo el racismo y promoviendo la diversidad: el papel de la prensa libre”.

Hoy están reunidas las partes interesadas, como responsables políticos, periodistas, representantes de los medios de comunicación, activistas, gestores de la ciberseguridad y expertos jurídicos, para explorar estas cuestiones y desarrollar soluciones concretas haciendo frente a las amenazas que supone el aumento de la vigilancia para la libertad de prensa y la privacidad.

Periodismo no sólo es escribir, sino algo mucho más importante, la fórmula de transmitir a la mayor cantidad posible de personas el relato de los hechos que ocurren todos los días, analizarlos y comentarlos. Señalar su origen y prever las posibles consecuencias. Educar y orientar.

El periodista necesita, además de un bagaje cultural ese razonamiento lógico, valedero, que no es erudición sino el sedimento que deja lo que leemos y aprendemos, disposición, visión, sagacidad, conocimiento de la especialidad y las cosas del pueblo.

En toda Venezuela nos sentimos orgullosos del periodismo que se hace con devoción al oficio y con pasión por su tierra y por sus gentes.

En “El Impulso” digital nos sentimos orgullosos del periodismo que hacemos: ágil, veraz, vibrante, original, distinto.

Nuestras páginas son el fruto de un esfuerzo común, cumplido con devoción al oficio y con pasión por esta tierra y por sus gentes.

Luis Miró Quesada de la Guerra, destacado periodista, diplomático y político peruano, reflexionó un día que, “El periodismo, según como se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.

Su hijo Alejandro Miró Quesada Garland, un tenaz defensor de las libertades dijo también que “La libertad de prensa, es el árbol frondoso bajo el cual se cobijan todas las demás libertades”.

En este día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos, en primer lugar a los hombres y mujeres, colegas de la prensa hablada y escrita en Lara, Venezuela, y a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y promover el libre flujo de la información. Un abrazo fraternal junto con el compromiso de continuar trabajando por la dignificación el oficio.

En un mensaje de la señora Audrey Azoulay. Directora General de la UNESCO, todos debemos poner más de nuestra parte para afrontar los riesgos y aprovechar las oportunidades que surgen en la era digital. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, “invito a los Estados Miembros, las empresas tecnológicas y la comunidad de los medios de comunicación, así como al resto de la sociedad civil, a unirse para crear una nueva configuración digital que proteja tanto al periodismo como a los periodistas”.



Por su parte, para Gabriel García Márquez escribió un día que “El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la sociedad. Nadie que no lo haya padecido puede imaginarse esa servidumbre que se alimenta de las imprevisiones de la vida. Nadie que no lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo para eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente.

Hoy, es un buen día para meditar sobre nuestra computadora y nuestro hombre, y si estamos desarrollándonos en la correcta proporción.

Orlando Peñaloza