Son titulares miércoles #4May

IPYS Venezuela denuncia 77 vulneraciones a las garantías informativas entre enero y abril



Venezolanos lideran lista de migrantes extranjeros en la capital española



Machiques, en el estado Zulia se quedó sin vacunas COVID-19 por falta de combustible.



Avavit: Air France próximamente iniciará operaciones en Venezuela.



La Fuerza Armada venezolana destruye pistas, campamentos y laboratorios de droga, pero oculta a los dueños de las fincas militares y civiles



Detienen a tres mujeres que ejercían de manera ilícita funciones en ortodoncia, en el estado Lara



La Salud de Venezuela sigue en crisis: baja el promedio de quirófanos operativos en hospitales en lo que va de 2022.



El dinero para pagar el bono de jubilados no tendrá respaldo, asegura el economista Manuel Sutherland.



Cómo explicamos que el régimen regala 70 millones de dólares a países del Caribe, no entiendo entonces porque argumenta que no tiene dinero para dotar de medicinas e insumos a los hospitales del País. ¿Por qué no hay recursos para arreglar las vías agrícolas y las escuelas de Venezuela? o incrementos a todos los jubilados… se pregunta Orlando Fernandez.



Jorge Rodríguez presidirá grupo de amistad parlamentario con Rusia: El hijo de Maduro establecerá relación con China



Venezolanos fueron detenidos por invasión de apartamentos en Chile



En jaque pescadores de Cumaná por falta de combustible



Un total de 17 mil venezolanos se regularizaron en República Dominicana en el último año



Antony Blinken reiteró apoyo de EEUU a Juan Guaidó



CNP exige liberación de periodistas encarcelados en el Día de la Libertad de Prensa



Paralizado transporte estudiantil de la UC por falta de gasoil



Alex Saab pierde apelación en corte de EEUU sobre inmunidad en caso de lavado



Chavismo ofrece casi $900 mil por información sobre docente desaparecido Carlos Lanz



RSF: Censura en Venezuela, Cuba y Nicaragua entre los casos más graves de Latinoamérica



De cada 100 venezolanos, 65 son dependientes, la carga sobre el 35% de población laboral es demasiado grande y se complica adicionalmente en razón de la menor productividad de los que se quedaron, la escasez de capital de trabajo y la disminución del mercado interno” Jorge Puigbó



Migración de EEUU extenderá los permisos de trabajo por 540 días



Precios de contratos de futuros del gas se disparan 8% el día de hoy, alcanzando niveles no vistos desde 2008.



Fedecámaras Bolívar: 40% de los comercios se han adaptado al cobro del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras



Luego de 552 días detenido inició el juicio contra el periodista y activista de VP Roland Carreño



En Guayana protestaron contra la criminalización de la protesta y la inseguridad alimentaria



La propiedad privada es un derecho humano tan igual al de expresión, afirma abogado Carlos Ayala Corao



Remuneración del sector privado apenas compra el 30% de los alimentos y la del sector público el 8% según el OVF.



Andrés Velásquez: lo que sucedió con las empresas de Guayana fue algo deliberado



Guerra de mafias entre el ELN y el Tren de Aragua tiene en vilo a la frontera colombo-venezolana



Venezuela, Cuba y Nicaragua presentan los casos más graves de censura en Latinoamérica.



Freddy Bernal acusa a Laidy Gómez de supuesta difamación: «Me llamó contrabandista de café»



Los jubilados y pensionados del estado Bolívar, condenaron este 3 de mayo, el anuncio dado por Nicolás Maduro en torno al pago de un bono de 10.000 bolívares para jubilados entre el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de mayo de 2022.



Dos capturados por contrabando de 100 kilos de aletas de tiburón en Monagas, quienes posteriormente, tras una protesta masiva, desencadenó en la liberación de los pescadores detenidos



Azalea Colmenárez: Hay escasez de gasoil en Barquisimeto



SOS Los Roques: “otro nivel de turismo” o cómo una posada se construyó en un área prohibida



Los 8 mil trabajadores de Sidor siguen sin ser reintegrados



Denuncian derrame de hidrocarburo en municipio de Anzoátegui6906:03

Aseguran que la producción agrícola en Anzoátegui ha bajado 80% por falta de insumos



Fedeagro: «95% de la comercialización del café es hecho por intermediarios»



MP emite orden de aprehensión contra Luis Oberto Fernández



Estaciones de gasolina se declaran en quiebra y exigen a Pdvsa pagar deuda



Polvo del Sahara estará sobre Venezuela en las próximas 48 horas



Fedeagro advierte sobre pérdida de calidad del café y cacao venezolano



Afectados por incendio de Cine Cittá denuncian que aún no les indemnizan, a 3 meses del hecho



“Maduro también inventaba magnicidios”: Senadora colombiana se refiere a las supuestas amenazas contra Gustavo Petro



Al menos dos personas murieron tras derrumbe de casas en casco colonial de Santa Ana en Margarita



Ilustrador Marvin Figueroa protagonizó exposición por la libertad de prensa en Caracas



Gobernación de Trujillo: Se mantiene la emergencia por lluvias



Edgar Silva: El 90% de los jubilados y pensionados del país no podrá disfrutar el bono de Bs. 10 mil



Encuesta Nacional de Hospitales: Se redujo a la mitad el promedio de quirófanos operativos en los hospitales



COVID-19 en Venezuela‌‌ 36 nuevos casos y 0 Fallecidos



Dólar: 4,52 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,82 Bs/$ – Bitcoin $ 38,829.50



Cámara de aseguradores: 70% de pólizas están destinadas al área de la salud



OPEP+ se alista para nueva alza de la producción petrolera en su reunión mensual



Denuncia con ésta etiqueta el MATRAQUEO en las alcabalas. #AlcabalaSinMatraca es la campaña digital que desde Transparencia Venezuela se promueve para denunciar estas prácticas al margen de la ley que vulnera al ciudadano







Internacionales



La ONU y la Osce recuerdan que ataques a periodistas son crímenes de guerra



Un exagente de la KGB dice que Putin padece Parkinson y “demencia” en etapa temprana



Muere el general ruso que lideraba la guerra electrónica en un ataque en el que cayeron 100 soldados



España niega dimisiones en el Gobierno por el espionaje contra Pedro Sánchez



Insólita filtración de la Corte Suprema de EEUU sugiere el fin del aborto como derecho constitucional



Asesinatos, ataques, censura, y barreras tecnológicas: Sociedad Interamericana de Prensa visibiliza las amenazas al periodismo en América Latina



OMS eleva a 228 los casos de hepatitis infantil aguda en 20 países.



“Debemos prepararnos para una suspensión del abastecimiento”: UE no pagará gas ruso con rublos



Canciller alemán apoya la entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN y alerta que Rusia podría atacar a otros países



La ONU confirmó que sólo han podido evacuar a 159 personas de Mariúpol



Putin le dijo a Macron que Occidente debe dejar de suministrar armas a Ucrania



“El mundo no será un lugar seguro mientras Putin permanezca en el poder”, alertó un magnate ruso



Presidente paraguayo se rehúsa a negociar con Pdvsa mientras Maduro siga en el poder



Juez argentino sobreseyó a Cristina Fernández en parte de la «causa de los cuadernos»



Supremo de Brasil pide informe a Policía Federal sobre filtración de secretos por parte de Bolsonaro



Banco Central de Brasil dispone aumentar tasa de interés ante repunte de la inflación



Macron inicia su segundo mandato el sábado con la ceremonia de investidura



China suma 20 muertos por covid en Shanghái y 384 casos nuevos



OMS se prepara para recibir civiles heridos desde Mariúpol y brindar atención médica



Josep Borrell: Unión Europea retirará a más bancos rusos del sistema SWIFT



Pentágono confirma que EEUU ha entregado más de 5.000 misiles antitanque a Ucrania



Brasil ignoró el 97 % de las alertas sobre deforestación en la Amazonía



Canciller de Argentina afirma que en Venezuela hay “muchísimos problemas, claramente” en materia de Derechos Humanos



Elon Musk afirma que Twitter podría convertirse en un servicio de pago para usuarios comerciales y gubernamentales.



Bill Gates reconoció que debería haber escuchado los consejos de Melinda sobre Jeffrey Epstein



Ucrania acusó a las tropas rusas de violar a mujeres como estrategia para atemorizar a la población6106:03

- Publicidad -

La población infantil de Japón sigue disminuyendo a mínimos históricos



Docenas de oligarcas cercanos a Putin llevaron durante años su dinero lejos de Rusia La ONU advierte que las amenazas a la libertad de los periodistas aumentan cada día



Josep Borrell confirma que las nuevas sanciones de la UE contra Rusia afectarán al petróleo



EE.UU. reanudará emisión de visas en Cuba tras cuatro años de cierre consular



Carlos Vives y Fito Páez se unen en «Babel», un homenaje al rock argentino







Deportes



Medallista olímpico del BMX, lanzó programa gratuito para los atletas venezolanos: “Academia DHERS”



Liverpool sobrevive al susto y avanza a la final de la Champions League



El taekwondo venezolano terminó con 6 medallas en Juegos Suramericanos



Gleyber Torres guía décimo triunfo en fila de los Yanquis



Djokovic derrota a Monfils y asegura el número uno de la ATP



Miami se viste de gala para recibir por primera vez a la F1.



Venezolano López y Gilbert son los Lanzadores del Mes en las Grandes Ligas



Boris Becker, de Wimbledon a una de las peores cárceles de Inglaterra



Conmoción en Argentina luego que un un árbitro fuera tiroteado en pleno partido de fútbol