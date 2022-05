Ingenieros agrónomos alertan sobre vulnerabilidad de zonas agrícolas en esta temporada de lluvias #5May￼

Promover un modelo de producción agrícola en donde la economía circular, sea la norma para que los gestores de políticas públicas puedan evaluar los servicios ecosistémicos y de la vulnerabilidad de los agroecosistemas, propone el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines, Saúl Elías López.

Advierte que en estos momentos, se evidencia el impacto del cambio climático en los cultivos y tierras que se han visto afectadas por las inundaciones que se han producido en varios estados del país, muy especialmente en el sur del Lago de Maracaibo en donde miles de hectáreas están siendo afectadas precisamente porque no hubo un programa de evaluación de los impactos de las lluvias en los agroecosistemas.

Destaca que en el estado Zulia son 100.000 hectáreas afectadas por las inundaciones, “el sur del lago de Maracaibo es la región más productiva de carne, leche, queso, plátano, cambur, lechosa, yuca, palma africana, guayaba, parchita y pimentón de Venezuela; 20% de la ganadería del país es de esa zona; es muy grave lo que está pasando”.

El ingeniero López considera que es fundamental que disminuyan las aguas para reducir las afectaciones de la erosión del suelo, “también debemos promover la preservación de las cuencas, porque el efecto de la deforestación por prácticas insostenibles en el manejo de monocultivos y no policultivo hacen que la devastación y la afectación sea más grande que el teniendo una mayor biodiversificación de lo que serían los agroecosistemas”.

Consideró que en Venezuela no hay una política de seguros agrícolas- que sí hay en otros países, incluso de la región- que protejan a los productores “son necesarios cuando se producen eventos meteorológicos que son inesperados y que evidentemente dependen de factores abióticos y que no se pueden controlar porque el cambio climático hace que sea muy impredecible en este tipo de fenómenos. Muchos empresarios del campo pueden perder sus cosechas y la seguridad alimentaria puede verse comprometida. Por eso es necesario que el Estado venezolano genere un incentivo incentivo, una especie de seguro dirigido a los productores afectados y también es necesario que no se postergue más las evaluaciones de los agroecosistemas para aplicar prácticas de agricultura climáticamente inteligente.

Congreso de la SVIAA

El ingeniero Saúl López informó que este tema será uno de los ejes temáticos del Congreso anual número 78 de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrícolas y Afines- SVIAA– que se efectuará el 7 de mayo vía virtual “vamos a debatir temas transversales y fundamentales en esta nueva realidad que estamos viviendo y que cada día van a ver otros fenómenos que puedan afectar el sector agrícola” .

Estima que es un momento de que el sector privado, también la academia, los gremios profesionales cómo es la sociedad tomen conciencia para que prioricemos todos sobre cómo agricultura climáticamente inteligente en Venezuela.

En la actividad, que conmemora el día nacional del Ingeniero Agrónomo, estarán presentes ponentes nacionales e internacionales quienes aportarán conocimientos y mejores prácticas agrícolas a los participantes.

Destacó López que en 2022 se cumplen 78 años de la fundación de la SVIAA “en un año muy importante para nuestra profesión en el que todos los analistas económicos hablan de que el sector que más va a crecer justamente en Venezuela en este año será el de servicios profesionales. La agricultura al ser un negocio requiere incorporar capacitación, innovación, tecnología y acompañamiento agroproductivo especializado, el cual nos va a permitir dar ese salto productivo de buscar la eficiencia”.

“En estos momentos el sector primario tiene una gran oportunidad, además de que se ha venido recuperando en los últimos dos años, sigue teniendo ese desafío de incrementar la productividad y creemos que la única forma de hacerlo es justamente incorporando a profesionales en el área con capacidades de brindar asesorías, asistencias técnicas y extensiones también a los productores no solo en el ámbito netamente de producir más alimentos que va del sector vegetal, animal, forestal y pesquero, sino también de cómo llevar el negocio agrícola desde el tema administrativo que conduzca a cómo conseguir capital de inversión en un escenario donde los créditos ordinarios vía banca han sido muy exiguos y se han venido recuperando a una velocidad que no es la adecuada para que realmente el sector pueda capitalizar”.

El dirigente gremial explicó que otro tema que es de suma importancia para los profesionales que trabajan con el sector primario es el que involucra el comercio agrícola tanto nacional como internacional “es necesario que nos permitan la apertura del mercado internacional cumpliendo con cada uno de los requerimientos de los distintos países con los cuales podemos hacer negocios y seguir comercializando diversas materias y fomentar la cadena de valor que conduzca en el cual no solo vender la materia prima sino también subproductos y productos de agroindustria rural”.