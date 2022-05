OPINIÓN Reflexión en positivo: Apostemos por una buena convivencia #5May

Hace pocos días El Aula Abierta nos brindó una excelente conferencia como acostumbran, todas excelentes, es difícil diferenciar una de la otra, su profundidad, la excelencia es indiscutible, organización de primera llevado a cabo por Héctor y Magaly Pantoja con su leal equipo , compartiendo conocimientos y enseñando, como ha quedado demostrado a través del tiempo, Héctor y Magaly pioneros de esta noble institución lo hacen con amor y pasión, sin escatimar esfuerzo como dos ciudadanos que vinieron a este mundo a ser útiles y a servir como dos almas gemelas, de esas que a la misma vez están en varias partes de Barquisimeto y la Región Centro occidental que cuentan con muchas instituciones de alto quilate, como El Aula Abierta al Ciudadano por ello el Estado Lara es un Estado especial donde abundan las voluntades y los talentos; y por tal nos mantenemos muy ocupados en lo que sea positivo.

En esta oportunidad orgulloso de pertenecer a casi todas las instituciones, disfrutar y aprender aunque sea un poco de muchas de las ideas y trabajos invalorables del Aula Abierta; me quiero referir al de la Licenciada Luisa Pernalete, quien se lució de forma pedagógica de manera altamente talentosa nos dejó pensando y buscando la mejor forma de obedecer a su teoría y la forma más fácil de vivir con amor, en paz y felices, que muchos no saben que era tan fácil, sencillo y económico, como nos los explica la Licenciada Luisa Pernalete, por ejemplo, a mí me cayó como anillo al dedo porque siempre me gusta y amo lo positivo y recibí un tumulto de mensajes donde considero me sirve de material para mi columna, para mi persona y mi buena convivencia quedó reforzada, gracias Luisa por continuar en esa tarea que aparte de aprender de usted; también es bueno para la salud y así espanto a los agoreros y flautistas.

Disfruto en grande lo que alegre a los demás porque me alimento del amor y la admiración, primero duermo mejor, a nadie molesto y escogí tener la paz y no la razón, por ello me siento cómodo aparte de que me he ganado muchos adeptos al enviar mensaje de fe y esperanza; pues no tengo ningún problema en compartir con mis lectores lo que a mí me parece bueno para la nación, vengo oyendo hace días que las líneas aéreas internacionales regresan muy pronto a tomar sus rutas en nuestra nación ojala sea cierto y sirva de estímulo ver esto como una buena alianza de que no todo está perdido y una lección para todos los que desertaron y tomar como ejemplo si esos empresarios internacionales se atrevieron es porque vieron algo bueno y por aquello que dice ¨cuando la mala atacan, es porque las buenas vienen cerca¨ y permita el espíritu santo nos abra el camino por una buena rectificación y alianza con los exitosos.

Me disculpan porque me voy a salir de lo que a mí me gusta narrar pero por Dios a este caso no le consigo por más que la cabeza me dio vuelta, ni una pizca de positivismo en este caso, un estudio que parece preciso nos dice que la estampida y diáspora alcanza los siete millones setecientos veinte mil venezolanos que andan deambulando, la mayor parte o una buena dando tumbos en tierras ajenas, esto me parece exagerado y doloroso, de seguir así cuántos vamos a quedar? Porque no hay una idea ni voluntad para dar un paso al éxito, no saben el dolor que causa ver los cuartos vacíos, las paredes rugiendo del dolor, cambio el calor de quien vio nacer y que está pasando hambre y frío en donde no son bien tratados, ver madres y padres que este es un dolor insoportable que debía hace tiempo haber sido subsanado y darle un parao a la desintegración de la familia

También leí un estudio bien fundamentado de una de las personas más serias y estudiadas en esta materia, que es muy conocida a nivel internacional y con mucha credibilidad como lo es la Dra. Susana Raffalli, quien nos dice que más del noventa por ciento de los venezolanos están mal alimentados, que la desnutrición infantil asciende cada día más. Entonces quien responde por esos desnutridos y aun conscientes que es lo más triste, que este país, es el país más rico del mundo ha quedado comprobado que tiene de todo y de sobra, no sé quién puede contestar esta anomalía de un país rico que se tenga que ir en un buen porcentaje y los que quedan la mayor parte carecen de todo hasta pasan hambre… Así será la vida, porque la vida es así!

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]