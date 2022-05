Falcón | Vecinos denunciaron ante el MP hurto las bombonas de gas #6May

Un grupo de familias del sector “La Guinea” de Coro, denunciaron ante el Ministerio Público el presunto robo de 20 cilindros de gas desde hace 8 meses, por parte del Jefe de la UBCH y CLAP del Ceis “Juan C. Falcón”.

Los habitantes de La Guinea declararon que las bombonas fueron entregadas a un líder chavista de la comunidad para una jornada de gas doméstico de la empresa estatal Gasfalca.

- Publicidad -

Yuleibys Rodríguez, vocera autorizada por la comunidad para hacer del conocimiento público de la desaparición de los cilindros colocados en mano de Sergio García, jefe de la UBCH Juan Crisóstomo Falcón. Los denunciantes exigieron la presencia de los líderes comunales y al alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández, ya que consideran es un delito grave.

“Las UBCH no se hacen responsables de las bombonas vacías que reciben para ser servidas por Gasfalca. Nos hemos dirigido a Berlimar García, jefa de las UBCH, y no nos atiende, dice no tenerle temor a ninguna denuncia puesto que a ella no le hacen nada”, denunció Rodríguez.

Para finalizar, la vocera también expresó que “se sienten robados y no precisamente por los ladrones, sino por los jefes de la comunidad”. Exigió a las autoridades judiciales que cumplan con la ley, como es su deber.

Más información: www.termometronacional.com