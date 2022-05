Son Titulares viernes #6May

Sontitulares.com

Al día viernes 6 de mayo de 2022

- Publicidad -

Exalcalde chavista se entregó en Miami por trama de sobornos petroleros

Guaidó reiteró llamado de lucha: Todos juntos, unidos, tenemos la tarea de lograr la libertad

El periodista Vladimir Villegas renunció a Globovisión

Exportaciones de crudo y refinados de Venezuela cayeron 8% en abril

Retrasos y mala calidad trastocaron las exportaciones de Pdvsa en abril

Publican en Gaceta Oficial exoneración de aranceles para productos importados y la extienden hasta el 31 Dic de 2022

Jeremy McDermott: Mafias del narcotráfico mantienen en el poder al régimen de Maduro

Vecchio condenó que Maduro convirtió a Venezuela en el cuarto país productor de cocaína

Para los tachirenses ya no es rentable viajar a Cúcuta a hacer mercado

Provea: La Asamblea Nacional de Maduro intenta ilegalizar a las ONG venezolanas

Villalobos fue detenido este miércoles por segunda vez por blanqueo y corrupción. El exviceministro de Venezuela entró en prisión, pero quedó en libertad en septiembre. Villalobos ya estaba siendo investigado por haber transferido casi siete millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de una compleja madeja societaria, según fuentes judiciales.

El que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, amasó un ingente patrimonio inmobiliario en España a la sombra de la corrupción.

Régimen de Maduro duplicó los envíos de petróleo y sus derivados a Cuba en abril, mes de duros apagones en la isla

Chavismo en la AN justifica la migración con una «guerra neurocientífica»

Según una denuncia penal, que no se ha informado anteriormente, el ex alcalde de Guanta, Jhonnathan Marín, ayudó a pagar sobornos en nombre de un cómplice no identificado que recibió decenas de millones de dólares en contratos de las empresas conjuntas del gigante petrolero estatal PDVSA con Chevron, la francesa Total y las empresas de Rusia y China.

Marín se desempeñaba como alcalde de la ciudad portuaria en 2017 cuando renunció abruptamente y huyó del país en medio de una importante purga en el gigante petrolero estatal PDVSA. Posteriormente, el régimen de Maduro ordenó su arresto por cargos de corrupción y le prohibió postularse para cargos públicos.

Reacción química provocó incendio en la Planta Termoeléctrica Tacoa

“Queremos vivir”: pacientes oncológicos protestan frente al Ministerio de Salud

Lorenzo Monasterios: Anuncio de Maduro sobre caficultura venezolana fue en paquete de mentiras

Sergio Borgel: Calles y avenidas de Barquisimeto están en etapa de colapso terminal

Imprudencia humana y contaminación redujo dramáticamente la población de estrellas de mar en Mochima

Peligra abastecimiento por inundaciones en Trujillo que produce el 60% de hortalizas del consumo nacional.

Texeira: INAC recomienda la apertura de nuevos vuelos, hay aerolíneas internacionales interesadas en volver a Venezuela

Más de medio millón de licencias de conducir han sido renovadas automáticamente por el INTT en dos años.

Menos del 50% de los quirófanos de los hospitales de Carabobo está operativo

La OMS ofreció un dato de muertes por covid-19 en Venezuela. A diciembre de 2021, según sus estimaciones, habrían fallecido 22.325 personas en el país, cuatro veces más que las cifras oficiales.

Jubilados venezolanos no se calan las injusticias de Maduro y vuelven a la calle el 29 Mayo tras la “estafa” del bono de Bs 10.000

Aplicación del IGTF no contribuirá a desdolarizar la economía ni estimular el uso del bolívar.

Deuda a trabajadores petroleros será denunciada como crimen de lesa humanidad ante la CPI.

Venezuela dispone de 378 tipos de café gourmet, según Encuentro Internacional.

Vivir entre la basura: Zamuros reinan en las capitales de Venezuela por fallas en el manejo de los desperdicios.

Argentina designa a su nuevo embajador en Venezuela

ONG ambientalista exhortó al régimen a proteger los parques nacionales

Son Titulares

Gustavo Duque: En Chacao hemos colocado 500 calcomultas a los infractores

COVID-19 en Venezuela‌‌ 23 nuevos casos y 0 Fallecidos

Cacique 500 gana medalla Doble Oro en el San Francisco World Spirits Competition

Dólar: 4,56 Bs/$ – Promedio Paralelo: 4,92 Bs/$ – Bitcoin $ 36,187.00

BCV: Precios e importes monetarios deben registrarse exclusivamente con el Bolívar digital

Régimen de Maduro no permite que su juicio inicie: Caso de Roland Carreño sigue sin avances.

El Gobierno de Venezuela afirma que 340.761 personas han retornado al país.

Internacionales

Mando militar ruso informó del derribo de tres aviones de combate ucranianos

Zelenski lanza una plataforma global para recaudar ayuda a la reconstrucción de Ucrania

Rusia asegura que está ensayando lanzamiento de misiles con capacidad nuclear

OMS contabiliza 15 millones de muertes por covid, el doble de lo calculado

Japón contempla recurrir a la energía nuclear para reducir la dependencia de la energía rusa.

EEUU dio información a Ucrania que ayudó a hundir el buque ruso Moskvá, según medios

Rusia lamenta que Occidente facilite a Ucrania coordenadas de los altos mandos rusos para bombardearlos

Nuevo gasoducto lituano-polaco suplirá 10 % de demanda polaca tras corte de suministro.

Suben a 200.000 las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU.

La OPS alerta de una pandemia de salud mental simultánea a la de COVID-19

Prisoners Defenders denunció que hay más de 1.000 presos políticos en Cuba

La comunidad internacional promete más de 6.000 millones de euros de ayuda humanitaria a Ucrania

Ecuador dejará de pedir certificado de vacunación para ingresar a aeropuertos

Fiscalía de Perú abrió investigación a Pedro Castillo por presunto plagio

Primer caso de hepatitis aguda en Latinoamérica es de Argentina

La OTAN asegura que aumentará su presencia en el Báltico si Suecia pide entrar en la Alianza

Francia dona a Cuba 18 toneladas de material médico para controlar la covid

EEUU empieza a expulsar a inmigrantes cubanos y nicaragüenses a México.

La ONU confirma 6.731 civiles ucranianos muertos por la invasión rusa.

‘Otoniel’ se lleva la verdad sobre el Clan del Golfo a una cárcel de Estados Unidos. La entrega de uno de los narcos más buscados de Colombia se produce a pesar del deseo de las víctimas de que respondiera a la justicia en el país.

Alias «Otoniel» se declaró no culpable ante una jueza de Nueva York

Karine Jean-Pierre, primera mujer afroamericana en ser portavoz de la Casa Blanca

La pandemia de coronavirus mató a entre 13,3 y 16,6 millones de personas en 2020 y 2021, según la OMS.

Repsol elevó a 1.147 millones de euros su riesgo patrimonial en Venezuela, Libia y Argelia

Ucrania a Lula: Rusia mata a civiles, es una guerra clásica de destrucción y ocupación.

Perú identifica un nuevo linaje de la variante ómicron de la covid-19

EEUU limitó uso de la vacuna de Johnson & Johnson por riesgo de coágulos de sangre

Solar Impulse 2, el avión que podría permanecer en el aire por meses… sin una gota de combustible

Incautaron yate de uno de los “amigos” de Putin por petición de EEUU: está valorado en 300 millones de dólares

Iberia ofrece más de cuatro mil asientos a París para la final de Liga de Campeones

Al menos un muerto y más de 5.000 hospitalizados por tormenta de arena en Irak

El papa en silla de ruedas por dolor en la rodilla

Isabel II no asistirá a las tradicionales fiestas en jardines de Buckingham

Elon Musk se alía con Larry Ellison, Qatar y un príncipe árabe en su opa sobre Twitter. El mercado de criptomonedas Binance y otras firmas de inversión se suman también a la operación.

Amber Heard dijo que Johnny Depp la violó y estas fotos son sus pruebas

Tom Cruise llegó a la premiere de “Top Gun: Maverick” piloteando un helicóptero

Eminem entrará en el Salón de la Fama del Rock and Roll

Piso 21 estrenó «equivocado» junto al rapero Santa Fe Klan

Venezuela suma 10 nuevas medallas en Juegos Sordolímpicos y Suramericanos de la Juventud



Marc Anthony sufrió grave accidente en Panamá y fue trasladado de urgencia a Miami

Una camiseta de Maradona es vendida por 9,3 millones de dólares en una subasta, un récord absoluto

Deportes

Miguel Cabrera pegó su hit 3.007 e igualó a otra leyenda de los Tigres de Detroit

José Altuve cada vez más cerca de alcanzar los 1.800 hits en las Grandes Ligas

Miguel Cabrera pegó su hit 3.007 e igualó a otra leyenda de los Tigres de Detroit

Chile denuncia ante la FIFA a Ecuador por falsa nacionalidad del jugador Byron Castillo

La Fórmula Uno llega a EEUU con la fiesta de Miami y el lujo de Montecarlo.

Saludos.

Cuando miro el mundo soy pesimista, pero cuando miro a la gente soy optimista …Carl Rogers

Al día viernes 6 de mayo de 2022

Para más titulares ver www.termometronacional.com

Suscríbete en Telegram a: “sontitulares” el del megáfono tricolor.