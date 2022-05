Yaracuy | Pacientes renales denuncian nuevas fallas de máquinas en Unidad de Diálisis en Independencia #6May

Pacientes de la Unidad de Diálisis del municipio Independencia en el estado Yaracuy denunciaron una vez más irregularidades en dicha institución que afecta notablemente su salud, temen morir de un momento a otro, ya que las fallas de las máquinas están a la orden del día.

Alex Pérez, paciente renal del municipio Páez indicó que es alarmante la situación presentada en dicha unidad, ya que de un total de 17 máquinas sólo están funcionando 7 y cuando tienen suerte están operativas 10, trayendo como consecuencia el retraso en la asistencia médica a los pacientes, además que no los atienden el tiempo estipulado, dijeron que a veces son dializados por un lapso no mayor a las dos horas.

“Queremos que atiendan nuestros llamados, pues no es un simple capricho, ya que de estas máquinas dependen nuestras vidas, si ellas no funcionan podemos morir; las máquinas ya cumplieron su vida útil, la batería no funciona y eso lo vivimos constantemente cuando se va la luz, porque las máquinas se apagan automáticamente”, expresó.

“Las pocas máquinas que están operativas no hacen el trabajo como debe ser”

Entre tanto, Julián Méndez, paciente renal del municipio San Felipe dijo que es evidente que las máquinas están deterioradas y no están cumpliendo sus funciones como debe ser.

“Estas máquinas no nos están dializando como debe ser, deben sacarnos todas las toxinas, pero sólo nos sacan líquidos y eso nos afecta, tenemos los brazos muy hinchados, obviamente eso nos preocupa”, puntualizó.

