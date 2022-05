«A veces pienso que Venezuela está como un psiquiátrico», Argenis Jiménez va por sus 30 años de protesta en las calles #9May

Barquisimeto tiene diversos lugares emblemáticos y personajes insignes que representan la idiosincrasia de la ciudad. La mayoría de estos sitios, resaltan por su belleza natural y estructural; mientras que aquellos barquisimetanos ejemplares, destacan por su esfuerzo, aportes y conocimientos. Sin embargo, al hablar de Barquisimeto, es justo y necesario nombrar a un personaje atípico, pintoresco y que es sinónimo de lucha: Argenis Jiménez.

«Yo soy Argenis Jiménez, pero la gente me conoce como ‘el loco de la pancarta’«, esta es su carta de presentación para conceder una entrevista a Elimpulso.com.

Posiblemente, toda persona que haya transitado las calles de Barquisimeto se ha topado con ‘el loco de la pancarta’ es más de una ocasión. La mayoría de las veces está caminando con la mirada puesta en el horizonte, mientras repite consignas referentes a su movimiento llamado: «Vanguardia psiquiátrica de liberación«.

La condena de vivir en la calle

Argenis comentó que desde noviembre del año 1992 inició su lucha por «los loquitos de la calle». Por eso, a escasos meses de cumplir 30 años, asegura que no se rendirá. «Este movimiento lo hago por todos los loquitos que vivimos en la condena de estar en las calles (…) ya que al existir tantos problemas sociales, nos ponen más locos y más incurables»

Los objetivos del ‘loco de la pancarta’

Al ser consultado sobre su principal motivo de lucha, respondió que «los locos que quedamos en la calle seguimos siendo seres humanos, no vamos a dejar de ser humanos por estar locos en la calle«. Por ende, agregó que estar denunciando y protestando desde las calles, se cumplió en su «proyecto de vida». «Esta lucha es lo que le da significado a mi vivir«, exclamó.

Pese a considerarse «un loquito más«, Argenis recalcó -con mucha entereza y sobriedad en sus palabras- que no se ha permitido caer en vicios ni vagancia, pues tiene claro que su objetivo es darle voz a este sector de la población venezolana:

«El gobierno no nos hace caso, porque como los locos no votamos, los locos no mantenemos a nadie, no somos clientes de nadie ni pagamos impuestos, entonces no somos tomados en cuenta en los valores humanos de la sociedad«, subrayó.

«A veces pienso que hasta la misma Venezuela está como un psiquiátrico»

En un momento de reflexión, Argenis comentó: «A veces pienso que hasta la misma Venezuela está como un psiquiátrico«. Según su perspectiva, en el país hay muchas personas en riesgo y afectadas, pero no son evaluadas.

¿Cómo sobrevive Argenis Jiménez?

Con respecto a su manera de sobrevivir, Argenis respondió de manera cruda y certera: «Si me preguntas de qué vivo, es mejor que me preguntes de qué me estoy muriendo, porque esto no es vida». Y seguidamente, agregó: «Yo vivo en la calle (…) los loquitos no tenemos sitio donde comer, donde bañarnos ni dónde dormir«.

Asimismo, recalcó que durante todo este tiempo se ha esforzado -en la medida de lo posible- en conseguir los recursos mínimos para comer, pues intenta no desfallecer en su lucha: «Yo ando mandados para sobrevivir, y la gente me suele dar limosnas«.

Su postura ante la gerencia de turno

Por otra parte, plasmó su rechazo absoluto a los gobiernos de turno: «Pero yo del gobierno no recibo sobornos. Yo no quiero ni bonos ni bolsas, nada de eso para sacarse la piedra del zapato. Yo sobrevivo como pueda».

Argenis considera que su lucha será hasta el fin de sus días, es por eso que en este momento se encuentra gastando sus últimas energías: «Mientras el cuerpo aguante, que la voluntad no falle. En noviembre cumpliré 30 años de lucha, si es que llego, porque siento que estoy dando el resto, dando la ñapa. Capaz de ñapa en ñapa llego hasta los 30 años de lucha«.