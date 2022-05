Gobierno de EEUU informó que aún no decide cuáles países invitarán a la Cumbre de las Américas #10May

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, informó este martes que el Gobierno del presidente Joe Biden, aún no ha decidido qué países serán invitados a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles el próximo mes de junio.

Psaki, quien fue consultada sobre las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en duda su asistencia a la cumbre si son excluidos los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, precisó que aún no han sido emitidas las invitaciones para el encuentro, reseñó el medio digital Monitoreamos.

“Las invitaciones aún no han sido emitidas. La cumbre no es hasta principios de junio, del 6 al 10. Sabemos que la cumbre es una oportunidad valiosa para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha en curso por la libertad y la democracia para todos los países, nuestros objetivos climáticos compartidos y una respuesta COVID-19 más fuerte y colaborativa, y abordar las causas fundamentales de la migración, como perseguir el crimen organizado y la inestabilidad económica que, pero no se han emitido invitaciones en este momento”, dijo.

Al ser repreguntada si podía confirmar que algún representante de Venezuela, Cuba o Nicaragua estará en la cumbre, Psaki insistió en que no han tomado ninguna decisión sobre las invitaciones, publicó el referido portal.

Sin embargo, en días pasados el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, descartó que los regímenes de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega participaran en la cumbre porque no cumplen con los estándares democráticos.