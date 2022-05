Tiziana Polesel: Reuniones comerciantes y el régimen no han generado los resultados esperados, se carece de información #10May￼

Las reuniones que ha mantenido el sector del comercio y los servicios con el régimen, no han dado los resultados esperados por el sector privado, afirmó la presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Tiziana Polesel, durante el primer Consejo regional celebrado en Margarita, por la celebración de los 115 años de la Cámara de Comercio Puerto Libre y Producción de Nueva Esparta, Camcomercione.

“Hemos hecho saber a la administración de Maduro que no tenemos información, no tenemos estadísticas. Es una preocupación de todos los sectores porque no tenemos información que resulte fundamental para un entendimiento”, indicó.

- Publicidad -

Polesel celebró el trabajo que han venido realizando las diversas cámaras centenarias en el país en pro del crecimiento económico de Venezuela.

Consideró que la alternabilidad es uno de sus pilares. “Nuestras cámaras no solamente se renuevan, sino que además rinden cuentas. Algo que muy pocas instituciones son capaces de decir hoy en día”, resaltó.

Polesel destacó que en las elecciones del sector empresarial prevalece la unidad a pesar de las derrotas. “Si algo he aprendido dentro del movimiento empresarial es que en los momentos de elecciones son complicados, pero al día siguiente todos volvemos a ser un solo bloque”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, Fedecámaras. Carlos Fernández, durante su participación hizo una radiografía del estado actual del país y precisó que existen fallas que perjudican el crecimiento productivo, las cuales deben comenzar a corregirse a la brevedad posible.

“No es poca cosa lo que está ocurriendo en los sectores de educación, salud e infraestructura. Queremos convencer a la sociedad que es posible un modelo de desarrollo distinto”, declaró el dirigente empresarial.

Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Leonardo Palacios, ratificó que el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, aprobado hace más de un mes por el régimen, afirmó que este nuevo instrumento legal representa una forma de “voracidad fiscal”.

“El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras genera un impacto en los bienes al igual que una pérdida de la inversión. Es necesario fiscalizar pero las leyes actuales no favorecen al consumidor”, dijo.

También fijó posición sobre el IGTF Luigi Pisella, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, quien sigue recomendando que el valor del nuevo tributo de 3%, debe ser reducido porque “en la industria no solo tenemos que competir con los nuevos impuestos sino con los de la materias primas”.En el encuentro gremial también participaron: Gustavo Valecillos, primer vicepresidente de Consecomercio; Leudo González, presidente de Conseturismo; Pedro Marín, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Casetel e Inés Quintero, representante de la Academia Nacional de la Historia, entre otros.